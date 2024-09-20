苑瓊丹林正英打情罵俏影片瘋傳網民感嘆：年輕時也是傾國傾城

現年61歲的苑瓊丹多年來演出過不少經典醜角，最經典要數在星爺電影《唐伯虎點秋香》「石榴姐」一角，近日有一條苑瓊丹年輕時同林正英打情罵俏影片瘋傳，令不少網民都憶起她年輕時好靚女，更令人懷念苑瓊丹與林正英的愛情故事！

