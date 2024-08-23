「細何太2歲」人妻重返絕佳狀態 41歲生日慶祝曝光驚艷瘦身成果！
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前華姐冠軍苟芸慧自2018年婚後逐漸淡出娛樂圈，但依然活躍於社交媒體，分享生活點滴。苟芸慧剛慶祝了她的41歲生日，並在Instagram上分享了朋友們為她舉辦的生日派對照片。照片中的她，無濾鏡的真實展現，身材明顯變瘦，似乎回到了參選華姐的巔峰時期！
苟芸慧瓜子臉輪廓重現
在社交平台上，苟芸慧發布了慶生的照片，並附文表示：「感恩，可以在我七月生日月和朋友們去旅遊看世界💜 回港有另一班朋友慶祝生日💜謝謝大家 因為你們我很幸福So Sweet 🥰生日願望是希望大家都健康快樂🎉」。照片中，苟芸慧身著一件綠色一字領上衣，展露迷人肩膀，從側面看去，她的下顎線更加分明，瓜子臉的輪廓重現，顯示出她可能為了瘦身付出了不少努力。
網民忍唔住大讚：「做佢老公真係1晚5次」「做佢老公真係1晚5次」「正到痴線」「真係正」「法官大人」「瘦又得肥又得」
重溫苟芸慧巔峰時期
現年40歲的苟芸慧在台灣出世，10歲時隨家移民加拿大，08年贏得多倫多華裔小姐冠軍，09年再贏得國際中華小姐冠軍，其後加入TVB，到2016年離巢，自此淡出娛樂圈，並於2018年嫁給了錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋。
曾經一度漲爆 全靠1招三星期激瘦變V字臉
苟芸慧早年曾經因為甲狀腺功能減退，導致體重直線上升，最高峰時期體重更高達170磅。她曾在社交平台分享自己的減肥方法，表示進行生酮飲食減肥法，堅持了3個星期，在第八天的時候更成功減去2公斤。苟芸慧亦毫不吝嗇分享自己日常餐單，餐單包括魚、蔬菜、沙律、肉扒等，非常健康！
圖片來源：IG@joyfulck、新傳媒照片庫、《怒火街頭2》截圖、微博@苟芸慧ChrisineKuo、小紅書@苟芸慧ChristineKuo