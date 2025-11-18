49歲舒淇認恨生仔 曝與馮德倫結婚9年「未能如願」真相
舒淇親口澄清生育傳聞 曾停工一年專心備孕
外界一直以為舒淇與馮德倫不想要孩子，但她在節目中親自澄清這個誤解。當Do姐直接問及是否不想要小孩時，舒淇搖頭否認：「也不是的，一直都想要，一直未能如願。」她透露婚後曾刻意停工整整一年，專心調理身體為懷孕做準備，但因健康因素始終未能成功受孕。面對年齡漸長的現實，舒淇坦言夫妻二人已達成共識，以順其自然的心態面對，不再強求這份緣分。
馮德倫並非不想要孩子 夫妻倆順其自然面對
舒淇特別澄清外界對丈夫馮德倫的誤解，強調對方並非如傳聞般不想要孩子。她承認自己因為童年創傷而對生育有所猶豫，擔心自己是否具備成為好母親的能力。當談及「生仔要考牌」的觀點時，舒淇深有同感地說：「我覺得𠵱家係。」她認同不是每個人都適合做父母這個看法，顯示出對育兒責任的深度思考。
13歲開始打工養活自己 童年飽受家暴創傷
舒淇在訪問中首度詳細披露童年的痛苦經歷，她表示母親18歲便生下她，但當時年輕的母親不懂與小朋友相處，導致母女關係在早期非常惡劣。舒淇早在13歲便被迫出來工作，坦言自己沒有童年：「有記憶開始我就要自己煮飯、自己着衫，回想起來，從來冇被人照顧過嘅片段。」她更自爆曾受家暴創傷，包括因煮飯失誤被責罵、為躲避酒後失控的父親而躲入衣櫃，甚至弟弟打爛杯子也要怪罪到她身上。直至15歲時，舒淇與父親爆發激烈爭執後決定離家出走，從此輟學打工自力更生。
最想達成夢想係演出獲獎
舒淇談及入行契機，當年在租碟舖工作而經常看港產片，後來做模特兒與拍寫真集，後來被王晶睇中，文雋與劉偉強到台灣邀她到港發展：「當時用了一年學廣東話，之後廣東話也沒進步，仍發音不準，當時有5年計劃，我只要贏過嗰時好紅嘅葉玉卿，攞個獎就得㗎喇！如果5年之內達唔到，我就回台灣」。她自言幸運，來港發展翌年憑《色情男女》獲金獎像最佳新演員和女配角，而她在2005《最好的時光》金馬影后，同年郭富城《三岔口》奪金馬影帝，2016 亞洲電影大獎《刺客聶隱娘》 最佳女主角 。舒淇主演的《刺客聶隱娘》橫掃8個獎項，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳女主角」
網民心疼力撐舒淇 大讚勇敢分享創傷經歷
舒淇的真情剖白在網上引起巨大迴響，網民紛紛留言表達心疼和支持。有網民留言：「舒淇好勇敢，願意分享這些痛苦回憶」、「難怪她演技咁好，原來背後有咁多故事」、「49歲仲想生BB真係好偉大」。不少網民也對她的童年遭遇感到同情：「冇人應該經歷咁嘅童年」、「佢能夠走到今日真係好不容易」。也有網民讚賞她與馮德倫的婚姻：「兩個人開心最重要，有冇BB都唔緊要」，顯示公眾對這對夫妻的理解和祝福。