爆谷一周｜艾粒爆3男星出術增高2cm：姓許、姓張、姓周都有用

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》新一集請來艾粒的少爺占和Donald做嘉賓。Donald指與吳君如拍戲好大壓力：「佢好鍾意judge晒所有嘢。」二人又爆有好多歌手用增高鞋墊出蠱惑，包括姓許、姓張和姓周的歌手，連谷德昭都忍唔住爆埋一份！Donald又自揭27歲時偷阿姨的裙穿，感受做女人的感覺，被阿姨個仔爆大鑊，十分搞笑！