網紅艾瑞絲豪花6位數割陰唇大出血 親揭做手術原因

台灣YouTuber艾瑞絲早前完成了割陰唇手術，近日出席專為台灣網絡創作者而設的《走鐘獎》頒獎典禮時，她就自爆為免傷口感染而無著內褲，之後她又透露為了今次手術，花了超過10萬台幣（約2.4萬港元），而做手術的原因，她就解釋並非為了取悅未來的另一半。