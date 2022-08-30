「花蓮王祖賢」楊築晶po哺乳片被罵不知羞恥 反擊酸民看甚麼都骯髒
酸民：露奶還要拖小孩下水
楊築晶在社交網表示，之前分享哺乳影片，被一堆年長網民留言大罵「知不知道羞恥」、「還以為自己很美」、「露奶還要拖小孩下水」，其中不乏女性網民，令她滿腦黑人問號：「請問我還是活在2022嗎？拍攝哺乳畫面現在是犯法還是喝你媽的奶了？我用的手機是你買的？上傳影片用你家WiFi？我生鵝子花你家存款了嗎？」
楊築晶轟酸民戴有色眼鏡
楊築晶直言：「誰還不是媽媽哺育長大的？眼睛帶顏色的人看甚麼都覺得骯髒。但這些酸民還是幫我衝了流量，臉書現在快7萬follower！真是謝謝了。」貼文一出，其他網民紛紛力撐：「早年，只貧窮人家才餵母乳，有錢人的小孩才吃的起奶粉」、「餵母乳不可恥」、「哺育母乳是很偉大的事情，不需要在意酸民跟道德魔人的無聊的話」！
楊築晶：辣照都老公拍的
昨日楊築晶post火辣照回應事件：「我不是成為了媽媽，而是多了一個媽媽的身份，我還是我！我的臉書跟Ig都是設定personal blog，意思就是分享我的生活跟理念的分享，單身的時候我就是跑海邊跑健身房拍各種辣照，當媽後的生活不是餵奶就是在餵奶的路上，母乳媽咪們應該都很有感，沒有逼酸民看啊，不看就滑走。辣照都老公拍的。」
三度選美獲封「花蓮王祖賢」
楊築晶是2016年國際臺灣小姐冠軍、2017年夏威夷華裔小姐競選友誼小姐及2018國際中華小姐競選友誼小姐得主，因為外型酷似女神王祖賢，被譽為「花蓮王祖賢」，今年與老公小莊誕下一子，時常在社網分享湊仔日常。經此哺乳風波後，fb粉絲急增至71,000人，IG有超過40,000 followers，人氣爆升！
楊築晶曾經為TVB拍攝節目《背包女行》介紹花蓮美食：
點擊睇楊築晶IG靚相：
讀者留言