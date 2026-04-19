金像獎2026｜舒淇勇獲奪新晉導演獎！自嘲最老新導演 撕開家暴瘡疤再獲獎
舒淇獲新晉導演感言認老 自嘲最老新導演有30年經驗
舒淇在台上發表得獎感言時，以一貫的率性風格自嘲：「我估唔到喺我入香港電影圈呢30年代又可以攞一個最佳新人獎，喺29年前我就喺呢個金像獎嘅台上面攞咗最佳新人同埋最佳女配角。」她更幽默地向其他新導演「認老」：「其實我係一個最老嘅新導演，我認咗其他嘅新導演最緊要嘅係我有30年嘅經驗，唔係你哋唔好，係我太老啦。」這番話引來台下一陣善意笑聲，也讓人看到她對自己人生歷程的坦然接受。
《女孩》撕開家暴瘡疤 舒淇寫劇本時數度痛哭
《女孩》這部電影對舒淇而言意義非凡，它不僅是她的導演處女作，更是一次與童年創傷的正面對決。故事背景設定在80年代的台灣，講述家境貧困的少女林小麗面對酗酒並有暴力傾向的父親和堅韌的母親，渴望逃離黑暗現實的成長故事。舒淇坦言，這部電影源於她對童年創傷的直視，包括家境窮困及父親家暴的痛苦經歷。她在撰寫劇本時曾數度痛哭，但她更希望觀眾能從中看到被家暴者將往事公開的勇氣。這部作品不僅讓她與自己的過去和解，更是在拍攝過程中，透過演員的演繹，達致了與母親的和解。
國際影壇備受肯定 威尼斯釜山雙料得獎
《女孩》的成功絕非僥倖，該片早已在國際影壇備受肯定。電影曾入圍第82屆威尼斯國際電影節主競賽單元，並為舒淇贏得第30屆釜山國際影展最佳導演獎，以及2026香港電影導演會年度頒獎典禮「新晉導演」獎項。這些國際殊榮不僅證明了舒淇的導演才華，更讓她在金像獎的競爭中增添了不少分量。在「最佳導演」的角逐中，她與《世外》的吳啟忠、《再見UFO》的梁栢堅、《私家偵探》的李子俊和周汶儒，以及聯合執導《醬園弄・懸案》的陳可辛和韓帥等資深電影人一較高下。
16歲離家闖香港 三級片艷星標籤纏身多年
回顧舒淇的演藝路，可謂充滿血淚。她出身於台灣一個清貧家庭，母親在18歲時便生下她，由於父親酗酒及家庭暴力，她的童年充滿恐懼與不安，促使她成為一個叛逆少女，並在16歲那年離家出走，獨自到香港闖蕩。為了賺錢養家，舒淇初到香港時曾被安排拍攝三級片及大尺度照片，留下了「艷星」的烙印。據導演王晶憶述，舒淇在台灣時已曾被圈中大哥柯俊雄利用，在電影《靈與慾》中強加床戲，後來王晶及文雋看中舒淇的潛質，欲帶她來港發展，卻遭到柯俊雄的阻撓，甚至引發官司及江湖人士要脅。
《色情男女》成轉捩點 與張國榮對戲奪雙料大獎
幸而，1996年的電影《色情男女》成為她事業的轉捩點。舒淇在片中飾演一位三級片女星，與張國榮的精彩對手戲，讓她一舉奪得香港電影金像獎「最佳女配角」和「最佳新人」兩項大獎，成功轉型為實力派演員。其後憑《最好的時光》於第42屆金馬獎奪得「最佳女主角」，正式洗脫艷星標籤，成為備受尊敬的實力派影后。這個轉型過程並非一帆風順，她曾因拍過三級片而不受多位男友家人喜愛，多段失敗的戀情令她受盡傷害。
情路坎坷終遇真愛 與馮德倫從友情昇華成婚姻
在鎂光燈背後，舒淇的感情生活同樣備受關注。她曾與黎明因電影《玻璃之城》相戀，但這段地下情維持了七年，最終因對方始終未有名份而結束。之後，她與張震、王力宏的緋聞亦曾是一時熱話，有傳舒淇因拍過三級片，因此不受多位男友的家人喜愛。經歷情路的跌宕，舒淇最終情歸相識二十年的「男閨密」馮德倫。兩人在2016年宣布結婚，沒有盛大婚禮，只有一份率性的結婚啟事，震驚外界的同時也收穫滿滿祝福。婚後生活雖然低調，但從社交平台上夫妻間的有趣互動可見，這段從友情昇華的愛情，在平淡打鬧中洋溢著幸福。
網民讚賞勇氣可嘉 盼更多人關注家暴議題
舒淇憑《女孩》奪獎的消息傳出後，網民紛紛留言表達支持：「舒淇真係好勇敢，願意將自己最痛苦嘅回憶拍成電影」、「從三級片女星到金像導演，呢個轉變真係勵志到爆」、「希望更多人會關注家暴問題，唔好再有小朋友受苦」。不少影迷更表示，舒淇的人生經歷本身就是一部勵志電影，從16歲離家闖蕩到今日成為備受尊敬的導演，她用自己的堅持和才華證明了「過去不代表未來」這個道理。對於生育問題，舒淇一直抱持「隨緣」的態度，認為婚姻不一定需要孩子才能完整，這種豁達的人生觀也贏得了不少讚賞。