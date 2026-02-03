42歲苟芸慧離婚復出狀態涷齡似少女 新疆捱凍騎馬遭質疑AI製作 即6字澄清回應

42歲前TVB最美花旦苟芸慧自宣布與錫礦大王後人陸漢洋離婚後，回復單身狀態火速復出娛樂圈！這位前國際中華小姐冠軍近日遠赴新疆捱凍拍攝，在風雪交加的極寒天氣下真人上陣騎馬奔馳，身材Fit到漏令網民驚嘆，更有人質疑片段似AI製作，但苟芸慧即時澄清「真人實地拍攝」，展現復出後的拼搏精神！

苟芸慧新疆雪地騎馬真人上陣捱凍

苟芸慧在社交平台分享一段在新疆騎馬的震撼影片，只見她在大雪紛飛的野外森林中策馬奔馳，雪花漫天飛舞的極寒環境下依然明艷照人。這位42歲美女在零下低溫中展現驚人體能，騎術了得又型格十足，看來十分享受這種挑戰極限的拍攝體驗。苟芸慧更在帖文中寫道「體會新疆的遼闊，去見未被馴服的風雪」，字裡行間透露出對馬年的無限希望和期待。

網民質疑AI製作苟芸慧即時澄清

由於影片效果太過震撼，有眼尖網民懷疑苟芸慧所拍的片段可能是AI人工智能製作，質疑真實性。面對質疑聲音，苟芸慧火速在留言區回覆澄清「真人實地拍攝」，強調自己確實親身到新疆實地取景，並非使用任何AI技術製作。這個即時回應也證明了她對自己專業態度的堅持，以及復出後對工作的認真投入程度。

離婚後復出狀態回勇身材Fit爆

苟芸慧在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋結婚後一度淡出幕前，但自宣布離婚復出娛樂圈後，整個人狀態明顯回勇。從新疆拍攝的片段可見，她不但皮膚狀態極佳，身材更是Fit到漏，完全看不出已經42歲的年紀。苟芸慧復出後曾透露想重新拍劇，看來她已決定以工作為人生重心，全力投入演藝事業的新階段。

TVB前處女黨成員曾為力捧花旦

苟芸慧在2009年參選國際中華小姐競選贏得冠軍後加入TVB，與鍾嘉欣、李亞男、岑麗香、王君馨組成TVB「處女黨」，一度被力捧為新生代花旦。她在TVB期間參演多部劇集，憑藉出眾外貌和演技獲得不少觀眾支持，被譽為「最美花旦」之一。2016年約滿離開TVB後，2018年與富三代兼賽車手陸漢洋在加拿大註冊結婚，選擇淡出幕前專心做少奶奶。

網民大讚復出後拼搏精神值得欣賞

苟芸慧新疆拍攝的片段在網上瘋傳後，網民紛紛留言大讚她復出後的拼搏精神。有網民留言「42歲仍然咁Fit真係好勁」、「離婚後反而更有魅力」、「真人上陣捱凍好專業」等正面評價。不少粉絲更期待她能夠盡快重返螢幕，為觀眾帶來更多精彩作品，認為以她現時的狀態和決心，必定能在演藝圈再創高峰。

苟芸慧在社交平台曬出出席2024多倫多小姐競選嘅花絮。
苟芸慧在社交平台曬出出席2024多倫多小姐競選嘅花絮。
苟芸慧仲以Deep V禮服現身，大騷巔峰身材！
苟芸慧仲以Deep V禮服現身，大騷巔峰身材！
苟芸慧2018年10月於加拿大古堡與拍拖兩年的陸漢洋行禮，其後再在上水雙魚河鄉村會所補辦童話式婚宴，處女黨正式瓦解變爲幸福人妻黨。
苟芸慧2018年10月於加拿大古堡與拍拖兩年的陸漢洋行禮，其後再在上水雙魚河鄉村會所補辦童話式婚宴，處女黨正式瓦解變爲幸福人妻黨。
苟芸慧近照亦好fit！

