41歲苟芸慧疑默認單身 被追問有冇追求者 用1個眼神回應充滿懸念

41歲苟芸慧（苟姑娘）2008年勇奪多華裔小姐競選冠軍，隨後再於2009年奪得國際中華小姐競選冠軍兼加入娛樂圈，入行後憑住靚樣征服唔少觀眾！苟芸慧於2018年與賽車手男朋友陸漢洋結婚後，不過屢傳婚變。今日（22）她出席活動時，風騷回應感情近況，似乎有暗示⋯⋯