苑瓊丹有億萬老公撐腰 投資小型超市再開分店 視像主持切燒豬開幕儀式

58歲的苑瓊丹早已被揭是圈中隱形富婆，04年與身家過億的玻璃大王黃乃揚秘密在美國註冊結婚，富豪老公擁有逾兩億物業，分佈於香港、大陸和美國，嫁入豪門的苑瓊丹本應可以印印腳做闊太，她偏偏繼續幕前工作，近年頻頻北上搵銀，keep住人氣與財氣。苑瓊丹去年更進軍飲食業，她與友人投資的小型超市日前再開分店，有老公撐腰，苑瓊丹個底厚到你估唔到。