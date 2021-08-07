「艾粒」當奴 少爺占 疑加入無綫兩年即離巢 《大整蠱》成告別作
商台DJ兼組合「艾粒」（ILUB）成員當奴（Donald，唐劍康）和少爺占（Jim，甄子康）自前年加入無綫及邵氏兄弟，但兩人近日被指已離巢無綫，而在無綫和邵氏兄弟官方網站的男藝員列表中，兩人更已「被消失」，令他們一同主持的節目《大整蠱》成為他們離巢無綫前的最後告別作！
文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖、少爺占IG、當奴IG、TVB劇照
艾粒 助陣ViuTV頒獎禮
「艾粒」兩子當奴和少爺占在今年4月曾公然擔任ViuTV首屆音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》表演嘉賓，與Dear Jane、C AllStar及MIRROR同台表演，4隊組合大合唱，令全場觀眾high爆，當時艾粒已被指同時食無綫和ViuTV兩家茶禮。近日有指艾粒已離開了效力了約兩年的無綫和邵氏兄弟，而無綫和邵氏兄弟官方網站的男藝員列表中，亦已移除了兩人的資料。
少爺占近日亦有新搞作，將以他在廣播劇中深受聽眾歡迎的同性戀角色「朱豔強」身份，推出新歌《BOY BOY》，並在今年10月22至23日於灣仔修頓場館舉行《朱豔強 自己一條Show》（暫名），剛好食正早前《大叔的愛》餘熱。
而當奴近日除了繼續和少爺占主持商台節目外，亦有現身不同活動搵真銀。當奴本身亦同MIRROR、ERROR關係親近，曾現身欣賞MIRROR演唱會，又曾戴上193推出的口罩影相貼社交網，為其做生招牌。
曾主持《大整蠱》硬撼ViuTV《考有Feel》
為對打ViuTV熱爆的遊戲節目《考有Feel》，無綫今年4月曾推出由艾粒和農夫主持的新節目《大整蠱》作硬撼，這個新節目重點顧名思義當然係玩遍全無綫藝人，首先慘遭整蠱的是日日要返電視城開工的處境劇《愛·回家之開心速遞》一眾藝人，此外仲有曾在《玩嘢王》被李思捷大整蠱過的Bob（林盛斌），可說玩盡無綫全台藝人。
除了《大整蠱》外，「艾粒」兩子在無綫期間，亦曾客串演出於今年5月首播的無綫劇《逆天奇案》，飾演兩名來自越南的偷渡客。
此外當奴早前還與方力申主持過無綫myTV SUPER節目《鬼上你架車》，在每集請來嘉賓在車上分享真人真事或他們曾經聽聞過最恐怖、最詭異的靈異故事，這個節目屬於邵氏兄弟國際影業出品。