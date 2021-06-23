全民造星4｜花姐知己知彼 睇住《聲夢傳奇》嚟打 避免撞橋只吸收好嘢
撰文：東方新地丨圖片：梁祖堯@IG、花姐@IG、ViuTV影片截圖、聲夢傳奇IG
花姐曾經歷無綫亞視惡鬥年代
近年ViuTV崛起，搞到無綫如臨大敵，花姐早前接受訪問時表示，當年她在無綫工作已經歷過電視台大戰，亞視的《百萬富翁》節目亦曾對無綫造成威脅，她覺得有競爭是好事，電視台著緊節目製作，其實最大得益都是觀眾。
花姐都有睇《聲夢傳奇》
花姐出身於無綫，對於《聲夢傳奇》常被拿作與《造星》比較，她承認自己亦有睇《聲夢》：「我一定會睇晒《聲夢》，一來唔想撞橋，二來可以吸收佢哋好嘅嘢，佢哋嘅導師、製作可能都比我哋優勝，令我可以學習，將《全民造星4》做得更加好。」可見花姐絕無輕敵。
提議無綫組《聲夢》女團對撼《全民造星4》
對於《全民造星4》，花姐透露構思加入更多戲劇元素，讓參賽者互鬥演技。雖然現階段宣傳稱選女團，不過製作上可能隨時有變，而近期無綫《聲夢傳奇》一班年輕女學員唱得又跳得備受注目，有網民建議無綫將炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組女團對撼《全民造星4》。
《全民造星4》6月21日公開招募 今季係「女生限定」!
日前在《調校你Mirror》節目的廣告時間，ViuTV正式公開《全民造星4》首條宣傳片，詳情如下：
女生們Ready !《全民造星IV》即將公開招募！
機會又嚟喇！《全民造星IV》下星期一（21/6）開始接受報名！
今季係女生限定，集氣打造全能女團，同MIRROR一齊炸爆個台！係咪即刻好有畫面呢？😎
趁有幾日時間，快啲影定靚相交上嚟啦！
《口罩小姐》、《造美人》之後ViuTV再玩女生真人騷
近半年ViuTV舉辦了不少女生主打的真人騷，無論係「口罩小姐」或者播放中的「造美人」都有高度討論，奪獎的參選者出道後亦獲不乏廣告商垂青，今次花姐突破心理關口舉辦「全女班」造星節目，相信內心另有盤算，網友希望節目能直線抽擊9 月的2021香港小姐，勢必成為收視和廣告新一輪大戰！
花姐大爆想加入更多戲劇元素
花姐大爆正準備《全民造星4》，今次更想加入更多戲劇元素：「可能要參賽者互鬥演技，《全民造星3》佢哋有實力但係冇機會，但係第4屆佢哋唔係冇機會，可能佢哋唔了解自己最好嘅一面而行錯咗路，可能《造星》個重點唔喺跳唱，可能發大少少喺綜藝或者戲劇。」
花姐斟掂梁祖堯做《全民造星4》導師
《全民造星3》節目贏盡口碑，除了多得A、B組的導師林二汶與彭秀慧領軍有功外，被A組參賽者暱稱為「媽媽」的客席導師梁祖堯（祖祖）亦功不可抹，梁祖堯用心去教導與指引，令節目內容更富娛樂性，而賽後花姐已斟掂梁祖堯擔任《全民造星4》的導師，至於林二汶，日前她宣布初步拒絕了花姐再做導師的邀請。