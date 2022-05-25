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苑瓊丹有億萬老公撐腰 投資小型超市再開分店 視像主持切燒豬開幕儀式

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58歲的苑瓊丹早已被揭是圈中隱形富婆，04年與身家過億的玻璃大王黃乃揚秘密在美國註冊結婚，富豪老公擁有逾兩億物業，分佈於香港、大陸和美國，嫁入豪門的苑瓊丹本應可以印印腳做闊太，她偏偏繼續幕前工作，近年頻頻北上搵銀，keep住人氣與財氣。苑瓊丹去年更進軍飲食業，她與友人投資的小型超市日前再開分店，有老公撐腰，苑瓊丹個底厚到你估唔到。

苑瓊丹 58歲的苑瓊丹點解會愈來愈後生？
58歲的苑瓊丹點解會愈來愈後生？（圖片來源：苑瓊丹發相）

苑瓊丹再做老闆娘

苑瓊丹有富豪老公照住依然坐唔等，近年除專注在內地發展拍劇做綜藝節目，仲與友人合資進軍飲食業，日前她有份投資的超級市場「S食Mark」開幕，身在內地的苑瓊丹雖未能返港參加開張儀式，但她透過網絡直播亮相活動，與其他股東視像齊齊切燒豬，被問到投資金額幾多時，她說：「投資幾錢做呢盤生意就唔講啦，最緊要有冇『錢途』，我睇好前景就做囉！疫情期間超市生意都好好，因為大家都留喺屋企食飯，睇準需求就有得賺，嚟緊我地班股東都會開拓自動販賣機市場，希望都有作為。」

苑瓊丹 身在內地未能出席新店開幕的苑瓊丹，以視像形式現身。
身在內地未能出席新店開幕的苑瓊丹，以視像形式現身。（圖片來源：苑瓊丹發相）
苑瓊丹 苑瓊丹仲隔住個芒主持切燒豬儀式，叫各股東留番份燒肉畀佢。
苑瓊丹仲隔住個芒主持切燒豬儀式，叫各股東留番份燒肉畀佢。（圖片來源：苑瓊丹發相）

苑瓊丹承認與老公「分居」多月

苑瓊丹自從今年新年後返回內地工作，與老公黃乃揚已數月未有見面，她表示唔會叫對方幫手管理生意，笑指二人財政獨立「各有各搵」：「有人問我係咪夫妻分隔兩地，老公見唔到我太閒，所以開檔嘢比佢忙吓！傻嘅，我理得佢忙定得閒啊，依家我都忙到踢晒腳，仲搞啲咁嘅嘢？佢真係悶到發癲又掛住我嘅，咪嚟陪吓我囉，佢肯為我隔離，呢個就係愛嘅表現啦！」

苑瓊丹 苑瓊丹婚後事業心依然重，已經幾個月冇見富豪老公黃乃揚。
苑瓊丹婚後事業心依然重，已經幾個月冇見富豪老公黃乃揚。（圖片來源：微博圖片）
苑瓊丹 苑瓊丹諗頭多多，決意向飲食界進軍，去年投資7 位數字大量生產即食餸包，期望成為圈中食神，順便益老公大飽口福，但就遭老公拒絕出鏡宣傳，只肯做「試食」大軍。
苑瓊丹諗頭多多，去年決意向飲食界進軍，投資7 位數字大量生產即食餸包，期望成為圈中食神，順便益老公大飽口福，但就遭老公拒絕出鏡宣傳，只肯做「試食」大軍。（圖片來源：苑瓊丹發相）
苑瓊丹 苑瓊丹出席新店開張活動，她表示找到一班老實的生意拍檔，她全力負責做宣傳。
苑瓊丹出席新店開張活動，她表示找到一班老實的生意拍檔，她全力負責做宣傳。（圖片來源：苑瓊丹發相）

苑瓊丹搞完熟餸包搞凍肉

瓣數多多的苑瓊丹曾揚言想進軍飲食業，前年疫情來襲她開始搞「熟餸包」生意，並表示這只是其生意版圖第一步，苑瓊丹現計劃涉獵「凍肉」生意，一來凍肉損耗較小，二來她自己都經常去買凍肉，笑言益人不如益自己！苑瓊丹對做食品生意信心十足，因為她好鍾意買餸，絕不輕易畀人呃。

苑瓊丹 苑瓊丹透露出熟餸包的概念源於拍檔教路，因有感香港父母都好忙，收工還要煮餸好辛苦，所以膽粗粗投資。
苑瓊丹透露出熟餸包的概念源於拍檔教路，因有感香港父母都好忙，收工還要煮餸好辛苦，所以膽粗粗投資。（圖片來源：苑瓊丹發相）
苑瓊丹 苑瓊丹對煮餸一竅不通，但她識食好嘢，所以與拍檔合作，她負責品質管理，自家熟餸包唔好食唔會賣出街。
苑瓊丹對煮餸一竅不通，但她識食好嘢，所以與拍檔合作，她負責品質管理，自家熟餸包唔好食唔會賣出街。（圖片來源：苑瓊丹發相）

苑瓊丹目標做上市公司老闆

苑瓊丹去年與其他股東出席開幕儀式，心情大好滿場飛的她更宣佈將投資超級市場業務，豪言視上市做目標：「靠我自己就梗係做唔到啦，好在識到一班老實唔呃人嘅Partner，佢地做實事、我負責做宣傳，咁就夾埋一齊打天下！你知啦，藝人做生意好易畀人呃，都怕會損手輸入肉，所以揀拍檔先係最難嘅一件事。如果有朝一日，可以過吓上市公司老闆癮，咁就一生無憾啦！」

苑瓊丹 最近忙搞生意的苑瓊丹笑言老公唔介意佢冇時間拍拖，仲話幾個月唔見都冇乜所謂，她解釋並非感情有變，而是他們的生活習慣係是這樣，之前冇疫情，苑瓊丹返內地拍戲一走就幾個月，她指夫妻關係無信任維繫不到，笑指因疫情冇得離港開工，老公賺晒見她的時間，所以她要用老公錢去投資做生意。
忙搞生意的苑瓊丹笑言老公唔介意佢冇時間拍拖，仲話幾個月唔見都冇乜所謂，她解釋並非感情有變，而是他們的生活習慣係是這樣，之前冇疫情，苑瓊丹返內地拍戲一走就幾個月，她指夫妻關係無信任維繫不到，笑指因疫情冇得離港開工，老公賺晒見她的時間，所以她要用老公錢去投資做生意。（圖片來源：苑瓊丹發相）
苑瓊丹 苑瓊丹與富豪老公黃乃揚結婚廿一年，但她堅持生活低調，收埋老公。
苑瓊丹與富豪老公黃乃揚結婚廿一年，但她堅持生活低調，收埋老公。（圖片來源：新傳媒資料庫）

苑瓊丹大把私己錢

苑瓊丹坦言將不斷擴充業務，目標每區都有新店開張，走貼地路線，希望街坊慳到錢，公司又賺少少，加上苑瓊丹有自家熟餸包品牌，一條龍做落去，笑言愈搞愈大賺得多錢過老公！苑瓊丹被問及與老公黃乃揚比邊個身家厚啲？苑瓊丹笑答：「傻啦！我啲錢係我嘅私己，佢啲錢係賺嚟養我，所以永遠都係我贏晒。」據知黃乃揚不單止在財政上撐腰讓苑瓊丹放心投資，有多年做生意經驗的他更是背後軍師。

苑瓊丹 苑瓊丹老公黃乃揚(後排左二)多年來都好神秘，有時陪老婆出席朋友飯局才會唔覺意上鏡，夠晒神秘。
苑瓊丹老公黃乃揚(後排左二)多年來都好神秘，有時陪老婆出席朋友飯局才會唔覺意上鏡，夠晒神秘。（圖片來源：陳彥行微博圖片）

苑瓊丹秘婚拒生仔

苑瓊丹於04年與身家過億的玻璃大王黃乃揚在美國註冊結婚。黃乃揚家族經營玻璃生意，是家族第三代接班人，擁有逾兩億物業，分佈於香港、大陸和美國。除了經營家族生意，黃乃揚亦有發展個人事業，開設建築公司，曾承接香港國際機場等大型項目。當年苑仔秘密下嫁黃乃揚，做了五年黃太後，才被揭發已婚，當時她坦言本身不信婚姻，亦從沒想過生小孩，所以不想張揚。

苑瓊丹 苑瓊丹日前為自家熟餸包品牌「Lun廚與Din娜」拍攝新一輯宣傳片，她以「龜婆」造型上陣，推介雞煲及火鍋食品。
苑瓊丹曾為自家熟餸包品牌「Lun廚與Din娜」拍攝新一輯宣傳片，她以「龜婆」造型上陣，推介雞煲及火鍋食品。
苑瓊丹 苑瓊丹為宣傳入晒戲，她指受到疫情影響，原先接的電影工作亦被取消，並說因為她推銷的雞是熟餸包，所以要扮「雞」的造型。
苑瓊丹為宣傳入晒戲，她指受到疫情影響，原先接的電影工作亦被取消，並說因為她推銷的雞是熟餸包，所以要扮「雞」的造型。

富豪老公不離不棄

曾經有段時間，苑瓊丹表示因服食減肥藥而患情緒病，她更在國內訪問中自爆曾打老公逼他離婚，不過黃乃揚對苑瓊丹依然不離不棄，更包容她的任性和火爆脾氣，又愛屋及烏，苑瓊丹當年堅持要跟年長父母同住，老公都對她家人照顧有加，一有空便陪長輩看醫生，令她非常感動，夫婦二人結婚十七年，共患難見真情，令苑瓊丹更覺珍惜，自覺執到寶。

苑瓊丹 苑瓊丹於90年代是星女郎的一分子，星爺所拍的賣座電影，幾乎都有苑瓊丹份，特別是《唐伯虎點秋香》中的「石榴姐」，令她成為金牌搞笑演員。
苑瓊丹於90年代是星女郎的一分子，星爺所拍的賣座電影，幾乎都有苑瓊丹份，特別是《唐伯虎點秋香》中的「石榴姐」，令她成為金牌搞笑演員。
苑瓊丹 苑瓊丹早年憑星爺的戲令她打入國內市場順利發展，賺得可觀收入，除了投資搞生意，近兩年她亦在國內參與多個真人騷及主持節目，已甚少參演香港劇集。
苑瓊丹早年憑星爺的戲令她打入國內市場順利發展，賺得可觀收入，除了投資搞生意，近兩年她亦在國內參與多個真人騷及主持節目，已甚少參演香港劇集。

撰文：東方新地圖片來源：苑瓊丹發相、陳彥行微博圖片

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