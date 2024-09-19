41歲離巢花旦黃智雯擔任《美麗40路》評判 曾上TVB節目被爆冧呢位鏡仔
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ViuTV選美節目《美麗40路》由孫慧雪、陳俞希、劉明軒及黃心美主持，參賽者係一班年齡需介乎35至50歲之間女性，有素人、KOL、演員、歌手參戰，15強已順利誕生，總決賽將於9月29日播出，而評判陣容亦有驚喜，竟邀請了一位40路前TVB實力花旦！
40路花旦黃智雯擔任《美麗40路》評判
評判名單包括： 黃智雯、方皓玟、香胤宅、Viu行政總裁及電訊盈科媒體集團董事總經理李凱怡女士、 perFACE醫美集團創辦人及CEO 符芷晴小姐。消息一出，唔少網民都表示好期待「佢夠晒資格」「雯b真係好正」「胡說八道入面最L正常係佢」。現年41歲的黃智雯去年12月在社交平台宣布離巢TVB，結束與TVB長達16年的賓主關係，其後加盟「凱藝娛樂」。
黃智雯活動多多，早前港演藝學院校友會慶祝了其成立20週年，舉辦了一場盛大的晚宴。黃智雯亦與有份拍ViuTV 新劇《反起跑線聯盟2》的朱茵合照，狀態十分好。
黃智雯2年前已關注MIRROR 上TVB節目被爆鍾情呢位鏡仔
黃智雯在2022年已經表示對MIRROR關注，當時被問會否入場睇12子演唱會，Mandy笑稱要開工忙著開劇，亦透露有機會都希望入場。在2023年7月，有網民發現黃智雯在《思家大戰》中擔任隊長時，其名牌上竟然寫著「HELLOSSS」，正好是三個「S」。至於黃智雯是否是Ian的粉絲，這一點目前還無法得知，但她在社交平台上發文時，每次只要說hello都必定加上「sss」。這樣的細節引起了粉絲們的好奇和熱議，也為她增添了一份神秘的魅力。
2007年 25歲選港姐 第五名入行
1982年出世的黃智雯都係由選美入行，2004年時於香港演藝學院畢業，主修舞蹈及戲劇，後來參加2007年香港小姐競選，且入圍最後五強。同唔少落選港姐一樣，黃智雯2008年獲安排修讀第22期無綫藝員訓練班，畢業後成為無綫藝員，正式開展演藝生涯。
值得留意的是同屆三甲均已離巢： 冠軍 3號張嘉兒 亞軍 9號王君馨 季軍 7號周美欣
選港姐時泳衣照：
圖片來源：IG@wong_manman、TVB