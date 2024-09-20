苑瓊丹林正英打情罵俏影片瘋傳網民感嘆：年輕時也是傾國傾城
苑瓊丹林正英打情罵俏影片瘋傳網民：年輕時也是傾國傾城
苑瓊丹與林正英因在亞視合作《殭屍道長》而日久生情。1996年初兩人終於譜寫戀曲，且過同居生活，惟林正英在1997年因肝癌晚期離世。最近有一條苑瓊丹年輕時同林正英打情罵俏影片瘋傳，寫道「石榴姐說她年輕時也是傾國傾城的, 原來是真的」。
影片一出更獲過萬Like，不少網民留言：「她喜歡過英叔。 她看著英叔的眼神，滿滿都是愛」「其實是被周星馳刻意扮醜的 但仔細想想 如果沒有扮醜 或許也沒多少人知道石榴姐」「永遠的英叔好懷念，殭屍系列的電影還是覺得他演的最好看。」
刪走濾鏡苑瓊丹真實外貌曝光
不過，亦有人表示條片相當重Filter，把原圖較回正常，發覺把畫面調亮一點後，苑瓊丹的外貌本質不錯！「苑瓊丹本來就很漂亮好嗎，只是為了戲刻意化身丑角」「石榴姐年輕真的漂亮,可惜的是演藝圈漂亮的人更多」「跟英叔真的天造地設的一對」「如果林正英還活著該多好」。
苑瓊丹 獲封「穆斯林公主」
苑瓊丹最近返港過農曆新年，向傳媒興奮透露最近獲菲律賓政府冊封為「穆斯林公主」，以後大家可以叫她做「石榴公主」，她笑言：「我都幾開心嘅，如果去大馬等地，申請埋老公做埋拿督，機場可以行紅地毯㖭！正所謂人一世物一世，試吓做公主都唔錯，我真名叫苑麗瓊，英文字係『King』嘛，根本就係皇族嚟嘅，所以買頂皇冠獎勵自己。」
網民勁讚後生時係「女神級」
有網民勁讚苑瓊丹「後生真係幾靚」、「想當年苑瓊丹好多兵」、「Heidi咁樣，好難想像老咗要做醜角」、「歲月逼人，今時今日標準都係女神級」等，仲貼出她初入行在亞視拍古裝劇《雲海玉弓緣》時的截圖，力證苑瓊丹後生時真係仙氣十足勁靚女！
否認「息影」預告開健康頻道
近年苑瓊丹主力北上發展做直播帶貨，又不時在個人小紅書分享在國內吃喝玩樂影片，早前曾有傳她打算「息影」暫別影視圈，對此她表示目前仍熱愛工作：「我唔係『息影』，只係唔拍住！佢哋嘅分別就係，息影就唔使搵我，唔拍係可以傾吓，但都係覆你唔得閒，因為嚟緊龍年好忙碌，要內地做直播之餘，仲想將呢個產業帶返香港，有時間想開個講健康嘅頻道。」
苑仔又透露家中十幾隻愛犬有兩工人照顧，但她近日回家過年，要追住一班寶貝狗「執金」，令她由「公主」一秒變「奴才」。
轉戰帶貨每月賺400萬
近年苑瓊丹以內地發展為重心，從影超過41年的佢係早前在媒體訪問中透露會暫時息影，轉戰直播帶貨，全因佢認為做演員呢一行好被動，導演唔搵你就無嘢撈，令佢好無安全感，而佢又唔係幾千萬酬勞的演員。佢直言直播帶貨就唔同，她指一場直播隨時賺一百萬，如果穩定地每月當開四場，每場賺一百萬，每月賺400萬，比起做演員，收入利潤更高！除此之外，直播時佢一定就係女主角，想點賣、賣咩都係由佢控制。
年少氣盛一句得罪人致星途平平
現年60歲的苑瓊丹1982年讀完中五後，曾投考設計學院但不獲取錄，於是報名考TVB、亞視。1983年於亞視藝員訓練班畢業後，苑瓊丹做過第二女主角，正在上位，然而因口直心快累事，她說：「我後生好直，嗰陣用嚟用去都係嗰啲演員，我話：『呢個係乜乜派系電視台？』被人聽到…最後淪落到演路人甲，好難受！」
她在亞視參演過不少劇集，包括《少女慈禧》、《阿SIR阿SIR》及《殭屍道長》等，但在亞視工作將近12年都沒有一個使觀眾留下深刻印象的角色。
年輕時是氣質美女 憑1招殺出血路
其後苑瓊丹開始參演周星馳電影，如《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《審死官》、《武狀元蘇乞兒》等。她在電影中多次飾演鴇母、惡女，不過數到最搞笑的角色，就不得不提到《唐伯虎點秋香》中巴渣潑辣的石榴姐一角，相信不少網民腦海都會浮現出她的誇張妝容。她憑著此角在內地走紅，多年後仍被人稱呼為「石榴姐」。
其實苑瓊丹卸下濃妝後頗有氣質，年輕時候更是走玉女形象路線，顏值不輸很多當紅女明星，長得相當標緻，更配有瓜子面，被網友形容像日本明星柏原芳惠。當年不少女星都會著重美貌和形象，但她為了演活角色不介意扮醜，成功以搞笑風格闖出一條血路。
曾被王晶嘲諷 演十娘彈出被指有高層照住
當年苑瓊丹人氣好高，日日有戲拍，她自覺很風光，去到拍攝現場掉以輕心，讀急口令對白狂NG，被導演王晶當眾嘲諷：「唔得喎，依家講唔到，第日點配音。」她指自己很要面子，頓時覺得很難堪，耳仔通紅，踎在地下：「…死喇，點算？好驚…」最後她咬緊牙關繼續講。
她明白自己尚有不足，故於95年轉投TVB拍劇。儘管飾演配角，但其演出比主角更為搶眼，例如經典處境喜劇《真情》內低B瓊、《男親女愛》內梅日仙一角最為人熟悉。01年，她在《封神榜》飾演慈母殷十娘，在劇中為哪吒仔（陳浩民飾演）赴湯蹈火，多次為他收拾爛攤子，又多次因為他飽受折磨，我見猶憐。她憑此角奪得年度「我最喜愛電視角色」，足以證明她的演技備受肯定。其後，她在《皆大歡喜古裝劇》、《皆大歡喜 時裝版》飾演紗紗，亦深受大衆歡迎。
不過因為她當年劇接劇，曾被傳有高層關照，但她大爆真相：「譬如當時畀我100蚊一個月，簽合約佢話畀80蚊。」她即時發火不續約，但當時戚其義得知後幫她轉告高層。高層親自約她食飯解釋始末，令她繼續留在TVB。
內地發展遇到兩大問題
後來，苑瓊丹主力拍攝內地劇集，近年亦於國內參與多個真人騷及主持節目，已甚少參演香港劇集。不過她卻曾被人欺騙：「例如佢畀100蚊我，簽約得20蚊，佢話有人抽佣。」另外普通話也成為她最大挑戰：「好辛苦，每次打完仗咁筋疲力盡，唔知佢哋講乜。」
秘嫁兩億玻璃大王有原因
苑瓊丹曾跟林正英拍拖多年，惟林正英不幸患癌，因不想拖累她而提出分手，後來林正英逝世，她在喪禮上顯得非常傷心。04年，她與身家過億的「玻璃大王」黃乃揚在美國公幹，順便註冊結婚，老公在香港擁有逾兩億物業，大陸和美國都有落腳處。黃乃揚亦有發展個人事業，開設建築公司。當年苑瓊丹秘密下嫁黃乃揚，做了五年黃太，才被揭發已婚，當時她坦言本身不信婚姻，亦從沒想過生小孩，所以不想張揚。嫁入豪門的她卻選擇繼續做幕前工作，還搞生意，不做少奶奶。
不做少奶進軍飲食業 望上市圓夢
苑瓊丹早年曾投資按摩店，之後轉開生髮公司，做埋代言人。婚後她開始進軍飲食業，她解釋因為她與家中工人姐姐不懂煮餸，她會買大量即食餸包放在家中，其後她得到老公支持，投資七位數字大量生產即食熟餸包。之後她更開牛雜店，最近更涉獵凍肉生意等，期望成為圈中食神，順便令老公大飽口福。
她表示將不斷擴充業務，目標每區都有新店開張，走貼地路線，希望令街坊慳到錢，公司又賺到少少。她更揚言視上市做目標：「靠我自己就梗係做唔到啦，好在識到一班老實唔呃人嘅Partner，佢哋做實事，我淨係負責做宣傳，咁就可以一齊打天下！你知啦，藝人做生意好易被人呃，所以揀拍檔先係最難嘅一件事。係人都驚會損手輸入肉，如果有朝一日，可以過吓上市公司老闆癮，咁就一生無憾啦！」
自爆曾打老公逼離婚 對方仍不離不棄
而忙於搞生意的苑瓊丹，笑言老公並不介意少時間相處，仲笑言幾個月不見都無所謂。她解釋二人感情不變，只是因為他們一直是這樣相處，之前無疫情，她常常到內地拍戲，一走就幾個月。她笑指現在因疫情關係沒法離港工作，老公已賺盡見她的時間，可見二人關係十分甜蜜。
原來有段時間，她因服食瘦身藥而患情緒病，她更在訪問中自爆曾打老公，逼他離婚：「他跟我吵架，我拿一個鬧鐘，砸他頭上去，真的一個（眼）圈黑了，然後我跟他說我要跟你離婚。」她更逼老公簽分居協議書：「我拍桌子，我說你不簽的話，我現在就揍你在這裏。」老公雖然簽了名，但第二天便獨自上律師樓，想拿走簽下的分居協議，取消分居。
老公不離不棄，包容她的任性和火爆脾氣，更加愛屋及烏，她當年堅持要跟年長父母同住，老公都對她家人照顧有加，一有空便陪長輩看醫生，令她非常感動，夫婦二人結婚多年，共患難見真情，令她更覺珍惜，自覺執到寶。
被問及身家能否與老公相比？她笑言：「傻啦！我啲錢係我嘅私己，佢啲錢係賺嚟養我，所以永遠都係我贏曬。」據知她老公在財政上為老婆撐腰，讓她放心投資，有多年做生意經驗的他更是老婆的幕後軍師。