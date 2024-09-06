舒適堡暫時全線結業 重溫10年前郭富城代言人造型 演唱會大騷腹肌最經典

再有結業消息爆出！大型連鎖健身中心「舒適堡」（PHYSICAL）宣布暫時全線結業，新投資者承諾續為客戶免費提供餘下所有服務。執笠消息傳出後，引起不少網民紛紛關注，而作為「舒適堡」代言人嘅天王郭富城亦曾為健身中心留下唔少重要印記。

