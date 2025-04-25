66歲艾威為妻籌醫藥費首度直播帶貨即企足9個鐘 凌晨結束即趕返港照顧太太

現年66歲艾威的太太需要進行換肝手術，為了籌集太太的醫藥費，近日他就簽約內地直播平台慶豐年，更預支了50萬酬勞。首次嘗試直播帶貨，艾威即取得不俗成績，但好友苑瓊丹卻大爆原來要在直播中企足9個鐘，直頭「搏老命」！