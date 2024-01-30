苑瓊丹獲賜「公主」名銜！網民勁讚年輕時是氣質美女 憑1招闖出血路

現年60歲的苑瓊丹多年來演出過不少經典醜角，其中最令網民印象深刻的是她在星爺電影《唐伯虎點秋香》中飾演的「石榴姐」一角，近日她宣布獲頒發「公主」名銜，令不少網民都憶起她年輕時亦曾經靚女過，仲大讚當年的她以今時今日的標準來看，都係女神級！