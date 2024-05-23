舒淇遭日本名模批踭攝位搶風頭 網民重溫楊蒨堯批踭疑雲
廣告
近日，舒淇以全球大使身份出席某品牌活動時發生了一段小插曲。當時，她與日本名模森星一同站在鏡頭前，森星似乎不斷用膊頭向舒淇靠近，這讓舒淇顯得有些無奈，只得縮起雙肩，交叉手臂來保護自己，面帶微笑卻不自在。這一幕批踭事件引起網民討論。
楊蒨堯批踭事件再被提起胡定欣當時咁回應
事件迅速引起網民的關注，有人甚至挖出了2010年《萬千星輝頒獎典禮》中的一個經典場口，當時楊蒨堯、胡定欣和徐子珊三人坐在一起，楊蒨堯疑似用膊頭頂撞胡定欣，胡定欣則與徐子珊有說有笑，但表情顯得有些拘謹。這段gif圖再次被網民引用，引發熱烈討論。「睇十萬次都篇不到這樣的故事，不用理吧！」當時的事件也引起了楊蒨堯和胡定欣粉絲之間的爭執，但兩位當事人都在微博上發文呼籲大家冷靜。
這些年來，類似的場景不時在各種活動中上演，明星們也經常在社交媒體上呼籲粉絲保持和諧。黎諾懿也曾發聲支持胡定欣，指出網上的一些言論過於幼稚。而胡定欣和楊蒨堯在公開場合見面時，也經常是笑容滿面，顯示出兩人之間的友好關係。
胡定欣當時受訪表示：「其實重來都沒有任何事情發生，而且我們真的不和的話，就不會這樣了！」
圖片來源：網上圖片、IG@bvlgari、TVB