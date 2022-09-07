芯駖@COLLAR自認擇偶條件好膚淺 曾揭初戀男友偷約女仔 用一個方式懲罰對方
芯駖@COLLAR 獲讚擁有典型DJ靚聲
今次是芯駖首度上電台接受訪問，網友都大讚她「把聲好正好性感」、「好有療癒感覺」、「低音聲好磁性」等等，森美、火火和劉翁3位主持就指芯駖把聲好似溫柔的客服（客戶服務員），更要求芯駖即場示範講：「先生，咁你想我點呢？」之後又大讚她的聲線為典型DJ靚聲，就好似一些7、80年代的前輩DJ，例如鄭子誠一樣感性又好聽，但原來芯駖一直覺得自己把聲好異常，直至入行後才發現這也可以是一種優點。
芯駖提到參加《全民造星4》時，曾被批評把聲好似「食咗10年煙咁樣」，又指她的聲線是「爛聲」、「沙聲」、「肯定成日去蒲」等等，森美就反駁指她的聲線有種溫婉的感覺，很有女人味，因此也會有種媽咪聲的感覺。芯駖就解釋她參賽時因為唱低音歌，受唱功差拖累，令聲線亦顯得較為沙啞。她笑指以前教跳舞班時，要一個教3、40個學生，經常要大聲嗌出來，聲線亦因此變得較為厚實。
自認把聲有距離感 但揀男友要跳脫
森美舉例指周慧敏把聲較有玉女Feel，芯駖把聲則似何嘉麗，他指何嘉麗亦為好多電影配過音，包括配過鍾楚紅。火火則指芯駖把聲給人一股威嚴、高傲的感覺，令他覺得她是一個「好難媾」的人，一定要「有啲料到」，才可以向她展開追求。芯駖坦承自己把聲的確令人好有距離感，但其實只是因為以前做跳舞老師的工作需要，到真正拍拖時，她就不會真的好嚴肅、正經，揀男友方面，她更希望對方是個比較跳脫的人。
講到擇偶條件，芯駖就自認好膚淺，一定要高大靚仔，主持繼續追問她頭3位的擇偶條件，她也答是樣貌行先，她解釋因為樣貌是給人的第一個印象，不一定是要好靚仔，但一定順眼，給人舒服、正氣的感覺，性格方面，她就表示：「我比較鍾意有自己諗法嘅人，可能係有啲特別或者奇怪嘅個人之處，亦都可以係一種技能，最緊要係嗰個moment，佢嗰種自信或者魅力可以吸引到我。」不過被森美取笑要有魅力等於要靚仔，即係講到最後都係要揀靚仔。
初戀男友用Xanga媾女被芯駖揭發
講返主題「初戀」，芯駖憶述是發生在高中時：「佢都係高大靚仔，係我同班同學，中學嘅時候梗係好多諗法，好sweet，覺得可以好長久，但最後發現對方未玩夠。當時仲係用緊Xanga，有得同人傾偈嘅，當時我發現一啲對話，發現到佢約女仔。我係即刻發脾氣攤牌，同佢講我接受唔到，我記得嗰時係好激烈嘅，因為呢個男朋友嗰時係都好鍾意我，又要生要死，又話要自 殺，又話自己係一時鬼揞眼咁。」
芯駖續說：「佢當時係冇成功約到出嚟嘅，但個對話係好唔尋常，佢係咁約人出嚟，但人哋又唔肯，之後佢就話：『不如我哋約去啲隱蔽啲嘅地方吖！』」劉翁取笑其初戀男友「媾唔到女仲要畀自己條女發現」真係慘，火火就追問：「佢高大靚仔，約個女仔出嚟約唔到？畀你發現之後，佢仲要生要死？有冇咁懦弱嘅高大靚仔呀？」森美即笑答：「我咪就係嗰種囉！」
罰對方「守行為」一年 再一齊一日
芯駖直言因為兩人是同班同學，所以芯駖仍有給予對方機會「守行為」，她說：「佢話要重新改過自新，我知佢真係好有誠意，好想做呢件事，之後佢等咗我一年，每日都一齊接我返學放學，又陪我去補習，有啲咩都喺我身邊，不過嗰段時間我哋冇拖手，冇情侶咁相處，因為已經分咗手，但佢都話會繼續等我，等到我肯一齊番為止，其實我哋嗰時大家都真係好愛大家嘅。」
芯駖指當時真的有被他感動到，但因為她當時想升大學，要忙著專心讀書，加上之前受傷太深，所以足足等了一年後，才再接受對方，芯駖說：「我哋係有一齊番一日，之後發現都係唔好喇，因為佢等咗一年之後，忍唔住同咗另一個女仔一齊。我知道咗之後，就有啲唔開心，同佢講：『你又話等我嘅？但你又同另一個一齊？』」引來森美反駁：「你真係夠膽死嘅，你拖咗人一年喎大佬！」
男方現在已結婚
芯駖就解釋：「佢出軌吖嘛！跟住佢就話：『我即刻同佢分手』，咁佢之後就同個女仔分手。其實呢件事好詭異，因為同佢一齊個女仔，就係將佢出軌件事話畀我知嗰個女仔，所以我就覺得點解咁奇怪嘅，你都明知係佢話我知，你都同佢一齊？咁我就有啲嬲囉，不過佢知道咗就即刻同個女仔分手，一心一意想同我一齊，但一齊咗一日之後，我搵唔番嗰種感覺，有條刺喺度，成日覺得佢會再出軌，或者追我身邊嘅朋友。」
芯駖指兩人分手後就升上了大學，沒有再聯絡，現在男方更已結了婚。芯駖講到她升上大學後，本身是讀視覺藝術，但卻把時間都花了在Danso（舞蹈學會）上，雖然當時也feel到有幾個人向她展開追求，但自己無意思的話，她就不會再與對方來往。之後入大學約一、兩年後，她才遇上第二個男友：「因為我係好乖、好認真嘅人，我一跳舞就全心跳舞，完全好少理其他嘢，日跳夜跳，跳到冇晒時間，直到上咗軌道先會諗拍拖。」
曾愛孝順男 行為奇特致分手
芯駖表示她最長一次拍拖，拍了三年幾接近四年，之後那些都是一年以下，大多原因都是因為大家性格太特別，相處起上來就有好多衝突，好難解決。她舉例指有一任男友在衣著打扮方面都好奇特，但係好孝順，即使兩人分了手，他仍會去探望她的爸爸，還會放一個飯盒在她屋企門口，但她笑指其實不好食，她又指對方現在已不在香港，而兩人分手的原因，是對方有時會做一些行為，令她在一班朋友面前好尷尬，例如會在食飯時突然拿一棵草出來講等等。
芯駖指自己也算性格怪異，她舉例指朋友都覺得她應該成家立室，勸她找回前度復合，認為對方有樓又能照顧她，已經很不錯，她就覺得不喜歡就是不喜歡，不願勉強自己。她又指自己會刻意避開需要應酬的親戚飯局，因為不喜歡一些令她不自在的環境，「去飲」更加是可免則免，除非真的是很多年的好友。森美就評價她真的很自我，甚至有點社交障礙，芯駖表示認同，指自己還有點專注力不足和過度活躍。
自言已過適婚年齡
講到對婚姻的睇法，芯駖指前些年也曾考慮這件事，但在過了適婚年齡後，便沒有再介懷，她說：「而家係冇咁著緊，都會想有個伴侶，但唔會話逼住自己幾時要做咩咁，我係好隨緣嘅，如果真係遇到個好啱嘅，可能拍拖一、兩年就會結婚，但而家未遇到。」森美笑指她的樣貌似「闊太樣」，似會嫁個有錢人，感覺亦好有福氣和賢良淑德。芯駖就指過往拍拖的對象都是藝術家性格，未遇過好有錢的對象，拍拖時去食飯、旅行等更多是由她付帳。
《深宵更》體驗夜班工作
此外芯駖最近有份主持ViuTV節目《深宵更》，負責親身體驗各種夜班工作，包括做廚房學徒學整點心，和到主題樂園做見習樹藝師等。這次是芯駖首度擔任主持，網民都紛紛大讚她對工作好認真，說話亦好貼地，令人睇得好舒服。
即睇《深宵更》芯駖幫樹木做BODY CHECK：
第一次做主持有板有眼！
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