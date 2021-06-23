全民造星4｜花姐知己知彼 睇住《聲夢傳奇》嚟打 避免撞橋只吸收好嘢

ViuTV《全民造星4》日前宣布正式接受報名，做到第4輯，節目監製花姐(黃慧君)絞盡腦汁，早前她接受訪問，提到正籌備《全民造星4》，表示想加入戲劇元素，又話會睇晒無綫的《聲夢傳奇》，謙稱會欣賞對方的優勝之處，避免撞橋之餘，更從中學習進步。

撰文：東方新地丨圖片：梁祖堯@IG、花姐@IG、ViuTV影片截圖、聲夢傳奇IG