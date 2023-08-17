苟芸慧神隱3個月拍片 密密派福利 大騷事業線勁吸睛

現年40歲苟芸慧屢傳婚變，雖然一直時不時傳出與老公陸漢洋婚變，但苟芸慧一向少理外間傳聞，今年1月亦與老公陸漢洋一同現身友人聚會。苟芸慧近期很少更新社交網，對上一次已是在5月底宣傳慈善相關廣告。苟芸慧昨日（16日）終於上水，仲拍了新片同大家講：「好久不見」。