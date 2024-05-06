網紅舒舒超低胸煮飯 上下跳動扮驚 跳高女神楊文蔚「作嘔」寸爆！
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現時不少網紅為了流量密碼，用盡不同出位方法吸引大家關注，當然亦惹來反對聲音！台灣性感網紅「舒舒」在社交媒體Threads上分享了一段小背心煮飯的短片，被嫌非常造作！連香港「跳高女神」楊文蔚都要轉發表達不滿！事件更進一步發酵…
舒舒著小背心煮飯 表現極度驚慌上下跳動
在該段短片中，舒舒身穿緊身小背心和運動褲，一開始她將食物放進煎鍋中，隨後表現出極度驚慌的樣子，退後幾步並上下跳動。她在貼文中表示：「好看來我要找一個會煮飯的男朋友，雞肉裡面甚至都沒熟」。
「跳高女神」楊文蔚MEAN爆轉發：台灣讀書是不是違法的？
楊文蔚轉發了這條短片，並評論道：「『每次看到這種貼文我都很好奇發上來的動機到底是什麼 覺得自己笨的可愛嗎 笑死 真的燒起來其他戶也跟著遭殃欸 每次看到這種貼文或影片都很想問在台灣讀書是不是違法的』人手pinned 」。從她的言論中可以看出，楊文蔚對「舒舒」的行為並不賣買賬。當網友留言「流量密碼=超低胸+裝可憐+找男人」時，楊文蔚用三個「嘔吐」的emoji作為回應，顯示了她的不滿。
網民留言喪鬧造作 霍哥力撐：別理那些罵你的人，我教你！
許多網民對「舒舒」的行為提出批評，認為她過於造作，並指責她為了吸引流量而不擇手段。然而，也有人認為這只是她一貫的作風，並不值得大驚小怪。霍哥更留言力撐：別理那些罵你的人，我教你！
舒舒去警察局報案 提告那些留言笑她的網民！
事情進一步發酵，猜不到舒舒竟出post指已去警察局報案，提告那些留言笑她的網民！舒舒澄清自己本來就喜歡拍片紀錄生活，並不是靠這行別飯，但沒想到大家對她充滿敵意！原來也沒打算進行提告但連站出來幫她說話的粉絲也被攻擊，而且不明白自己要被不認為的人網霸，請大家做一個善良的人。
舒舒拍片指本來不打算追究，只是剛好她的父母也看到貼文，就去了警察局報案，表示去法院當天會帶上攝影師，拍下那些在留言區罵她的網民樣子。舒舒還表示會給予網民機會，只要在星期3前出post道歉並tag她就可以和解，最後還警告網民不要心存僥倖，她一定會告到底！不知道「跳高女神」楊文蔚會不會也被列入當中？
一齊睇埋舒舒靚相：
圖片來源：ig＠xck713、threads@cceciliayeung、Threads＠xck713資料或影片來源：原文刊於NewMonday