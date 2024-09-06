舒適堡暫時全線結業 重溫10年前郭富城代言人造型 演唱會大騷腹肌最經典
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再有結業消息爆出！大型連鎖健身中心「舒適堡」（PHYSICAL）宣布暫時全線結業，新投資者承諾續為客戶免費提供餘下所有服務。執笠消息傳出後，引起不少網民紛紛關注，而作為「舒適堡」代言人嘅天王郭富城亦曾為健身中心留下唔少重要印記。
重溫10年前郭富城fit爆造型照
根據小美工作室資料指，郭富城由2002年開始代言至今，已成「舒適堡」生招牌，2014年全新造型廣告由夏永康操刀，捕捉到城城健康的性感。Sean K 負責造型，合力打造一個有王者氣派且健康性感的郭富城，絕對稱得上是王者之選。城城認為健身是用一生去經營的事。一如全新口號所說：「堅持就是王道」。廣告於明面全面發放。
2016年郭富城大騷腹肌多謝舒適堡
郭富城2016年在紅館舉行一共15場的《郭富城舞林密碼世界巡迴演唱會》，城城勁歌熱舞固然精彩，連多謝贊助時都好出眾，在多謝贊助商舒適堡時，城城相當識做，馬上脫掉透視外衣大騷腹肌，畀大家「驗貨」，令全場觀眾睇到哇哇聲！
網民爆笑：郭富城証實了這個消息
不少網友對於舒適堡暫時結業回應：「郭富城使唔使負責?」「郭富城証實了這個消息」「郭富城證實咗呢個事實未？」「咩係「暫時」全線結業？」「Physical 變 Virtual」「暫時執笠，好少聽e 個term」。
圖片來源：官方圖片、YouTube圖片、Physical Fitness 舒適堡@Facebook