46歲舒淇Fit爆現身重回顏值巔峰 曾驚現滿頭白髮惹網民熱議

現年46歲的舒淇，出道超過20年來一直被封為性感女神。早前舒淇老公馮德倫在社交平台發佈了一張兩人的頭貼頭的合照，照片中舒淇一頭白髮，顯得非常憔悴。不過，有「凍齡女神」之稱的舒淇不負眾望，於事隔兩個月後身穿一身露腰白色開衩長裙到三亞出席活動，當日舒淇身形Fit爆狀態大勇，顏值重回巔峰時期。