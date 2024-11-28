與天地對話丨林盛斌自爆因1事失男主機會 重提Faye為自己平反極感動
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台慶綜藝《與天地對話》第3位登場嘉賓是林盛斌（Bob），近年獲封金牌司儀嘅Bob將會在節目上大談早年嘅失敗經歷，現時越撈越掂嘅林盛斌原來試過0收入。林盛斌仲會分享讀書時期以及入行後嘅秘事。原來看似友善嘅林盛斌曾因為扮惡而被「接放學」，入行後更因為1原因而錯失做男主角機會……
林盛斌曾因扮惡慘遭「接放學」
林盛斌在節目中憶起讀書時期曾扮惡企圖保護脆弱心靈，有次Bob與學校內惡霸起衝突，結果被「接放學」兼遭毆打，Bob坦言該次痛楚過後換來醒覺：「之後開始笑多啲，願意同人交往多啲同冇咁寸，最後同呢班同學仔反而變成朋友，到依家仲有keep住聯絡。」林盛斌到訪鱷魚潭時更感嘆演藝圈像鱷魚潭一樣危機四伏：「表面歌舞昇平，個個笑笑口，其實都係危機四伏，好多人想你死！」
林盛斌自爆因1事錯失做男主角機會
除咗大談讀書時期嘅秘事外，林盛斌中在節目上大爆進入演藝圈後曾失去過做男主角嘅機會。林盛斌透露約10年到8年前，曾經有一次當男主角的機會，但因有不同聲音指他「未夠班」，最終易角，令他錯失當男主機會：「唔夠勁、唔夠強就冇架喇，所以我同自己講，每日一定要有進步，逐少逐少咁累積，幾年成就已經可以好大。」
林盛斌難忘大女Faye為自己平反
網絡拉近人與人之間距離，卻造就更多惡意攻擊，對於連續多年登上「十大我最討厭藝人榜」，面對酸民奚落及嘲笑，Bob均一笑置之，但只要牽涉到家人他就無法容忍！Bob指曾有網民在大女Faye社交網站留言：「你爸爸是垃圾」，但感恩當時只有12、13歲大的Faye相當懂事，沒有被打擊之餘，更勇敢為爸爸平反，Bob憶述指：「我個女回覆『No, my dad is not rubbish！he is my hero』，係好感動，個女好生性識得維護爸爸、保護爸爸聲譽。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@bob_lamshingbun