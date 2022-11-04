網紅艾瑞絲豪花6位數割陰唇大出血 親揭做手術原因
艾瑞絲 真空出席頒獎禮
現年29歲的艾瑞絲是台灣YouTube頻道「反骨男孩」的成員，日前她穿著一件高衩長裙現身《走鐘獎》頒獎禮時，自揭真空上陣無著底褲，原因是她早前剛完成了割陰唇手術。她直言現時男女平等，男生可以去割包皮，那麼女生為了把那裡弄得漂亮一點，也可以去割陰唇。
手術後曾「大出血」
艾瑞絲是在10月18日做手術，至今已過了兩個多星期，手術後有網友叮囑她要好好休息，她就大呻自己只是下樓去拿個包裹，結果傷口便「大出血」！她又曾透露在手術後，疑因傷口不適，而導致出現頭暈的症狀。
艾瑞絲其後表示在做完割陰唇手術後，至少要休養一周，期間會大量出血，狀態類似經期，而她有吃止痛藥，在術後兩周左右，狀況已經好了很多。
為了陰部健康漂亮做手術
艾瑞絲透露今次手術花了她超過10萬台幣（約2.4萬港元），而講到做手術的原因，她就解釋並非為了取悅未來的另一半，她認為「女為悅己者容」，而她就是自己的悅己者。
艾瑞絲指女生的陰唇和男生的包皮一樣容易藏汙納垢，平日要清洗乾淨，不然便會發炎。她認為這方面的話題充滿教育意義，因此已把手術過程紀錄了下來，準備之後放上網和大家分享。
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