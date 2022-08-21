爆谷一周｜艾粒爆3男星出術增高2cm：姓許、姓張、姓周都有用
Donald：可以增高2cm
艾粒接受谷德昭節目《爆谷一周》訪問期間，Donald拎出兩塊半透明的不明物體，搞到谷德昭忍不住問：「義乳嚟呀？」Donald解釋它們是着在襪子內的增高鞋墊：「我想喺呢個節目控訴好多香港歌手，以佢哋嘅高度係唔使用增高鞋墊，呢個增高鞋墊，用咗之後可以增高2cm，而家好多歌手用呀！」少爺占即罵他：「你都好毒喎！」
「姓許嘅唱歌比賽冇咁高」
谷德昭即問艾粒哪位歌手用緊增高鞋墊？少爺占即答：「姓周嘅！」Donald指：「我懷疑姓張都有用，姓許嘅都有用，好過份！」少爺占：「姓許一定有用，以前佢唱歌比賽冇咁高。」谷德昭亦忍唔住口：「有一位歌手朋友我估佢都有用，因為我未同佢游過水，佢唔肯去游水，我諗佢擔心游水時俾人發現突然間矮咗咁多！」
Donald：我高岑珈其少少
身高165cm的Donald又自爆曾經着住增高墊去首映禮，因為望落與高173cm的少爺占一樣高，而被粉絲質問原因：「之前《阿媽有咗第二個》首映，呢次我就唔記得着，我惟有挺直條腰，好彩我高過岑珈其少少，贏咗個馬鼻，即刻安樂晒！」拉埋岑珈其落水，非常搞笑。
Donald同吳君如拍戲壓力大
Donald有份演出吳君如電影《闔家辣》，少爺占指Donald拍吳君如好大壓力，Donald說：「拍嘅過程好順利，君如姐嚟到成個氣氛唔同咗，本來啲take都OK，導演亦都OK，君如嚟到嘅時候由頭嚟過，我心諗頭先嗰啲明明OK？」谷德昭問：「你有冇講出嚟呀？」Donald：「唔敢，不過最後都用返之前嗰啲嘅，咁我就安樂少少！」
指吳君如鍾意judge晒所有嘢
少爺占指吳君如有股氣場，更爆她太得閒會打電話去直播室：「你知佢把聲又似YT（俞琤）吖嘛，我喺節目度話估唔到我都有日本fans，轉頭直播室電話嚟，佢話『個個人都有日本fans啦，唔好信呀，喺日本嘅香港人冇嘢做，你唔好以為得你有日本fans呀！』所以佢好得閒，好鍾意judge晒所有嘢，所以咁先有好嘅作品囉！」
少爺占帶挈Donald入市勁賺
谷德昭指Donald壓力大到估歌仔、上節目同見fans都會胃痛，Donald解釋：「我試過睇輕一份工作，點知最後甩碌、忘記對白，搞到好大件事，所以我永遠記得一定要小心，一嚟到工作，我個心就會跳得好快，我覺得有ready嘅工作先會做得好啲。」谷德昭讚少爺占投資叻，Donald承認買樓都因為少爺占：「我買嘅時候404萬，而家double啦！」
Donald自爆變態偷着阿姨裙
谷德昭問艾粒分享扮女人心得，Donald自爆變態搞作：「我細個試過着阿姨啲裙，我冇嘢做入去佢間房，佢掛咗條裙喺度，不如試吓着，我除咗入面啲衫着住條裙行嚟行去，睇吓電視，感受吓做女人係點嘅呢？」谷德昭問他：「你嗰時幾大？」Donald唔知講真定講笑：「嗰時我27歲，原來隻腳係唔知點擺，最痴線係阿姨個小朋友喺度全程目睹。」
睇返焦點預告！
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