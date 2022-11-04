艾瑞絲

網紅艾瑞絲豪花6位數割陰唇大出血 親揭做手術原因

最新娛聞
東方新地

廣告

台灣YouTuber艾瑞絲早前完成了割陰唇手術，近日出席專為台灣網絡創作者而設的《走鐘獎》頒獎典禮時，她就自爆為免傷口感染而無著內褲，之後她又透露為了今次手術，花了超過10萬台幣（約2.4萬港元），而做手術的原因，她就解釋並非為了取悅未來的另一半。

艾瑞絲 艾瑞絲相貌甜美加上身材火辣，在IG擁有近76萬個Followers。
艾瑞絲相貌甜美加上身材火辣，在IG擁有近76萬個Followers。（圖片來源：[email protected]_8248）

艾瑞絲 真空出席頒獎禮

現年29歲的艾瑞絲是台灣YouTube頻道「反骨男孩」的成員，日前她穿著一件高衩長裙現身《走鐘獎》頒獎禮時，自揭真空上陣無著底褲，原因是她早前剛完成了割陰唇手術。她直言現時男女平等，男生可以去割包皮，那麼女生為了把那裡弄得漂亮一點，也可以去割陰唇。

艾瑞絲 艾瑞絲日前穿著一件高衩長裙現身頒獎禮，並自爆真空上陣無著底褲。
艾瑞絲日前穿著一件高衩長裙現身頒獎禮，並自爆真空上陣無著底褲。（圖片來源：[email protected]_8248）

手術後曾「大出血」

艾瑞絲是在10月18日做手術，至今已過了兩個多星期，手術後有網友叮囑她要好好休息，她就大呻自己只是下樓去拿個包裹，結果傷口便「大出血」！她又曾透露在手術後，疑因傷口不適，而導致出現頭暈的症狀。

艾瑞絲其後表示在做完割陰唇手術後，至少要休養一周，期間會大量出血，狀態類似經期，而她有吃止痛藥，在術後兩周左右，狀況已經好了很多。

艾瑞絲 為了完成手術後能在家好好臥床休息，艾瑞絲特別準備了「術後居家三件組」：醫藥箱、床上托盤桌和雲朵靠枕。
為了完成手術後能在家好好臥床休息，艾瑞絲特別準備了「術後居家三件組」：醫藥箱、床上托盤桌和雲朵靠枕。（圖片來源：[email protected]_8248）
艾瑞絲 艾瑞絲透露在完成手術後，下體曾「大出血」。
艾瑞絲透露在完成手術後，下體曾「大出血」。（圖片來源：[email protected]_8248）

為了陰部健康漂亮做手術

艾瑞絲透露今次手術花了她超過10萬台幣（約2.4萬港元），而講到做手術的原因，她就解釋並非為了取悅未來的另一半，她認為「女為悅己者容」，而她就是自己的悅己者。

艾瑞絲指女生的陰唇和男生的包皮一樣容易藏汙納垢，平日要清洗乾淨，不然便會發炎。她認為這方面的話題充滿教育意義，因此已把手術過程紀錄了下來，準備之後放上網和大家分享。

艾瑞絲 艾瑞絲笑指女生聽到割陰唇手術都會覺得很痛，但她給身邊女生看過她完成手術後的照片，她們都大讚很漂亮。
艾瑞絲笑指女生聽到割陰唇手術都會覺得很痛，但她給身邊女生看過她完成手術後的照片，她們都大讚很漂亮。（圖片來源：[email protected]_8248）
艾瑞絲 艾瑞絲直言今次做割陰唇手術，是為了令自己的陰部變得健康和漂亮。
艾瑞絲直言今次做割陰唇手術，是為了令自己的陰部變得健康和漂亮。（圖片來源：[email protected]_8248）
艾瑞絲 艾瑞絲曾推出過寫真集，近日又推出了新一年的寫真年曆。
艾瑞絲曾推出過寫真集，近日又推出了新一年的寫真年曆。（圖片來源：[email protected]_8248）
艾瑞絲 艾瑞絲的個人YouTube頻道亦有超過46萬個訂閱者。
艾瑞絲的個人YouTube頻道亦有超過46萬個訂閱者。（圖片來源：[email protected]_8248）
艾瑞絲
（圖片來源：[email protected]_8248）
艾瑞絲
（圖片來源：[email protected]_8248）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_8248

讀者留言

熱門文章

 