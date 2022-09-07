芯駖@COLLAR自認擇偶條件好膚淺 曾揭初戀男友偷約女仔 用一個方式懲罰對方

人氣女團COLLAR成員李芯駖（Sum Ling）近日上電台節目《公子會》做嘉賓，大談初戀話題，原來芯駖的初戀發生在中學時，對方是她的同班同學，更完全符合她的擇偶條件，但因為被芯駖揭發對方在網上偷約女仔，因而被芯駖懲罰守行為長達一年！