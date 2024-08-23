「細何太2歲」人妻重返絕佳狀態 41歲生日慶祝曝光驚艷瘦身成果！

前華姐冠軍苟芸慧自2018年婚後逐漸淡出娛樂圈，但依然活躍於社交媒體，分享生活點滴。苟芸慧剛慶祝了她的41歲生日，並在Instagram上分享了朋友們為她舉辦的生日派對照片。照片中的她，無濾鏡的真實展現，身材明顯變瘦，似乎回到了參選華姐的巔峰時期！

