當花姐遇上陳志雲、互爆舊公司工作秘聞！過檔ViuTV之初有挫敗感
《全民造星》即將舉辦第四季，除了捧紅了MIRROR和ERROR，連監製黃慧君（花姐）也要走到幕前，現時是監製也要做埋經理人，花姐近日上陳志雲的YouTube頻道接受訪問，她提到拍《全民造星》每集開廠前會哭，即睇！
撰文：Lmc丨圖片：花姐＠IG、陳志雲＠Youtube丨編輯：海月
花姐：過檔ViuTV之初有挫敗感
陳志雲和花姐也一樣在TVB工作過，二人好自然提到昔日工作情況。陳志雲提到：「在TVB環境，我敢打賭，如果曾勵珍出嚟，一定做唔到！因為喺TVB好多部門幫助，就以藝人為例，背後有很多人幫忙。」花姐也提到當時去到ViuTV，9個監製只有她向老細魯庭暉賣橋不過關，節目趕出街，就勉強讓她製作《慳D啦 Honey》，幸好最後收視不錯，才得到老細信任。
陳志雲：現在連剪片也要學
陳志雲提到以前在TVB時，表示當時從政府部門進入TVB，對很多事也感到十分陌生，之後他離開TVB轉到電台工作，也再次感到陌生：「建立YouTube頻道，自己連剪片也要學，現在簡單的剪接可以應付。所以在TVB參與幕前節目時，我會懂得欣賞幕後工作人員，更知道他們辛苦。」
陳志雲大爆：10多人只可以食2個Pizza套餐
講到舊公司，陳志雲講到停不到，又繼續大爆料：「當年到北極拍節目，節目組10多人竟然只可以食2個Pizza套餐。」此時花姐笑言開始擔心被誤會兩人坐埋一齊數舊公司。
花姐提到節目構思時承認會設計陷阱看參賽者反應
《全民造星》贏盡人氣，花姐大方提到在一節目構思時承認會設計一些情節設陷阱看參賽者反應，又指自己是「好X街」的監製。為了節見效果，花姐要好殘忍要見到參賽者的失落，當有人喊時，她更要攝影師緊貼拍攝。花姐又提到記得Jer（柳應廷）落敗時跟她說：「我要將夢想放低，面對現實了！」她聽到時立即忍不住爆喊，之後每集開廠前花姐也會，十分感性。