「花蓮王祖賢」楊築晶po哺乳片被罵不知羞恥 反擊酸民看甚麼都骯髒

台灣網紅楊築晶（Crystal Yang）擁有177cm身高及38E、27、38好身形，某些角度甚似王祖賢，2016年起參加選美比賽打開知名度，及後亦為TVB拍過節目，有「後山小公主」、「花蓮王祖賢」稱號。28歲的楊築晶今年升格人母，先前post出一條哺乳影片，竟遭網民痛批「不知羞恥」，她不解地問：「請問我是活在2022嗎？」