舒淇遭日本名模批踭攝位搶風頭 網民重溫楊蒨堯批踭疑雲

近日，舒淇以全球大使身份出席某品牌活動時發生了一段小插曲。當時，她與日本名模森星一同站在鏡頭前，森星似乎不斷用膊頭向舒淇靠近，這讓舒淇顯得有些無奈，只得縮起雙肩，交叉手臂來保護自己，面帶微笑卻不自在。這一幕批踭事件引起網民討論。

