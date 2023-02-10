艾粒開騷玩出火 余迪偉不滿被公開溫泉照怒斥：係性取向同埋職場歧視！

艾粒成員少爺占同當奴，昨晚(9日)起於九展Star Hall舉行一連四場《Part2 ! 王鳳女士XYZ 銀河道士大匯演》，上次Part1好認真咁表演，今次又回復玩嘢無厘頭本色，當中一part公開商台同事余迪偉浸溫泉照片，寫上「迪偉同你浸溫泉」，引發余迪偉極度不滿，在完騷後幾個鐘，公開怒斥艾粒觸犯性取向歧視同埋職場歧視，真係玩出火！