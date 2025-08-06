芻狗之血｜張家輝19年後再拍電視劇 最強卡士曝光陣容超豪華
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60歲影帝張家輝相隔19年再度出演電視劇，最新作品《芻狗之血》集結胡杏兒等多位港劇熟面孔，成為ViuTV今年重點劇集，劇集改編自國際熱門IP，播出前已在圈中掀起高度熱話。
張家輝再戰電視圈引話題
張家輝自2006年參演《新醉打金枝》後，多年專注於大銀幕，如今驚喜宣布回歸電視劇界，引起戲迷熱烈討論。他坦言是因為舊拍檔TVB班底邀請，加上劇本來自知名IP《Kvodo》，才決定再度披甲上陣，並指重返劇集拍攝現場，感受到久違的熱血和挑戰。
最強卡士曝光陣容超豪華
《芻狗之血》不僅有張家輝坐鎮，更集結胡杏兒、謝天華、林嘉華、張兆輝、鮑起靜、許紹雄，以至內地人氣小生曾舜晞，將港劇經典卡士和新生力量合一。導演蘇萬聰、編劇歐冠英等TVB班底傾力打造，大大提升觀眾期待值。
國際IP改編劇情弔詭緊湊
劇集取材自以色列劇集《Kvodo》，同題材曾被美國翻拍為《Your Honor》，故事講述一名備受尊崇的法官，因兒子意外撞死黑幫成員而捲入正義與親情的兩難抉擇當中。張家輝在劇中飾演法官，胡杏兒則為其工作拍擋，兩人大膽突破以往角色設定，營造新鮮感與懸疑氛圍。
ViuTV年度重點播出詳情
據業績報告及媒體披露，該劇將於本年度底壓軸播出，為ViuTV年度重頭大劇。觀眾除可在串流平台觀賞外，更可能透過本地免費電視收看。張家輝更分享，這次劇組不再緊逼進度，演員有更多空間發揮，預料劇集質素備受保證。
撰文：東方新地圖片來源：《新醉打金枝》劇照、《芻狗之血》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期