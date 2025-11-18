49歲舒淇認恨生仔 曝與馮德倫結婚9年「未能如願」真相

49歲舒淇日前接受鄭裕玲主持的YouTube頻道《The Do Show》訪問時，首度坦承結婚9年來一直渴望生育卻未能如願的心路歷程。這位金馬影后更深度剖白童年遭受家暴的痛苦經歷，以及這些創傷如何影響她對成為母親的信心，令人心疼不已。