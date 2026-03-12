芊蕙子曾算命被批「條命差遲婚」直斥唔準 混血肥仔家暴出軌樣樣齊
芊蕙子兩年前黃大仙算命被批命差
有網民翻出芊蕙子兩年前的社交平台貼文，她透露自己曾到黃大仙求籤算命，豈料算命師傅開口第一句便直言「你條命都好差喎」，更進一步批評她「你條命好遲結婚，子女緣薄」。當時芊蕙子聽後相當不以為然，認為自己的命運並不算差，已經很知足，而且當時她已經結婚並育有兩個女兒，因此她直接指出師傅算得不準確，放下600元便匆匆離開。網民更質疑，算命師傅當時的意思是否暗示「早婚都會離」，如今看來確實令人深思。
芊蕙子再返黃大仙再遇意外
芊蕙子後來再去黃大仙搵番嗰位師傅道歉，但師傅已經冇再喺黃大仙擺檔，之後去搵第二位阿姨睇掌，結果阿姨唔幫佢睇，叫佢一年後再去搵佢，只是讓她買兩個平安符，讓這事件變得撲朔迷離，不過近年芊蕙子積極拍片，逐漸變好，早前她發長文坦言過去一年多確實經歷了很多困難，這些事情直到現在仍然未完全過去。
混血肥仔英國法庭家暴罪成曝光
時隔一年，混血肥仔曾達恩的醜聞再度被網民挖出新料。有網民在討論區發文，爆出混血肥仔疑似在英國法庭被判家暴罪成的消息。網民找到英國法庭記錄的截圖，清楚顯示「TSANG, TOMMY」及「Assault by beating」字樣，證實他因襲擊罪被定罪。同為移英KOL的Uncle Bob更在社交平台詳細爆料，揭露混血肥仔曾向他展示警察拍攝的傷勢相片，聲稱自己是受害者，但Uncle Bob看到芊蕙子的傷勢照片後，痛斥「呢個絕對唔係普通altercation而係家暴，係打女人」。
Uncle Bob爆混血肥仔離開警署首要攞PS5
Uncle Bob進一步爆出令人咋舌的細節，指混血肥仔坐完牢第二日放出來，第一樣事不是慰問兩個女兒，而是叫朋友到屋企取回PS5遊戲機，好讓他可以繼續打FIFA遊戲。這個細節完全暴露了混血肥仔的真實性格和優先次序，連網民都忍不住留言「呢種人真係冇得救」、「優先次序完全錯晒」。Uncle Bob更痛斥混血肥仔是「narcissistic psychopath」，只會繼續用卑劣手段詆毀芊蕙子。
芊蕙子感性發文承認算命師傅預言準確
家暴案曝光後，芊蕙子在社交平台發出長文，坦言過去一年多確實經歷了很多困難，這些事情直到現在仍然未完全過去。她寫道「每天，我都很努力地從井底一點一點往上爬；然而，現實與各種壓力，卻一次又一次把我拉回去，反覆循環」，更感慨表示「有些傷口，並不是那麼容易說出口。但我仍然感謝當時的自己，能夠堅定地保護自己」。她同時向兩年前的算命師傅道歉，承認當時自己的態度不當，如今回想起來，師傅的預言確實準確。