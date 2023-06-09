苗僑偉女苗彤狂野遊康城 原來已入行一個原因拒入TVB

「三哥」苗僑偉與太太戚美珍的32歲女兒苗彤（Phoebe），盡得父母優良基因，五官精緻之餘，笑容亦相當迷人，自她18歲開始便曾獲TVB邀請參選港姐，不過當時被三哥婉拒，近日她在社交網po出多張靚相，大騷她參加康城影展時的狂野Look，原來她早在2018年已在外國入行做演員。