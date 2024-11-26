與天地對話丨蔡思貝重提「一年冇拍劇」低潮期 曾出現幻覺幻聽
蔡思貝自認從小個性孤僻
2013年香港小姐亞軍、視后蔡思貝擔任第二位嘉賓，昨晚（25日）起一連三集踏足神秘孤島—索科特拉島，讓她勾起不少孤獨回憶。思貝自認從小個性孤僻，孤僻程度試過全家人出門落街後，才發覺「漏咗個女喺屋企」。思貝於13歲隻身遠赴新西蘭升學，由於就讀寄宿學校，需要排隊打長途電話回港給父母，說到此不禁眼濕濕：「有時傾得耐會畀人鬧，好掛住咪傾耐啲…」
蔡思貝重提「一年冇拍劇」低潮期
直到22歲回流香港，思貝參選港姐並展開演藝事業，她直言初時選港姐「唔識驚」，後來對自己有目標、有追求後，開始擔心自己會失敗和失望。她主動重提入行兩年便在劇集《衝線》擔正女主角，惟演出負評如潮，思貝曾一度擔心未能滿足觀眾要求…思貝又透露已有一整年時間沒有拍劇，並坦言懷疑人生：「呢一年我冇休息過，希望喺各方面有進步，我好深信會有好正嘅角色等緊我。」
台慶過後崩潰爆喊
思貝亦自揭有容貌及身形焦慮，莫講鏡頭後素顏穿T恤，有時連full make up造型也會有類似感受：「係咪少少瑕疵都唔容許（自己好）呢？下下都會挑剔自己唔夠好…」她直言初入行曾一度壓力大至出現幻聽及幻覺，瞓上床後竟然會聽到「Roll機，3、2、1，action」；亦指曾有一年台慶過後，她準備駕車回家時在停車場內崩潰爆喊：「好攰，見到好多人嗰種心理壓力好大，嗰次好似失咗控咁，都幾深刻！」
蔡思貝獲封「人肉發電機」
蔡思貝2013年參選港姐勇奪亞軍後入行，備受力捧的蔡思貝入行僅7年就已憑《踩過界II》榮登視后寶座，風頭可以話係一時無兩！不過除了視后的稱號外，蔡思貝仲有「人肉發電機」的封號。皆因蔡思貝入行後緋聞不斷，除咗公開同麥秋成有過一段情外，仲曾與胡鴻鈞、張振朗、余德丞、羅子溢及徐肇平等傳過緋聞，更一度被傳搭上人夫王浩信，導致在內地的觀眾緣甚差。
樂易玲小紅書晒視帝合照 蔡思貝再成箭靶 內地網民反對聲音再升級
TVB高層樂易玲開小紅書已有一段時間，「最大衝擊」莫過於收到內地網民海量投訴，叫蔡思貝唔好再演戲！樂小姐雖然冇正面回覆，但近日貼出一張同視帝合照時，留言區再湧現新一波反對聲音，蔡思貝再成箭靶⋯⋯
蔡思貝口啞啞回應「冇劇拍」傳聞
早前蔡思貝出席活動接受訪問時，就被記者問到知不知道小紅書的網民討厭她拍劇的原因時，蔡思貝聽到呆一呆，然後尷尬地表示不知道。隨後記者便直指是陳自瑤事件，而蔡思貝則被問到口啞啞，只能繼續尷尬回應稱沒有看網民的評論，以及多次重複一切順其自然。
蔡思貝大方回應「被負評」事件
蔡思貝出席劇集宣傳時回應此事，亦有留意「被負評」事件，更指不是第一日的事情，唯有由得他繼續，「然之後某年某月希望大家因為我嘅作品，各樣嘢可以令大家見到。」被問有沒有什麼原因會令到內地網民不喜歡？她笑言自己都想知。
其次，續問到不喜歡她的人這一則留言多達逾6千like（目前已有超過1.5萬like）時，她大方回應這個世界多過六千人的。對於演技差、未夠班拎視后等意見，她認為「識我嘅人都知道我係點。」更直言會keep住做返自己。另外，問到私下有否與樂小姐傾談這件事，她就表示沒有。
樂易玲小紅書首個發文變成投訴留言版
TVB高層樂易玲上載了一張和高海寧、胡鴻鈞的合照，並留言：「在大家的幫助下，我終於開通。」網民見高層難得來到，隨即熱烈地留言表達自己睇法，當中有人表示自己不喜歡那位無綫藝人，更提到蔡思貝，指雖然她在2020年憑劇集《踩過界2》成為視后，但內地觀眾不太喜歡她，更表示會影響收視率。