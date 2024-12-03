苟芸慧Deep V禮服多角度騷震撼身材 谷到盡登場網民跪求重返幕前

41歲苟芸慧（苟姑娘）2008年勇奪多華裔小姐競選冠軍，隨後再於2009年奪得國際中華小姐競選冠軍兼加入娛樂圈，入行後憑住靚樣征服唔少觀眾！不過苟芸慧於2019年與賽車手男朋友陸漢洋結婚後，就開始淡出幕前，只會偶爾更新社交平台，令唔少fans都表示十分掛念佢！日前（2日）苟芸慧就曬出多張福利照，大方騷巔峰身材更獲網民喪讚！

