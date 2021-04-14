193心直口快有前科 衰多口借犀牛寸花姐 花姐嬲爆兜巴星叫解約
ViuTV捧出搞笑組合ERROR，之後ERROR和經理人花姐拍了兩輯《花姐ERROR遊》，受到一眾網友喜愛。早前193反擊曾志偉寸ViuTV收視低，直指TVB係畀老人家睇，193人氣急升， IG一夜間激增10K粉絲。其實193心直口快有前科，他曾在《花姐ERROR遊2》其中一集寸到花姐應一應，直指她成日鬧人似犀牛，193仲畀花姐兜巴星！
編輯：東方新地│原文：新Monday｜圖片來源：ViuTV、花姐＠IG、[email protected]
網友擔心193被雪
193向來敢言，除了敢發表政見外，也敢寸TVB兼高層曾志偉。不過有網友就十分擔心193太敢言會被ViuTV雪。有網友指：「如果193喺tvb咁串自己經理人，一早畀人雪到變雪球。」網友同時貼出193曾在其中一集《花姐ERROR遊2》勁寸花姐的片段。
193借犀牛寸花姐成日鬧人
節目組知道193怕動物，特別安排他去動物園為犀牛擦背。此時，193就借意叫犀牛做「阿花」勁寸花姐：「阿花，你生到咁大隻，你屋企人好辛苦你知唔知？又重，壓到人就唔好啦。有時你就唔應該咁暴躁，你太勞氣，就會影響到人。」明顯是借犀牛寸花姐成日鬧人，花姐一直叫193收皮，但也沒有因為193寸自己而雪藏他，相當大方。
193被花姐兜巴星x2
花姐畀193激到無晒表情，忍唔住摑咗佢兩巴，不過都係細細力象徵式搞氣氛。
花姐做PA一年後升為導演
花姐現年48歲，中七畢業後曾在電視直銷節目「周創發購物熱線」當暑期工，擔任助理編導（PA）。之後因放榜後成績不如理想，到無綫電視應徵剪接師，後來又到音樂節目《勁歌金曲》擔任助理編導（PA），一年後升為導演，參與過《翡翠歌星賀台慶》、《香港小姐競選》、《新秀歌唱大賽》等節目製作。花姐加入無綫13年後辭職，之後去了便利店做收銀員，16年花姐加入ViuTV兼成為監製，拍攝過《慳D啦Honey》及《脫獨工程》、《Good Night Show 全民造星》、兩輯《花姐ERROR遊》。
《花姐ERROR遊2》片段
https://youtu.be/EgjQxlglnx4?t=602