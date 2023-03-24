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46歲舒淇Fit爆現身重回顏值巔峰 曾驚現滿頭白髮惹網民熱議

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現年46歲的舒淇，出道超過20年來一直被封為性感女神。早前舒淇老公馮德倫在社交平台發佈了一張兩人的頭貼頭的合照，照片中舒淇一頭白髮，顯得非常憔悴。不過，有「凍齡女神」之稱的舒淇不負眾望，於事隔兩個月後身穿一身露腰白色開衩長裙到三亞出席活動，當日舒淇身形Fit爆狀態大勇，顏值重回巔峰時期。

舒淇 舒淇身穿露腰白色開衩長裙現身，能夠看見若隱若現的腹肌
舒淇身穿露腰白色開衩長裙現身，能夠看見若隱若現的腹肌（圖片來源：微博@東申未來）

46歲舒淇Fit爆現身

舒淇於本月初應品牌方邀請，到三亞出席活動。舒淇當日身穿露腰白色開衩長裙現身，不但顏值爆燈，零贅肉之餘，還有若隱若現的腹肌，美好身段絕對不輸時下年輕的女藝人。該活動照一公開後，馬上登上微博熱搜，一班網民都紛紛留言大讚舒淇狀態大勇：「美翻了」、「身材練得太好了」等。

舒淇 顏值都重回巔峰！
舒淇顏值重回巔峰！（圖片來源：微博@東申未來）
舒淇 露出修長美腿
露出修長美腿（圖片來源：微博@東申未來）
舒淇 完全睇唔出似46歲！
完全睇唔出似46歲！（圖片來源：微博@東申未來）

大方分享變美心得

46歲的舒淇依然保持一身零贅肉的美好身段，不少網民否非常好奇她的保養秘訣。近日，舒淇在其社交平台上大方分享她維持身材的方法：「其實維持身材很簡單，能站的時候就不要坐，能坐的時候就不要躺。」舒淇亦強調保持快樂和愉悅的心情也很重要，並透露自己從不戒口：「我什麼都吃，包括甜點，但是要注意適量。如果需要熬夜就盡量吃七分飽，當然你吃多少就消耗多少。」此外，她又指出運動並不需要太複雜，健康瘦身的關鍵是不要讓自己感到餓，需要盡量避免油炸油膩的食物和減少喝酒。

舒淇 舒淇在其社交平台上大方分享她維持身材的方法，女神表示最重要係要戒口！
舒淇在其社交平台上大方分享她維持身材的方法，女神表示最重要係要戒口！（圖片來源：微博@東申未來）

曾驚現滿頭白髮惹網民熱議

舒淇於2016年與馮德倫結婚，一直恩愛至今。早前馮德倫於農曆新年公開了兩人的合照，相中兩人頭貼頭非常恩愛，不過不少網民都將重點放在舒淇身上，網民都發現舒淇滿頭乾燥白髮，感慨「凍齡女神」也敵不過歲月。

舒淇 早前馮德倫於農曆新年公開了兩人的合照，照片中舒淇一頭白髮特別顯老，惹起大班網民熱議。
早前馮德倫於農曆新年公開了兩人的合照，照片中舒淇一頭白髮特別顯老，惹起大班網民熱議。（圖片來源：[email protected]

舒淇女神零包袱 經常上傳素顏白髮照

不過舒淇其實向來不介意公開自己的白髮或素顏照，在多張本人的自拍照中都沒有特意遮蓋白頭髮。而且每當網民對舒淇的白髮造型顯老的時候，舒淇都會大方回應：「讓你們漸漸的看我老去」，獲得不少網民大讚她性格大方得體，選擇優雅地老去更可貴。

舒淇 舒淇每次上傳自拍照都不會遮掩自己的白頭髮！
舒淇每次上傳自拍照都不會遮掩自己的白頭髮！（圖片來源：[email protected]
舒淇 老公馮德倫都同舒淇一樣，不會特別遮蓋白頭髮、白鬍子，獲網民大讚夠自然！
老公馮德倫都同舒淇一樣，不會特別遮蓋白頭髮、白鬍子，獲網民大讚夠自然！（圖片來源：[email protected]

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：微博@東申未來、[email protected][email protected]

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