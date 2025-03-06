苑瓊丹英文名唔係石榴！真名超霸氣 盤點20個你嗌不出藝人英文名

最近《哪吒2》熱潮hit爆，連同2001年無綫神劇《封神榜》亦吸引唔少網民重溫同討論，講起「十娘」苑瓊丹，可謂教科書級演技！苑瓊丹最近（2日）出席新戲《面試特攻隊》開鏡拜神，網民錯重點留意一條訪問片，發現苑瓊丹一個重大秘密！