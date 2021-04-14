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193心直口快有前科 衰多口借犀牛寸花姐 花姐嬲爆兜巴星叫解約

東方新地

ViuTV捧出搞笑組合ERROR，之後ERROR和經理人花姐拍了兩輯《花姐ERROR遊》，受到一眾網友喜愛。早前193反擊曾志偉寸ViuTV收視低，直指TVB係畀老人家睇，193人氣急升， IG一夜間激增10K粉絲。其實193心直口快有前科，他曾在《花姐ERROR遊2》其中一集寸到花姐應一應，直指她成日鬧人似犀牛，193仲畀花姐兜巴星！

編輯：東方新地│原文：新Monday｜圖片來源：ViuTV、花姐＠IG、[email protected]

 

ViuTV捧出搞笑組合ERROR，之後ERROR和經理人花姐拍了兩輯《花姐ERROR遊》，受到一眾網友喜愛。
ViuTV捧出搞笑組合ERROR，193是其中一員，原來他是英國班戈大學心理學系榮譽學士，有高度亦有高學歷。

網友擔心193被雪

193向來敢言，除了敢發表政見外，也敢寸TVB兼高層曾志偉。不過有網友就十分擔心193太敢言會被ViuTV雪。有網友指：「如果193喺tvb咁串自己經理人，一早畀人雪到變雪球。」網友同時貼出193曾在其中一集《花姐ERROR遊2》勁寸花姐的片段。

193
193在其中一集幫犀牛擦背時，不停叫隻犀牛做「阿花」，單單打打花姐大細超。
193
193唔止寸花姐身形龐大，仲寸花姐脾氣大，會傷害到身邊的人。

193借犀牛寸花姐成日鬧人

節目組知道193怕動物，特別安排他去動物園為犀牛擦背。此時，193就借意叫犀牛做「阿花」勁寸花姐：「阿花，你生到咁大隻，你屋企人好辛苦你知唔知？又重，壓到人就唔好啦。有時你就唔應該咁暴躁，你太勞氣，就會影響到人。」明顯是借犀牛寸花姐成日鬧人，花姐一直叫193收皮，但也沒有因為193寸自己而雪藏他，相當大方。

193
193完全唔識收口，花姐一度扮嬲話佢既然咁不滿不如解約……
明顯是借犀牛寸花姐成日鬧人，花姐一直叫193收X，但也沒有因為193寸自己而雪藏他，相當大方。
193明顯借犀牛寸花姐成日鬧人，花姐一直叫193收皮，現場充滿火藥味。

193被花姐兜巴星x2

花姐畀193激到無晒表情，忍唔住摑咗佢兩巴，不過都係細細力象徵式搞氣氛。

193
193繼續寸花姐，花姐終於忍唔住要出手。
193
被花姐兜巴星兩次的193，硬食冇得走。

花姐做PA一年後升為導演

花姐現年48歲，中七畢業後曾在電視直銷節目「周創發購物熱線」當暑期工，擔任助理編導（PA）。之後因放榜後成績不如理想，到無綫電視應徵剪接師，後來又到音樂節目《勁歌金曲》擔任助理編導（PA），一年後升為導演，參與過《翡翠歌星賀台慶》、《香港小姐競選》、《新秀歌唱大賽》等節目製作。花姐加入無綫13年後辭職，之後去了便利店做收銀員，16年花姐加入ViuTV兼成為監製，拍攝過《慳D啦Honey》及《脫獨工程》、《Good Night Show 全民造星》、兩輯《花姐ERROR遊》。

193
花姐曾於無綫工作多年，後來轉去ViuTV做開荒，更成為MIRROR與ERROR的經理人。
【花姐ERROR遊】193心直口快有前科！借犀牛寸花姐：你唔好成日咁躁啦！網民：好彩花姐胸襟廣闊咋
2016年，花姐加入ViuTV兼成為監製，拍攝過《慳D啦Honey》及《脫獨工程》、《Good Night Show 全民造星》、兩輯《花姐ERROR遊》。

《花姐ERROR遊2》片段

https://youtu.be/EgjQxlglnx4?t=602

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