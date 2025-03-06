苑瓊丹英文名唔係石榴！真名超霸氣 盤點20個你嗌不出藝人英文名

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最近《哪吒2》熱潮hit爆，連同2001年無綫神劇《封神榜》亦吸引唔少網民重溫同討論，講起「十娘」苑瓊丹，可謂教科書級演技！苑瓊丹最近（2日）出席新戲《面試特攻隊》開鏡拜神，網民錯重點留意一條訪問片，發現苑瓊丹一個重大秘密！

苑瓊丹英文名唔係Guava石榴 真名超霸氣！

在娛樂圈裡，唔少藝人都會為自己改一個令觀眾更加印象深刻的花名，61歲苑瓊丹都唔例外，Threads網民發起一個有趣討論：「係咪得我而家先知，苑瓊丹英文名叫Kingdom…」，Kingdom即是「王國」也是她名字「瓊丹」粵語讀音的諧音，丹姐有多強大從這可見一斑！

另一方面，苑瓊丹在1990年前以本名苑麗琼發展，後來才以「苑瓊丹」為名出道於亞洲電視，她的英文名是在後期使用。網民紛紛表示：「佢曾經因為代言保潔麗叫過Poly」、「Babykingdom?」、「Kingdom Yuen」

苑瓊丹 英文名 Threads網民發起一個有趣討論：「係咪得我而家先知，苑瓊丹英文名叫Kingdom...」（圖片來源：Threads圖片）
Threads網民發起一個有趣討論：「係咪得我而家先知，苑瓊丹英文名叫Kingdom…」（圖片來源：Threads圖片）
苑瓊丹 英文名 好霸氣！（圖片來源：魔方全媒）
好霸氣！（圖片來源：魔方全媒）

盤點十個你嗌不出男藝人英文名

1. 張智霖 Julian

近年北上發展的張智霖，不少人至今仍然喜歡叫他「初哥哥」，又有人叫他的中文名譯音「Chi Lam」，但原來他的真正英文名叫做Julian！你又覺得適合他嗎？

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：微博@張智霖）
（圖片來源：微博@張智霖）

2. 陸永 Billy

陸永一向以搞笑見稱，想不到他的英文名竟然是感覺老實、「擔屎唔偷食」的Billy！之前有網民就說過叫Billy的多數是肥仔！莫非陸永也是變身肥仔的材料？看來以後要開始以Billy稱呼他了！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@6wing_fama）
（圖片來源：IG@6wing_fama）

3. 吳鎮宇 Francis

吳鎮宇在《衝上雲霄》中的演出令人留下深刻印象，劇中飾演機師Sam，而在現實生活中，觀眾都會叫他做Sam哥，叫著叫著也忘了他的本名是Francis。

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：電影《濁水漂流》截圖）
（圖片來源：電影《濁水漂流》截圖）

4. 黃子華 Dayo

黃子華以搞笑見稱，他的英文名當然也不簡單！Dayo一名是阿拉伯文，意思是廣闊的天空，令人不禁唱一句：「藍藍天空高掛我的夢！」跟子華十分相襯。

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
（圖片來源：Facebook@黃子華 – 子華本部）

5. 吳業坤 James

今年5月宣佈同日本女星結婚的吳業坤，「坤哥」的別名深入民心，連自己社交平台賬號名也是用Kwangor。可是原來吳業坤英文名字並不是Kwangor，而是James！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@kwangorrrrrr）
（圖片來源：IG@kwangorrrrrr）

6. 曾志偉 Eric

相信全香港都沒有人不認識TVB總經理獎門人曾志偉，但到底又有幾多香港人知道曾志偉英文名其實是叫Eric呢？

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：TVB截圖）
（圖片來源：TVB截圖）

7. 陳百祥 Natalis

早前曾經公開接受訪問表示將會告別幕前，準備退休生活的71歲陳百祥（阿叻）的英文名亦非常特別。阿叻的英文名字為Natalis，Natalis一字原為拉丁文，意思是誕生和紀念日，十分有意思！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：TVB節目《以時相聚》截圖）
（圖片來源：TVB節目《以時相聚》截圖）

8. 黃秋生 Anthony

影帝黃秋生為英港混血兒，爸爸Frederick William Perry當年為英國皇家空軍的飛行員。黃秋生的英文名字亦因此是英國常見的名字之一，Anthony！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：Facebook@黃秋生Anthony Perry）
（圖片來源：Facebook@黃秋生Anthony Perry）

9. 劉青雲 Sean

愛妻號劉青雲形象貼地，雖然紅遍影藝圈，但是相信大部分香港人都不知道劉青雲的英文名字。劉青雲英文名為Sean，是一個愛爾蘭的名字，意為「仁慈的上帝」！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@lauchingwan）
（圖片來源：IG@lauchingwan）

10. 萬梓良 Alex

相信大家身邊絕有一個朋友叫做Alex，而Alex一名在演藝圈裡也一樣是「公廁名」！除了大家都認識的方力申、方中信、杜德偉等人叫做Alex，連萬梓良都係叫Alex，如果他們同場都不知道在叫誰呢！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：抖音@萬梓良）
（圖片來源：抖音@萬梓良）

盤點十個你嗌不出女藝人英文名

1. 鄭裕玲 Carol

鄭裕玲一直都被人叫Do姐，但精通多國語言嘅Do姐其實都有個洋名叫Carol，不過鏡鏡頭前面都係叫返Do姐，通常喺鏡頭後面，同輩或長輩之間先會叫返Carol！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@do_do_cheng）
（圖片來源：IG@do_do_cheng）

2. 楊千嬅 Miriam

近年北上發展的楊千嬅，相信不少人都會知道楊千嬅有個M字開頭嘅英文名，但到底全名同點讀就應該只有忠實粉絲才知道了。楊千嬅的英文名字為Miriam，屬於比較罕有的女生英文名！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@yeungchinwah）
（圖片來源：IG@yeungchinwah）

3. 佘詩曼 Charmaine

離開TVB後專注自內地發展的佘詩曼一直十分有觀眾緣，大家都習慣叫她「阿佘」。但原來佘詩曼已有一個很女性化的英文名，Charmine，有歡恩的意思！阿佘人已經夠靚，連個名嘅意思都靚過人。

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@charmaine_sheh）
（圖片來源：IG@charmaine_sheh）

4. 馮盈盈 Crystal

香港小姐冠軍馮瑩瑩風光出道後，曾經一度被雪藏的馮瑩瑩，有傳近日被解凍，認執陳自瑤二攤出演新劇。馮瑩瑩一直被網民叫做FYY，但其實她的真正英文名為Crystal。

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@crystalfyy）
（圖片來源：IG@crystalfyy）

5. 韓馬利 Emmanuel

老戲骨韓馬利演技出眾，一班後輩同網民都稱她為Mary姐！但其實Mary姐的英文名並不是Mary，而是擁有「上帝與我們同在」的意思的Emmanuel，非常適合身為虔誠基督教徒的Mary姐！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：微博@韓馬利mary）
（圖片來源：微博@韓馬利mary）

6. 薛家燕 Nancy

薛家燕家燕姐親民形象深入民心，大家都習慣叫她為家燕姐，令大家都時不時忘記她的英文名字。家燕姐的英文名叫Nancy，早年更曾經推出過一首名為《Captain Nancy》的洗腦歌呢！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@kayinsit）
（圖片來源：IG@kayinsit）

7. 黃心穎 Jacqueline

在2019年上演「安心時間」，被踢爆偷食人夫許永安的黃心穎被TVB雪藏，避走美國。想不到原來她的名字為Jacqueline，Jacqueline帶有「有遠見、精致的人」的意思，看來黃心穎同Jacqueline此名字並不太相稱呢。

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@jacquelinebwong）
（圖片來源：IG@jacquelinebwong）

8. 呂慧儀 Koni

呂慧儀在無綫《愛回家之開心速遞》中飾演「熊若水」一角，形象入屋，加上「長腳蟹」的花名已經太出名，連她自己都叫自己做阿Crab。但其實呂慧儀的英文名十分新潮，叫Koni！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@konniecrab）
（圖片來源：IG@konniecrab）

9. 高海寧 Samantha

近年獲無綫力捧的高海寧，大家都以為高海寧叫Ko Ling，但其實她的真正英文名叫Samantha，十分高貴！

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@sammkoling）
（圖片來源：IG@sammkoling）

10. 毛舜筠 Teresa

早前與MIRROR成員伙拍《過時·過節》的毛舜筠，人人都稱她為MoJer，但其實她的真正英文名係Teresa，你又覺得適合她嗎？

苑瓊丹 英文名 （圖片來源：IG@moje115）
（圖片來源：IG@moje115）

圖片來源：Threads圖片、微博@張智霖、IG@6wing_fama、電影《濁水漂流》截圖、Facebook@黃子華 - 子華本部、IG@kwangorrrrrr、TVB截圖、TVB節目《以時相聚》截圖、Facebook@黃秋生Anthony Perry、IG@lauchingwan、抖音@萬梓良、IG@do_do_cheng、IG@yeungchinwah、IG@charmaine_sheh、IG@crystalfyy、微博@韓馬利mary、IG@kayinsit、IG@jacquelinebwong、IG@konniecrab、IG@sammkoling、IG@moje115資料或影片來源：原文刊於新假期

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