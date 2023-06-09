苗僑偉女苗彤狂野遊康城 原來已入行一個原因拒入TVB
32歲苗彤 著比堅尼Top現身康城
苗彤不時都愛在社交網大曬靚相，日前她就分享了她參加康城影展時與朋友的合照，相中她穿著橙紅色的比堅尼Top，配襯同色長褲，性感又別具型格，連64歲的父親苗僑偉都有畀Like，對於愛女經常大騷火辣性感相，苗僑偉曾開通表示毫不介意，更直言：「唔通等6、70歲先性感咩？」
入行5年 有份參演《河谷鎮》
苗彤現時定居加拿大，2013年在加拿大名校英屬哥倫比亞大學修畢心理及社會學後，她曾因熱愛拍攝，而成為攝影師，更與幾位同學合辦了一個攝影工作室。到2018年，她更開始入行做演員，主力在歐美拍劇拍電影，曾拍過《上傳天地》 及《河谷鎮》等劇，又演出過《驚魂派對》、《死於槍戰》等電影。
一個原因拒入TVB
有傳2009年時苗彤18歲時，曾獲TVB邀請參選港姐，不過被三哥出面婉拒，到她大學畢業時，更有指不少經紀公司都曾向她招手，但當時因為苗彤更喜歡攝影工作，所以未有接受，2016年，她更做埋港姐隨團攝影師。苗僑偉曾透露女兒不想加入TVB的原因，是不想同父親個名「黐埋一齊」，要靠自己唔靠父蔭，在外國演藝圈闖出名堂。
苗僑偉、戚美珍相愛逾三十年晒全家福賀仔仔大學畢業
1982年苗僑偉與戚美珍在《飛越十八層》擔任男女主角，亦係二人結情緣之作。二人可謂八十年代圈中金童玉女，結婚三十多年來恩愛依然，現育有32歲大女苗彤及29歲細仔苗俊，兩姊弟均在加拿大留學，2018年，兒子大學畢業，三哥同三嫂便飛往加拿大出席仔仔大學畢業典禮，並拍下溫馨的全家幅。
曾為國際品牌做Model
看到兒子大學畢業，三哥在微博寫道：「畢業了！開心！並不是什麼學業有成，而是你的堅持和努力被肯定。是你學懂了怎樣面對困難和挫折，學懂怎樣面對孤獨和無助。你大個仔了，恭喜Murph！ 」現時苗俊在加拿大任職設計師，更曾半裸上陣，為國際品牌做Model，拍攝內褲廣告。
苗彤則是在2013年於加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學（UBC）畢業，三哥夫婦當年也曾專誠飛到加拿大參加其畢業禮，幸福得羨煞旁人。
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