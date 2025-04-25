66歲艾威為妻籌醫藥費首度直播帶貨即企足9個鐘 凌晨結束即趕返港照顧太太
艾威直播帶貨營業額過百萬
艾威的首次直播帶貨，獲好友苑瓊丹（苑仔）、林敬剛和李焯寧也有現身支持，最終取得不俗的成績，營業額超過了100萬，艾威預計能從中賺取六位數的酬金，他在直播後表示：「都習慣嘅，多謝大家嘅支持啦！呢個係新嘅嘗試，希望觀眾聽得明我地啲『港普』，經過今次多咗信心，下次會做得更好！」苑仔亦大讚好友直播夠氣氛。
艾威企足9個鐘直播到凌晨
在直播過程中，艾威表現得非常自若，但其實他私下面臨著巨大的壓力。苑仔就透露艾威原來在「死撐」，她說：「其實威嫂呢日要做小手術，綵排時見佢不停同醫生、家人講電話，不時憂心忡忡，但埋位就好敬業，佢為咗效果好企足9小時，為咗太太佢真係『搏老命』！」最後直播到凌晨才結束，為了確保艾威能及時回港照顧太太，節目組即安排了專車送他返港。
曾離婚兩年終破鏡重圓
艾威與太太Lisa陳美玲2020年曾宣布離婚，結束18年婚姻，不過到了2022年，兩人一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》，終破鏡重圓，決定復婚再次生活在一起。但世事無常，早前艾威出席活動時，透露太太患上家族性遺傳多囊肝和多囊腎，病情更突然惡化，急需進行換肝手術。
曾花盡積蓄為妻治病 經濟困難仍堅持助養28位兒童！
艾威雖然演過不少大奸大惡角色，但其實現實中卻是個大好人及愛妻號，皆因除為前妻醫病花逾百萬積蓄外，廿多年來即使生活困難仍堅持繼續助養28名兒童！1979年，艾威出身於無綫第8期藝員訓練班，同期訓練班同學有湯鎮業、周秀蘭及廖啓智等，入行已40年的他拍劇無數，不時演出大奸大惡角色令觀眾留下深刻印象。
事實上，艾威無論正反派皆演出到位，可謂是一位全能實力派演員。然而，2012年他決定離開效力多年的無綫轉投王維基旗下香港電視（HKTV），但其後再因HKTV申請牌照失敗，以致艾威面臨失業。
太太需進行3次大手術
另一方面，2002年，艾威與圈外太太Lisa結婚，二人一直未有小朋友，只因太太於2015年不幸被診斷子宮生了巨型腫瘤。面對工作與家庭都雙雙大受打擊下，他依然努力撐住自己，照顧太太，並攜手度過難關。
太太手術費花盡積蓄
艾威曾表示太太多年前曾試過卵巢生瘤，後來做手術切除，直至15年再度發現子宮長巨瘤，巨瘤令肚隆起，令太太一度誤以為懷孕！不料，其太太於兩個月內做3次大手術割瘤，而手術後肝、腎出現積水和氣泡，身形暴瘦40磅，肝功能只剩下兩成功能。
Lisa曾於患病期間對老公艾威說：「我很不捨得你，我不知會否很快離開這個世界。我突然覺得你好靚仔，想看多你兩眼…」，艾威面對太太，心中雖非常難受，但亦只能不斷安慰對方不要想那麼多，最後艾威為太太三次手術合共花近百萬元積蓄！
艾威：這是天經地義
艾威的不離不棄感動不少身邊人，然而，他反說：「對太太不離不棄也值得讚美？我不覺得這件事有多難得，這是天經地義的，老婆是我自己選的，我就要承擔責任，難道一走了之嗎？然後有人告訴我說，很多人會選擇離開，我只想問這樣的社會是否有問題？」面對困難及問題，他選擇堅持及不以離開對方作解決方法！
雖然二人沒有子女，卻養了一隻伯恩山犬，取名為Sashimi，艾威曾透露：「兩公婆無BB就養多隻狗，狗狗給予我們很多歡樂，諗起愛犬就好開心，好像多了一個小朋友，也是我和太太之間的和事佬。」
善心助養兒童
而且，艾威從1997年起，連續超過廿年、先後助養共28位兒童，他坦言多年來生活上雖曾多次出現困難，但從未考慮放棄助養任何一位兒童：「如果因為你家裡出現經濟問題，你會斷絕家中一個成員的糧食嗎？」
加上，善心的艾威說：「那些孩子和我的生活已經掛鉤。見到他們長大好開心，他們寄來的照片我都鑲起來，看到有種欣慰的感覺。」縱然與助養兒童與艾威非血相連，但當中的一切看似已密密將雙方緊扣於一起。