42歲苟芸慧認已離婚！自爆唔介意戀細10年小鮮肉 網民提議參加《女神配對2》
42歲苟芸慧大方認離婚：已解決了
苟芸慧早前（14日）在出席慈善嘉年華時，被問及離婚手續是否完成，她先是大嘆一口氣，接著露出笑容確認：「係呀，都解決咗。」她表示，現在很「自由」，主要以工作為主，並強調女性要獨立。對於未來，她仍相信愛情，但不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」。
當被問到是否有追求者時，她笑著回應沒有。一位男記者則開玩笑地說：「即係可以追你？」苟芸慧聽了先是愣了一下，隨後哈哈大笑，尷尬地說：「你哋真係……我要點樣答呢個問題呢？」她表示，目前很享受與四隻狗狗相處，並希望將心思投放到事業上。
自爆唔介意戀細10年小鮮肉
談到對未來另一半的條件，苟芸慧表示最重要是有愛心，並指出喜歡狗狗的人通常很友善。至於是否能接受「小鮮肉」，她則笑說：「我覺得唔好爭太遠，始終人與人溝通好緊要，最好就大家好明白對方。」她補充，年齡差距在十年內是可以接受的。
在事業方面，苟芸慧透露將會為健康產品拍攝廣告，同時也對拍戲很有興趣。當被問到舊東家TVB是否洽談合作，她表示沒有；記者再追問「咁藍色ViuTV有冇搵你拍嘢？」，她則幽默地回應：「我可能要將我電話擺喺social（社交媒體帳號）上面」，暗示歡迎合作。
此外，對於是否會嘗試性感路線，她堅定地表示「唔好啦」，認為「乜嘢年紀做返乜嘢年紀（事），會好啲囉」，婉拒了性感演出的可能性。
網民嘲：人哋會唔會接受你？
訪問播出後，不少網友表示：「你接受人哋細過你10年，但係人哋會唔會接受你大個人10年呢？」、「細幾多冇問題，最緊要有錢」、「可惜未必個個接受到大10歲既殘花敗柳。」、「參加《女神配對2》啦。」、「生唔出，有錢人唔收貨」
苟芸慧若開放追求通道 一定大排長龍！
苟芸慧如果重新開放追求通道，一定大排長龍！皆因苟姑娘樣靚身材出眾！去年12月她前往多倫多出席2024多倫多小姐競選，重登當年的舞台，難怪苟姑娘也相當開心！相中可見，穿上超DeepV晚裝的苟芸慧非常識做，以多角度拍攝，大方騷極豐滿上圍，性感程度爆燈！除咗正面嘅Deep V相當有睇頭外，苟芸慧禮服嘅背面原來仲係大露背，曬埋白滑美背派福利簡直係冇得頂！