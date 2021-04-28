當花姐遇上陳志雲、互爆舊公司工作秘聞！過檔ViuTV之初有挫敗感

《全民造星》即將舉辦第四季，除了捧紅了MIRROR和ERROR，連監製黃慧君（花姐）也要走到幕前，現時是監製也要做埋經理人，花姐近日上陳志雲的YouTube頻道接受訪問，她提到拍《全民造星》每集開廠前會哭，即睇！

撰文：Lmc丨圖片：花姐＠IG、陳志雲＠Youtube丨編輯：海月