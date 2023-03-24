46歲舒淇Fit爆現身重回顏值巔峰 曾驚現滿頭白髮惹網民熱議
46歲舒淇Fit爆現身
舒淇於本月初應品牌方邀請，到三亞出席活動。舒淇當日身穿露腰白色開衩長裙現身，不但顏值爆燈，零贅肉之餘，還有若隱若現的腹肌，美好身段絕對不輸時下年輕的女藝人。該活動照一公開後，馬上登上微博熱搜，一班網民都紛紛留言大讚舒淇狀態大勇：「美翻了」、「身材練得太好了」等。
大方分享變美心得
46歲的舒淇依然保持一身零贅肉的美好身段，不少網民否非常好奇她的保養秘訣。近日，舒淇在其社交平台上大方分享她維持身材的方法：「其實維持身材很簡單，能站的時候就不要坐，能坐的時候就不要躺。」舒淇亦強調保持快樂和愉悅的心情也很重要，並透露自己從不戒口：「我什麼都吃，包括甜點，但是要注意適量。如果需要熬夜就盡量吃七分飽，當然你吃多少就消耗多少。」此外，她又指出運動並不需要太複雜，健康瘦身的關鍵是不要讓自己感到餓，需要盡量避免油炸油膩的食物和減少喝酒。
曾驚現滿頭白髮惹網民熱議
舒淇於2016年與馮德倫結婚，一直恩愛至今。早前馮德倫於農曆新年公開了兩人的合照，相中兩人頭貼頭非常恩愛，不過不少網民都將重點放在舒淇身上，網民都發現舒淇滿頭乾燥白髮，感慨「凍齡女神」也敵不過歲月。
舒淇女神零包袱 經常上傳素顏白髮照
不過舒淇其實向來不介意公開自己的白髮或素顏照，在多張本人的自拍照中都沒有特意遮蓋白頭髮。而且每當網民對舒淇的白髮造型顯老的時候，舒淇都會大方回應：「讓你們漸漸的看我老去」，獲得不少網民大讚她性格大方得體，選擇優雅地老去更可貴。
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