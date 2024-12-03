苟芸慧Deep V禮服多角度騷震撼身材 谷到盡登場網民跪求重返幕前
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41歲苟芸慧（苟姑娘）2008年勇奪多華裔小姐競選冠軍，隨後再於2009年奪得國際中華小姐競選冠軍兼加入娛樂圈，入行後憑住靚樣征服唔少觀眾！不過苟芸慧於2019年與賽車手男朋友陸漢洋結婚後，就開始淡出幕前，只會偶爾更新社交平台，令唔少fans都表示十分掛念佢！日前（2日）苟芸慧就曬出多張福利照，大方騷巔峰身材更獲網民喪讚！
苟芸慧激罕曬巔峰身材
苟芸慧近日前往多倫多出席2024多倫多小姐競選，重登當年的舞台，難怪苟姑娘也相當開心！相中可見，穿上超DeepV晚裝的苟芸慧非常識做，以多角度拍攝，大方騷極豐滿上圍，性感程度爆燈！除咗正面嘅Deep V相當有睇頭外，苟芸慧禮服嘅背面原來仲係大露背，曬埋白滑美背派福利簡直係冇得頂！
網民連環喪讚苟芸慧絕佳狀態
苟芸慧激罕派福利嘅新po隨即引來唔少網民留言喪讚，更被指現時嘅狀態係絕佳：「師姐太美了像仙女下凡」、「絕佳狀態今年再選都贏！」、「點解可以咁靚 因為系苟姑娘」、「好想擁有高清圖」更有人留言盼苟芸慧復出：「你是我看過最美的香港小姐，想當年你在TVB選的時候，你一出場我就覺得你一定是冠軍，實在太美了，甚麼時候再出來幕前」
撰文：東方新地圖片來源：ig@joyfulck