花姐限時動態po1物疑暗串Christy 新鏡嫂大量性感照再曝光
花姐限時動態被指暗串Christy
花姐近日連環在社交平台更新上食物照，繼早前分享的片皮鴨後，今晨花姐在po出一張燒雞的照片，並配文：「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食」。短短14字隨即引起網民無限的猜測，唔少人都認為花姐的言論係暗指Frankie同Christy嘅關係，更猜測花姐對風波大感不滿，更留言「點解唔內部解決要咁樣單打？」、「都好明顯講緊邊個」、「擺到明話你係X」、「今次連花姐都唔幫口？」
Christy再被爆過往曬命事蹟
Christy連日來被網民爆出曾於社交平台分享過的限時動態，今日再爆出她參貼出Frankie主持的節目《識碳一定係咁歎》的截圖，並配文「Call time 12:00但係我地六點幾先瞓」，似乎暗示兩人已經達到同床共枕的階段，令事件越描越黑。
Christy為入行博到盡
早前有網民指出Christy曾參加《尾二尾一屆口罩小姐》，Christy當時報稱自己係一名自由工作者，喺初選時就選擇以自己擅長的性感舞蹈應戰，更邀請評判火火親自上台體驗！Christy為晉級大派性感福利，仲超大方幾乎貼實火火跳舞，最終成功晉級50強。
MIRROR成員Frankie公開回應無出軌 網民接連踢爆女方偷食紀錄
近日，香港男團MIRROR成員陳瑞輝的感情生活成為熱門話題，他的新女友Christy的過去不斷被網民挖掘，而Frankie也被指控在與前女友Hei交往13年期間出軌。對此，Frankie終於在IG回應，並呼籲大家不要再進行無謂的猜測！
Frankie公開回應無出軌
在一段時間的沉默後，Frankie在Instagram的限時動態中發表了他的聲明。他表示：「最近一啲有關我私人生活嘅報導，為皮寶寶同支持我嘅你哋帶嚟困擾，我好抱歉。同時都想澄清，我係喺上一段感情結束後，先正式開始而家呢一段關係希望大家唔好再作猜測。」這段話表明瞭他在結束前一段感情後，才開始新的戀情。
網民對Christy質疑
Christy在社交媒體上的一些過去動態被網友挖出，其中包括她自稱曾在與Frankie及另一MIRROR成員江𤒹生（AK）之間周旋，並自爆是第三者。這引起了網民的廣泛討論，並對她的行為表示質疑。此外，Frankie的前女友Hei轉發了韓星惠利的貼圖，被解讀為暗示自己被出軌。
Frankie對未來承諾：我知道呢啲注意絕對得來不易
儘管面臨諸多指控和壓力，Frankie在其發文中表達了對未來的正面態度。他感謝粉絲的體諒和支持，並承諾會繼續努力，成為更好的自己。他寫道：「我知道呢啲注意絕對得來不易，我嘅轉變我感受到，我知道大家都感受到。」
Frankie女朋友Christy作風超性感大膽
早在2022年12月底，就有人聲稱認識Frankie的新女友，更將對方的IG帳號公開，不過當時被視為老作而未引起關注。其實Christy係一名鋼管舞者，擁有驕人身材嘅Christy作風亦十分大膽，該被爆出的IG帳號更有不少火辣的照片。不過該帳號現時已被刪除，但當中就有不少相片已被網民火速留底。
Frankie女朋友Christy被指同時周旋2鏡仔
有爆料者稱，Christy曾是一名傳銷員，並透露「聽到佢女朋友周圍同人講當時AK同皮皮同時追佢」，但最終她選擇了Frankie。更有網民公開Christy曾於IG po出與Frankie和AK的對話截圖，並直言「皮皮嬲咗我成日提AK」。仲意外爆出AK已有女友，令Frankie同AK爭女一事越演越烈。
Frankie女朋友Christy被爆疑一腳踏兩船
除咗與Frankie及AK的對話截圖被爆出外，又有網民發布了Christy與前男友的照片，懷疑她在與Frankie交往時仍與前男友保持聯繫。隨時再有Christy的限時動態截圖流出，更可見Christy直言「我今年全部relationships都係做緊人第三者」，令fans十分擔心Frankie的事業會因此而受影響。