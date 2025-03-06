苑瓊丹英文名唔係石榴！真名超霸氣 盤點20個你嗌不出藝人英文名
苑瓊丹英文名唔係Guava石榴 真名超霸氣！
在娛樂圈裡，唔少藝人都會為自己改一個令觀眾更加印象深刻的花名，61歲苑瓊丹都唔例外，Threads網民發起一個有趣討論：「係咪得我而家先知，苑瓊丹英文名叫Kingdom…」，Kingdom即是「王國」也是她名字「瓊丹」粵語讀音的諧音，丹姐有多強大從這可見一斑！
另一方面，苑瓊丹在1990年前以本名苑麗琼發展，後來才以「苑瓊丹」為名出道於亞洲電視，她的英文名是在後期使用。網民紛紛表示：「佢曾經因為代言保潔麗叫過Poly」、「Babykingdom?」、「Kingdom Yuen」
盤點十個你嗌不出男藝人英文名
1. 張智霖 Julian
近年北上發展的張智霖，不少人至今仍然喜歡叫他「初哥哥」，又有人叫他的中文名譯音「Chi Lam」，但原來他的真正英文名叫做Julian！你又覺得適合他嗎？
2. 陸永 Billy
陸永一向以搞笑見稱，想不到他的英文名竟然是感覺老實、「擔屎唔偷食」的Billy！之前有網民就說過叫Billy的多數是肥仔！莫非陸永也是變身肥仔的材料？看來以後要開始以Billy稱呼他了！
3. 吳鎮宇 Francis
吳鎮宇在《衝上雲霄》中的演出令人留下深刻印象，劇中飾演機師Sam，而在現實生活中，觀眾都會叫他做Sam哥，叫著叫著也忘了他的本名是Francis。
4. 黃子華 Dayo
黃子華以搞笑見稱，他的英文名當然也不簡單！Dayo一名是阿拉伯文，意思是廣闊的天空，令人不禁唱一句：「藍藍天空高掛我的夢！」跟子華十分相襯。
5. 吳業坤 James
今年5月宣佈同日本女星結婚的吳業坤，「坤哥」的別名深入民心，連自己社交平台賬號名也是用Kwangor。可是原來吳業坤英文名字並不是Kwangor，而是James！
6. 曾志偉 Eric
相信全香港都沒有人不認識TVB總經理獎門人曾志偉，但到底又有幾多香港人知道曾志偉英文名其實是叫Eric呢？
7. 陳百祥 Natalis
早前曾經公開接受訪問表示將會告別幕前，準備退休生活的71歲陳百祥（阿叻）的英文名亦非常特別。阿叻的英文名字為Natalis，Natalis一字原為拉丁文，意思是誕生和紀念日，十分有意思！
8. 黃秋生 Anthony
影帝黃秋生為英港混血兒，爸爸Frederick William Perry當年為英國皇家空軍的飛行員。黃秋生的英文名字亦因此是英國常見的名字之一，Anthony！
9. 劉青雲 Sean
愛妻號劉青雲形象貼地，雖然紅遍影藝圈，但是相信大部分香港人都不知道劉青雲的英文名字。劉青雲英文名為Sean，是一個愛爾蘭的名字，意為「仁慈的上帝」！
10. 萬梓良 Alex
相信大家身邊絕有一個朋友叫做Alex，而Alex一名在演藝圈裡也一樣是「公廁名」！除了大家都認識的方力申、方中信、杜德偉等人叫做Alex，連萬梓良都係叫Alex，如果他們同場都不知道在叫誰呢！
盤點十個你嗌不出女藝人英文名
1. 鄭裕玲 Carol
鄭裕玲一直都被人叫Do姐，但精通多國語言嘅Do姐其實都有個洋名叫Carol，不過鏡鏡頭前面都係叫返Do姐，通常喺鏡頭後面，同輩或長輩之間先會叫返Carol！
2. 楊千嬅 Miriam
近年北上發展的楊千嬅，相信不少人都會知道楊千嬅有個M字開頭嘅英文名，但到底全名同點讀就應該只有忠實粉絲才知道了。楊千嬅的英文名字為Miriam，屬於比較罕有的女生英文名！
3. 佘詩曼 Charmaine
離開TVB後專注自內地發展的佘詩曼一直十分有觀眾緣，大家都習慣叫她「阿佘」。但原來佘詩曼已有一個很女性化的英文名，Charmine，有歡恩的意思！阿佘人已經夠靚，連個名嘅意思都靚過人。
4. 馮盈盈 Crystal
香港小姐冠軍馮瑩瑩風光出道後，曾經一度被雪藏的馮瑩瑩，有傳近日被解凍，認執陳自瑤二攤出演新劇。馮瑩瑩一直被網民叫做FYY，但其實她的真正英文名為Crystal。
5. 韓馬利 Emmanuel
老戲骨韓馬利演技出眾，一班後輩同網民都稱她為Mary姐！但其實Mary姐的英文名並不是Mary，而是擁有「上帝與我們同在」的意思的Emmanuel，非常適合身為虔誠基督教徒的Mary姐！
6. 薛家燕 Nancy
薛家燕家燕姐親民形象深入民心，大家都習慣叫她為家燕姐，令大家都時不時忘記她的英文名字。家燕姐的英文名叫Nancy，早年更曾經推出過一首名為《Captain Nancy》的洗腦歌呢！
7. 黃心穎 Jacqueline
在2019年上演「安心時間」，被踢爆偷食人夫許永安的黃心穎被TVB雪藏，避走美國。想不到原來她的名字為Jacqueline，Jacqueline帶有「有遠見、精致的人」的意思，看來黃心穎同Jacqueline此名字並不太相稱呢。
8. 呂慧儀 Koni
呂慧儀在無綫《愛回家之開心速遞》中飾演「熊若水」一角，形象入屋，加上「長腳蟹」的花名已經太出名，連她自己都叫自己做阿Crab。但其實呂慧儀的英文名十分新潮，叫Koni！
9. 高海寧 Samantha
近年獲無綫力捧的高海寧，大家都以為高海寧叫Ko Ling，但其實她的真正英文名叫Samantha，十分高貴！
10. 毛舜筠 Teresa
早前與MIRROR成員伙拍《過時·過節》的毛舜筠，人人都稱她為MoJer，但其實她的真正英文名係Teresa，你又覺得適合她嗎？