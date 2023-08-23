苟芸慧七夕公開泰國旅行照大騷白滑美背 唔見老公身影再傳婚變
七夕出post大騷白滑美背
苟姑娘與老公陸漢洋於2018年結婚，2年甚少公開放閃而屢傳婚變，昨日（22日）七夕時，苟姑娘在IG發文慶祝七夕，並公開多張自己穿上泰國傳統服飾的寫真照，並說：「相片不會說話，但卻留下那一刻的美好，希望你能記得我的微笑~ 想告訴你一切都會好，七夕快樂呀～」照片中的苟姑娘依然明艷照人，更大騷白滑美背狀態大勇！
三年前七夕放閃
她表示這批照片是於6月與閨蜜一同去泰國之旅時所記錄低的美好時光，選擇於七夕時份公開一批沒有老公在旁的照片，並寫上「想告訴你一切都會好」的文字，令人更覺得意有所指。苟姑娘接受傳媒訪問時表示近日生活美滿，又強調這段時間都是跟家人和朋友周圍去旅行，但未有提及到老公的名字。翻查苟姑娘的IG，發現她於2020年的七夕，特意上載與老公的照片，更附上心心和玫瑰花的emoji，與現時極大分別。
暗示有意復出
苟姑娘結婚之後慢慢淡出幕前，她現時亦改變想法，被問到會否想參與幕前工作時，她都未有太抗拒，並表示如果有適合的話都會合作，暗示有意復出。婚後的苟姑娘愛上烹飪兼整糕餅的她，日前她與簡慕華、趙希洛等人齊齊去整餅，見她蒙着眼靠觸感及嗅覺整餅，她更於社交網PO片留言：「作為一個烘焙甜品師，第一次用摸嘅方式料理，很有意義的體驗，讓我有機會可以更深層次感受到視障朋友們的生活，敬佩。」
婚後屢傳婚變
苟芸慧和富三代陸漢洋（William）2018年結婚，婚後一直表現恩愛，但曾經19年開始傳出婚變，更有指苟芸慧搬離愛巢，從此陸漢洋亦絕跡苟芸慧的社交網，雙方更沒有回應婚變一事。去年苟芸慧更發文指「話時話，近幾個月，心情是複雜的，一些你以為一直會在的人和事突然像泡沬一樣消失了」，令兩人婚變的消息傳得慶恰恰。
傳陸漢洋以誠意打動苟芸慧 兩人成功復合
雖然婚後屢次傳出兩人婚變的消息，但今年年初突然傳出陸漢洋出盡方法，以誠意打動苟芸慧。陸漢洋不但在苟芸慧每次發文後秒按Like之外，又做24孝老公做苟芸慧專屬司機，接送苟芸慧到友人聚會等。有傳經過陸漢洋一連串的行動後，苟芸慧的態度開始軟化，令兩人的感情成功破冰。
苟芸慧曬5吋事業線「食好西」
苟芸慧婚後一直少有出席公開活動，近日她就在個人社交平台上傳一段影片，片中可見苟芸慧消瘦許多，不但皮膚白滑，美貌更回復到當年巔峰時期。苟芸慧在片中穿白色上衣，戴上頭箍，整個打扮極具仙氣！不過重點是，還見到苟芸慧豐滿上圍，展現出長達5吋事業線，非常性感！片中還見到她「食好西」，女神配美食，真係好養眼，女神仲表情多多向鏡頭放電！不少網友紛紛留言：「甚是想念」、「終於PO文 感動」、「我的女神靚靚豬」。
重溫苟芸慧巔峰時期
現年40歲的苟芸慧在台灣出世，10歲時隨家移民加拿大，08年贏得多倫多華裔小姐冠軍，09年再贏得國際中華小姐冠軍，其後加入TVB，到2016年離巢，自此淡出娛樂圈，並於2018年嫁給了錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋。
曾經一度漲爆 全靠1招三星期激瘦變V字臉
苟芸慧早年曾經因為甲狀腺功能減退，導致體重直線上升，最高峰時期體重更高達170磅。她曾在社交平台分享自己的減肥方法，表示進行生酮飲食減肥法，堅持了3個星期，在第八天的時候更成功減去2公斤。苟芸慧亦毫不吝嗇分享自己日常餐單，餐單包括魚、蔬菜、沙律、肉扒等，非常健康！
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