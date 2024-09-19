41歲離巢花旦黃智雯擔任《美麗40路》評判 曾上TVB節目被爆冧呢位鏡仔

ViuTV選美節目《美麗40路》由孫慧雪、陳俞希、劉明軒及黃心美主持，參賽者係一班年齡需介乎35至50歲之間女性，有素人、KOL、演員、歌手參戰，15強已順利誕生，總決賽將於9月29日播出，而評判陣容亦有驚喜，竟邀請了一位40路前TVB實力花旦！

