艾粒開騷玩出火 余迪偉不滿被公開溫泉照怒斥：係性取向同埋職場歧視！
艾粒令余迪偉大怒 凌晨出po鬧爆
艾粒開騷反應向來熱烈，昨晚展開序幕的《Part2 ! 王鳳女士XYZ 銀河道士大匯演》，有不少圈中人到場支持，包括謝安琪及蘇麗珊，現場觀眾睇得好High，不過與艾粒是同事多年的商台DJ余迪偉就非常不快，他於昨晚凌晨在社交網留言：「Enough is enough！你哋都玩咗咁多年啦，我都冇出聲咁多年啦，你哋都有頭有面有地位，仲玩 ？呢張相係我IG嘅，有冇經過我同意上你哋個大台去賺錢呢 ？呢單嘢係性取向歧視同埋職場欺凌！」字裡行間完全Feel到余迪偉有幾嬲，其帖文亦有加「@」通知阿占及當奴兩位始作俑者。
艾粒笑余迪偉笑足多年
其實多年來艾粒無論做節目或開騷，都有拿「迪偉後花園」及「迪偉俱樂部」作為話題，不過今次玩大咗，他們在開騷前把一張余迪偉赤裸上身浸溫泉照片放在大螢幕，並打上「迪偉同你浸溫泉」的字眼，當作過場娛樂在場觀眾，但原來艾粒事前並未經余迪偉本人同意借用照片，忍足多年的余迪偉終於爆seed。至於余迪偉認為艾粒的行為有職場欺凌之嫌，是因為當奴唐劍康效力商台多年，已升做叱咤903節目副總監，身為電台高層被指有恃無恐。
網民力撐余迪偉 直斥艾粒技窮唔識尊重人
余迪偉公開控訴艾粒後，網民見迪偉發火都留言力撐，但亦有網民誤以為艾粒笑余迪偉多年，以為當事人不介意，甚至是好friend，亦有網民懷疑余迪偉是假嬲，幫艾粒做宣傳。點都好，鬧艾粒的聲音都好澎湃，網民留言「呢兩條友，bad taste、技窮」「呢兩條友玩左迪偉同梁文禮咁多年，根本呢代人仲歧視當講笑，呢兩個人要負好大責任」「 如果要用人哋張相， 其實真係應該要問一聲」「佢兩個經常係節目笑迪偉，以為佢哋好friend，原來搞錯咗……」，網民幾乎一面倒支持余迪偉，更提議去平機會提告。
艾粒Part2無新意Hea做
有網民指艾粒向來都係得幾招，開騷多年亦技窮，愈來愈呃飯食，今次除了少爺占扮女人、當奴扮道士，仲有幾Part Hea扮Anson Lo同COLLAR跳唱，甚至扮參加Fist Take大唱《First Love》，不過每節都好散亂，真係唔係人人識欣賞。今次艾粒擺余迪偉上台吸嬲成功，唔知第二晚仲敢唔敢繼續講余迪偉個後花園呢？
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