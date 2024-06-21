花姐限時動態po1物疑暗串Christy 新鏡嫂大量性感照再曝光

MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）近日捲入疑似偷食風波，其圈外女友Christy過去的言論亦被翻出，引起熱議。最近更有網民指出Christy曾在2022年參加「尾二尾一屆口罩小姐」，似乎為入娛樂圈出盡全力。雖然昨天（20日）Frankie已發長文回應風波，並為女友澄清她不是第三者，但仍然未能平息事件。今晨（21日），MIRROR嘅經理人黃慧君（花姐）就更新社交平台，不過就疑似暗指串Christy……

