苟芸慧七夕公開泰國旅行照大騷白滑美背 唔見老公身影再傳婚變

現年40歲的苟芸慧近年不時傳出與老公陸漢洋婚變的傳聞，不過性格低調的她甚少回應感情事，只在社交網站默默分享自己的生活點滴。昨日（22日）適逢七夕，苟姑娘在IG連環公開多張去泰國旅行影的寫真照，論外貌和身形都不輸當年選美的時候，不過卻完全沒有見到老公的身影，令婚變傳言甚囂塵上！