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苗僑偉女苗彤狂野遊康城 原來已入行一個原因拒入TVB

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「三哥」苗僑偉與太太戚美珍的32歲女兒苗彤（Phoebe），盡得父母優良基因，五官精緻之餘，笑容亦相當迷人，自她18歲開始便曾獲TVB邀請參選港姐，不過當時被三哥婉拒，近日她在社交網po出多張靚相，大騷她參加康城影展時的狂野Look，原來她早在2018年已在外國入行做演員。

苗僑偉 64歲苗僑偉與61歲戚美珍結婚33年，一直恩愛至今。
64歲苗僑偉與61歲戚美珍結婚33年，一直恩愛至今。（圖片來源：[email protected]苗僑偉戚美珍）
苗僑偉 三哥三嫂育有一對仔女，大女苗彤現年32歲，細仔苗俊現年29歲。
三哥三嫂育有一對仔女，大女苗彤現年32歲，細仔苗俊現年29歲。（圖片來源：[email protected]

32歲苗彤 著比堅尼Top現身康城

苗彤不時都愛在社交網大曬靚相，日前她就分享了她參加康城影展時與朋友的合照，相中她穿著橙紅色的比堅尼Top，配襯同色長褲，性感又別具型格，連64歲的父親苗僑偉都有畀Like，對於愛女經常大騷火辣性感相，苗僑偉曾開通表示毫不介意，更直言：「唔通等6、70歲先性感咩？」

苗僑偉 苗彤面對鏡頭伸脷又比中指，非常狂野。
苗彤面對鏡頭伸脷又比中指，非常狂野。（圖片來源：[email protected]
苗僑偉 穿比堅尼Top加長褲的苗彤，大騷健康膚色和結實身形。
穿比堅尼Top加長褲的苗彤，大騷健康膚色和結實身形。（圖片來源：[email protected]
苗僑偉 仲開心食雪糕。
仲開心食雪糕。（圖片來源：[email protected]
苗僑偉 三哥同女兒父女感情深厚。
三哥同女兒父女感情深厚。（圖片來源：[email protected]

入行5年 有份參演《河谷鎮》

苗彤現時定居加拿大，2013年在加拿大名校英屬哥倫比亞大學修畢心理及社會學後，她曾因熱愛拍攝，而成為攝影師，更與幾位同學合辦了一個攝影工作室。到2018年，她更開始入行做演員，主力在歐美拍劇拍電影，曾拍過《上傳天地》 及《河谷鎮》等劇，又演出過《驚魂派對》、《死於槍戰》等電影。

苗僑偉 原來苗彤除咗喺外國做攝影工作，仲早已喺歐洲參與不同電影嘅 拍攝工作，入行做明星。
原來苗彤除咗喺外國做攝影工作，仲早已喺歐美參與不同電影嘅拍攝工作，入行做明星。（圖片來源：[email protected]
苗僑偉 苗彤於15年開始從事演藝事業，曾在電視節目中出現，如《Upload》同《Get Shorty》，同時亦演出過電影《Parabola》、《Die in A Gunfight》同埋《The Past Never Dies》。
苗彤於15年開始從事演藝事業，曾在電視劇中出現，同時亦演出過電影。（圖片來源：[email protected]

一個原因拒入TVB

有傳2009年時苗彤18歲時，曾獲TVB邀請參選港姐，不過被三哥出面婉拒，到她大學畢業時，更有指不少經紀公司都曾向她招手，但當時因為苗彤更喜歡攝影工作，所以未有接受，2016年，她更做埋港姐隨團攝影師。苗僑偉曾透露女兒不想加入TVB的原因，是不想同父親個名「黐埋一齊」，要靠自己唔靠父蔭，在外國演藝圈闖出名堂。

苗僑偉 三哥之女苗彤有樣有身材，不時在社交網大晒泳照，充滿陽光氣息。
苗彤有樣有身材，不時在社交網大晒泳照，充滿陽光氣息。（圖片來源：[email protected]
苗僑偉 雖然加入了演藝圈，但苗彤只想靠自己闖出名堂，而不想靠父蔭。
雖然加入了演藝圈，但苗彤只想靠自己闖出名堂，而不想靠父蔭。（圖片來源：[email protected]
苗僑偉 現在32歲的苗彤打扮更添成熟美。
現在32歲的苗彤打扮更添成熟美。（圖片來源：[email protected]

苗僑偉、戚美珍相愛逾三十年晒全家福賀仔仔大學畢業

1982年苗僑偉與戚美珍在《飛越十八層》擔任男女主角，亦係二人結情緣之作。二人可謂八十年代圈中金童玉女，結婚三十多年來恩愛依然，現育有32歲大女苗彤及29歲細仔苗俊，兩姊弟均在加拿大留學，2018年，兒子大學畢業，三哥同三嫂便飛往加拿大出席仔仔大學畢業典禮，並拍下溫馨的全家幅。

苗僑偉晒全家福
兒子苗俊穿上畢業袍，姊姊苗彤（右二）也有出席（圖片來源：[email protected]苗僑偉戚美珍）
苗僑偉 三哥三嫂「嘟嘴」裝作親吻兒子
三哥三嫂「嘟嘴」裝作親吻兒子（圖片來源：[email protected]苗僑偉戚美珍）

曾為國際品牌做Model

看到兒子大學畢業，三哥在微博寫道：「畢業了！開心！並不是什麼學業有成，而是你的堅持和努力被肯定。是你學懂了怎樣面對困難和挫折，學懂怎樣面對孤獨和無助。你大個仔了，恭喜Murph！ ​​​​」現時苗俊在加拿大任職設計師，更曾半裸上陣，為國際品牌做Model，拍攝內褲廣告。

苗僑偉 苗俊現時在加拿大任職設計師。
苗俊現時在加拿大任職設計師。（圖片來源：[email protected]

苗彤則是在2013年於加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學（UBC）畢業，三哥夫婦當年也曾專誠飛到加拿大參加其畢業禮，幸福得羨煞旁人。

苗僑偉 2013年，苗彤在加拿大修畢心理及社會學。
2013年，苗彤在加拿大修畢心理及社會學。（圖片來源：[email protected]苗僑偉戚美珍）
苗僑偉 雖然已經32歲，但苗彤仍然享受單身生活，未有結婚打算。
雖然已經32歲，但苗彤仍然享受單身生活，未有結婚打算。（圖片來源：[email protected]苗僑偉戚美珍）
苗僑偉 三哥同囡囡關係好親密，由細到大都好似朋友咁乜都講
三哥同囡囡關係好親密，由細到大都好似朋友咁乜都講（圖片來源：[email protected]苗僑偉戚美珍）
苗僑偉 囡囡苗彤長大成人，轉眼已三十歲，但三哥仲係當個女係小朋友，拍拖揀男友都要佢哋先過目。
轉眼苗彤已年過三十，但三哥仲係當個女係小朋友，拍拖揀男友都要佢哋先過目。（圖片來源：[email protected]
苗僑偉 三哥話自己好黐個女，所以好唔捨得個女要拍拖同嫁人。
三哥話自己好黐個女，所以好唔捨得個女要拍拖同嫁人。（圖片來源：[email protected]
苗僑偉 小時候嘅苗彤同苗俊。
小時候嘅苗彤同苗俊。（圖片來源：[email protected]苗僑偉戚美珍）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]苗僑偉戚美珍、[email protected]

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