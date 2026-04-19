金像獎2026｜舒淇勇獲奪新晉導演獎！自嘲最老新導演 撕開家暴瘡疤再獲獎

29年前，舒淇在金像獎台上捧起「最佳新人」及「最佳女配角」兩座獎盃，當時她還是那個從三級片轉型的叛逆少女。今晚，她再次站在同一個舞台上，以「最老新導演」身份憑《女孩》奪得「新晉導演」獎，完成了一場跨越近三十年的人生逆襲。這部融入她童年家暴創傷的半自傳電影，不僅讓她與過去和解，更證明了從艷星到影后、再到導演的華麗蛻變絕非偶然。