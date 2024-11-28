與天地對話丨林盛斌自爆因1事失男主機會 重提Faye為自己平反極感動

台慶綜藝《與天地對話》第3位登場嘉賓是林盛斌（Bob），近年獲封金牌司儀嘅Bob將會在節目上大談早年嘅失敗經歷，現時越撈越掂嘅林盛斌原來試過0收入。林盛斌仲會分享讀書時期以及入行後嘅秘事。原來看似友善嘅林盛斌曾因為扮惡而被「接放學」，入行後更因為1原因而錯失做男主角機會……

