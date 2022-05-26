苟芸慧發文指有人消失了 婚變傳足兩年疑有定案﹗ 網民追問：回復單身？

38歲苟芸慧和富三代陸漢洋（William）18年結婚，婚後一直表現恩愛，但前年突然傳出婚變，更有指苟芸慧搬離愛巢，從此陸漢洋亦絕跡苟芸慧的社交網，雙方更沒有回應婚變一事﹗日前苟芸慧卻發文指「有人像泡沫一樣消失了」被指話中有話，外界猜測傳足兩年婚變有了定案？