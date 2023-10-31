60歲苑瓊丹宣布暫別影視圈 做直播帶貨吸金 每月可賺400萬元港幣
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60歲苑瓊丹入行超過41年，近年返內地發展，開通小紅書、抖音等等，苑瓊丹最近宣布暫時息影轉戰直播帶貨吸金，更坦言直播穩定做的話，每月可賺400萬元港幣！
苑瓊丹宣布息影 轉戰帶貨每月賺400萬
60歲的苑瓊丹因星爺電影的《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》為人所熟悉。近年苑瓊丹以內地發展為重心，從影超過41年的佢係近日媒體訪問中透露會暫時息影，轉戰直播帶貨，全因佢認為做演員呢一行好被動，導演唔搵你就無嘢撈，令佢好無安全感，而佢又唔係幾千萬酬勞的演員。佢直言直播帶貨就唔同，她指一場直播隨時賺一百萬，如果穩定地每月當開四場，每場賺一百萬，每月賺400萬，比起做演員，收入利潤更高！除此之外，直播時佢一定就係女主角，想點賣、賣咩都係由佢控制。
重溫勸後生仔返大灣區發展：大家都係「自己人」！
苑瓊丹近年以內地發展為重心，不時都會上內地綜藝節目，而為了與Fans有更多的互動，苑瓊丹更是開設不同的內地社交平台帳號。不時都分享美食以及「探店」，連「帶貨」等等她都有涉獵，務求能夠在內地闖出一片新天地！
「許多香港年輕人沒到過內地缺乏認識」
而落足奶力想同一代香港人拉近距離的她，早前拍片表示：「很多東西因為不了解而產生誤會，許多香港年輕人沒到過內地缺乏認識，我希望通過工作的機會讓他們更加認識祖國，認識內地的生活，知道這裡有更多的空間發展，帶動他們回來，影響一個算一個。」。
鼓勵香港後生仔去大灣區發長
熱愛大灣區生活的苑瓊丹，不時都會拍片去讚美內地的發展有幾快，亦都希望香港的後生一代能夠有機會返大灣區大開眼界。不少內地網民都紛紛讚同，直言「石榴姐說得太好了！」。苑瓊丹更於BiliBili開設帳號，收獲超過18萬粉絲，更有影片與另一名北上發展的藝人「細龜」黃一山一同拍片，真係「大灣區一家親」啊！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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圖片來源：BiliBili@苑琼丹-石榴姐、《唐伯虎點秋香》