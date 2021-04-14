193心直口快有前科 衰多口借犀牛寸花姐 花姐嬲爆兜巴星叫解約

ViuTV捧出搞笑組合ERROR，之後ERROR和經理人花姐拍了兩輯《花姐ERROR遊》，受到一眾網友喜愛。早前193反擊曾志偉寸ViuTV收視低，直指TVB係畀老人家睇，193人氣急升， IG一夜間激增10K粉絲。其實193心直口快有前科，他曾在《花姐ERROR遊2》其中一集寸到花姐應一應，直指她成日鬧人似犀牛，193仲畀花姐兜巴星！

編輯：東方新地│原文：新Monday｜圖片來源：ViuTV、花姐＠IG、[email protected]