「艾粒」當奴 少爺占 疑加入無綫兩年即離巢 《大整蠱》成告別作

商台DJ兼組合「艾粒」（ILUB）成員當奴（Donald，唐劍康）和少爺占（Jim，甄子康）自前年加入無綫及邵氏兄弟，但兩人近日被指已離巢無綫，而在無綫和邵氏兄弟官方網站的男藝員列表中，兩人更已「被消失」，令他們一同主持的節目《大整蠱》成為他們離巢無綫前的最後告別作！

文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖、少爺占IG、當奴IG、TVB劇照