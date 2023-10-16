苟芸慧拍片惹不速之客胸襲 網民睇唔過眼：想不到我連X都不如

現年40歲的苟芸慧與富三代老公陸漢洋（William）於2018年結婚後，便逐漸淡出幕前，近年主要在社交平台上分享生活為主。日前苟芸慧在社交平台上分享了一段影片，除了她瘦了許多重回巔峰狀態外，影片中她被不速之客胸襲更引起網民熱烈的討論，令大家紛紛留言表示不滿……