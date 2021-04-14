多謝曾志偉邀請姜濤 花姐力撐193：有啲嘢得佢夠膽講！
編輯：東方新地│原文：新Monday｜圖片：193 IG、《花姐Error遊》 截圖
花姐答得有體面
曾志偉回歸無綫之後動作多多，清理完派系之後就開始向ViuTV開戰，博得媒體眼球。曾志偉先在訪問中透露自己曾邀姜濤上TVB，不過被對方拒絕。其後曾志偉又笑Viu TV收視得4點，點知畀[email protected]反擊寸爆。ERROR經理人花姐日前在活動上回應曾志偉邀請姜濤被拒一事，她表示並冇收到TVB或者曾志偉的電話，直言不知對方如何發出工作邀約。不過花姐都大方表示：「我又唔知老爺（曾志偉）當時點邀請姜濤？無論如何，我都好多謝志偉欣賞姜濤同畀機會佢，第日有冇機會合作就再算。」
花姐認同193發表的部份內容
至於[email protected]寸爆曾志偉一事，花姐力撐193，直言會勸導193作為公眾人物說話要有禮貌，就算內容正確，也不要讓人誤會，她說：「193向來都係呢個style，無心嘅！佢都經常當面話我肥！哈哈！不過佢講嘅內容唔係冇道理，有啲我係認同。我呢啲大人有包袱唔夠膽講出嚟，佢夠膽講。但我都會同佢講，做公眾人物要互相尊重。」
認為曾志偉不會遷怒於193
花姐極力為193的惹火言論降溫，更幫口話大人係唔會怪佢，因為193是一個直腸直肚的人。花姐更相信「老爺」曾志偉很大方，不會遷怒193，花姐笑說：「193咁高，應該可以避開老爺嘅視線 ，我會打畀老爺話193係無心之失。」
曾志偉妄想借姜濤
最近ViuTV來勢洶洶，無綫受到威脅，新上場的曾志偉就急住去整頓綜藝節目，早前在超級綜藝記者會上，因鄧智堅扮演姜濤被其粉絲群起聲討，新節目繼續包含扮嘢環節，曾志偉日前回應此事時竟自爆曾向ViuTV借姜濤，他說：「我記得第一日到TVB返工就即時打去問魯庭暉（ViuTV台長），姜濤可唔可以借？當時魯庭暉話梗係唔得啦！老爺，遲啲再傾啦！哈哈！」借唔到姜濤，曾志偉再暗指ViuTV不是無綫對手：「翡翠台係面向全球華人，節目要以合家歡為主，符合大眾口味。白啲講ViuTV得4點收視，節目題材比較偏，唔係翡翠台路線。我哋選香港小姐就係香港小姐，唔會戴住口罩，所以J2台先係同ViuTV比較收視嘅地方。」
口罩小姐後台隔空開火
對於曾志偉暗指ViuTV不是翡翠台的對手，口罩小姐又唔夠香港小姐有認受性，ERROR四子在口罩小姐總決賽後台回應，提到節目與TVB《開心大綜藝》對撼，肥仔表示兩台觀眾層面不一難以作比較，193笑言打唔贏對方，阿Dee則自嘲：「冇理由用財經新聞台對教育電視。」而講到曾志偉指ViuTV題材偏門只可與J2台比較，193就隔空反擊：「J2咩嚟㗎？後生仔傾吓偈嗰啲？40幾歲仲後生仔？」明寸已年過40歲的無綫主持六號陸浩明，193寸爆說：「佢哋畀啲老嘢睇㗎嘛！我哋係咩年齡層都有。」更指所謂的「收視」亦只得幾百部電視去統計，不用理會。