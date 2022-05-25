苑瓊丹有億萬老公撐腰 投資小型超市再開分店 視像主持切燒豬開幕儀式
苑瓊丹再做老闆娘
苑瓊丹有富豪老公照住依然坐唔等，近年除專注在內地發展拍劇做綜藝節目，仲與友人合資進軍飲食業，日前她有份投資的超級市場「S食Mark」開幕，身在內地的苑瓊丹雖未能返港參加開張儀式，但她透過網絡直播亮相活動，與其他股東視像齊齊切燒豬，被問到投資金額幾多時，她說：「投資幾錢做呢盤生意就唔講啦，最緊要有冇『錢途』，我睇好前景就做囉！疫情期間超市生意都好好，因為大家都留喺屋企食飯，睇準需求就有得賺，嚟緊我地班股東都會開拓自動販賣機市場，希望都有作為。」
苑瓊丹承認與老公「分居」多月
苑瓊丹自從今年新年後返回內地工作，與老公黃乃揚已數月未有見面，她表示唔會叫對方幫手管理生意，笑指二人財政獨立「各有各搵」：「有人問我係咪夫妻分隔兩地，老公見唔到我太閒，所以開檔嘢比佢忙吓！傻嘅，我理得佢忙定得閒啊，依家我都忙到踢晒腳，仲搞啲咁嘅嘢？佢真係悶到發癲又掛住我嘅，咪嚟陪吓我囉，佢肯為我隔離，呢個就係愛嘅表現啦！」
苑瓊丹搞完熟餸包搞凍肉
瓣數多多的苑瓊丹曾揚言想進軍飲食業，前年疫情來襲她開始搞「熟餸包」生意，並表示這只是其生意版圖第一步，苑瓊丹現計劃涉獵「凍肉」生意，一來凍肉損耗較小，二來她自己都經常去買凍肉，笑言益人不如益自己！苑瓊丹對做食品生意信心十足，因為她好鍾意買餸，絕不輕易畀人呃。
苑瓊丹目標做上市公司老闆
苑瓊丹去年與其他股東出席開幕儀式，心情大好滿場飛的她更宣佈將投資超級市場業務，豪言視上市做目標：「靠我自己就梗係做唔到啦，好在識到一班老實唔呃人嘅Partner，佢地做實事、我負責做宣傳，咁就夾埋一齊打天下！你知啦，藝人做生意好易畀人呃，都怕會損手輸入肉，所以揀拍檔先係最難嘅一件事。如果有朝一日，可以過吓上市公司老闆癮，咁就一生無憾啦！」
苑瓊丹大把私己錢
苑瓊丹坦言將不斷擴充業務，目標每區都有新店開張，走貼地路線，希望街坊慳到錢，公司又賺少少，加上苑瓊丹有自家熟餸包品牌，一條龍做落去，笑言愈搞愈大賺得多錢過老公！苑瓊丹被問及與老公黃乃揚比邊個身家厚啲？苑瓊丹笑答：「傻啦！我啲錢係我嘅私己，佢啲錢係賺嚟養我，所以永遠都係我贏晒。」據知黃乃揚不單止在財政上撐腰讓苑瓊丹放心投資，有多年做生意經驗的他更是背後軍師。
苑瓊丹秘婚拒生仔
苑瓊丹於04年與身家過億的玻璃大王黃乃揚在美國註冊結婚。黃乃揚家族經營玻璃生意，是家族第三代接班人，擁有逾兩億物業，分佈於香港、大陸和美國。除了經營家族生意，黃乃揚亦有發展個人事業，開設建築公司，曾承接香港國際機場等大型項目。當年苑仔秘密下嫁黃乃揚，做了五年黃太後，才被揭發已婚，當時她坦言本身不信婚姻，亦從沒想過生小孩，所以不想張揚。
富豪老公不離不棄
曾經有段時間，苑瓊丹表示因服食減肥藥而患情緒病，她更在國內訪問中自爆曾打老公逼他離婚，不過黃乃揚對苑瓊丹依然不離不棄，更包容她的任性和火爆脾氣，又愛屋及烏，苑瓊丹當年堅持要跟年長父母同住，老公都對她家人照顧有加，一有空便陪長輩看醫生，令她非常感動，夫婦二人結婚十七年，共患難見真情，令苑瓊丹更覺珍惜，自覺執到寶。