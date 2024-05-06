網紅舒舒超低胸煮飯 上下跳動扮驚 跳高女神楊文蔚「作嘔」寸爆！

現時不少網紅為了流量密碼，用盡不同出位方法吸引大家關注，當然亦惹來反對聲音！台灣性感網紅「舒舒」在社交媒體Threads上分享了一段小背心煮飯的短片，被嫌非常造作！連香港「跳高女神」楊文蔚都要轉發表達不滿！事件更進一步發酵…

