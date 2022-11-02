艾威離婚全因前妻沉迷一樣嘢 忍無可忍情緒崩潰：佢打到唔知阿爸姓乜！

兩年前，63歲艾威突然宣布與結婚18年的太太Lisa(陳美玲)離婚，當時並沒有對外解釋原因，分開後他們仍互相扶持，更一起投資鐘錶生意。到最近二人一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》，艾威終於親揭離婚真因，原來是與Lisa愛打通宵麻雀有關，艾威在鏡頭前重提往事情緒依然激動。