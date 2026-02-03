42歲苟芸慧離婚復出狀態涷齡似少女 新疆捱凍騎馬遭質疑AI製作 即6字澄清回應

42歲前TVB最美花旦苟芸慧自宣布與錫礦大王後人陸漢洋離婚後，回復單身狀態火速復出娛樂圈！這位前國際中華小姐冠軍近日遠赴新疆捱凍拍攝，在風雪交加的極寒天氣下真人上陣騎馬奔馳，身材Fit到漏令網民驚嘆，更有人質疑片段似AI製作，但苟芸慧即時澄清「真人實地拍攝」，展現復出後的拼搏精神！