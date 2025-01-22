41歲苟芸慧疑默認單身 被追問有冇追求者 用1個眼神回應充滿懸念
苟芸慧疑默認單身
近日，她在一個活動中被記者問及「係咪派緊利是嘅感情狀態？」時，她起初窒機咗半秒，再回應：「Er⋯年年都要派利是嘅，咁今年⋯呢啲咁private嘅嘢先暫時唔講住啦，都係專注喺做嘢先」接著說：「除咗呢個活動，我都拍咗新廣告嘅，二月會出，希望日後再多啲嘢做。」
苟芸慧被追問有冇新追求者 用眼神回應充滿懸念
有記者讚佢目前呢個狀態好fit、好靚時，苟芸慧即甜笑大呼：「呀！thank you！」當被追問是否有新的追求者時，她思考後回答「好似無」，（係咪歡迎大家追求呀？）苟芸慧未有正面回答，並露出一個古惑表情，用眼神交戲！（即係個status係開放追求？係咪Available？）她笑指「你哋問得咁高深」並透露對未來的期望：「2025年我希望大家有新嘅開始，開開心心，身體健康。」
苟芸慧在活動中提到，她的好姊妹一直給予她很大的支持。她也透露自己目前是自由身，可以與不同平台合作，並希望未來能有機會參與拍攝電視劇和學習唱歌。此外，她在訪問中多次表達對小朋友的喜愛，並笑言想將朋友鍾家欣的孩子帶回家。她還提到自己養了7隻狗狗，但目前沒有小朋友，希望能暫時享受與朋友的小朋友相處的樂趣。
翻看陸漢洋的社交平台，他的頭像仍是與苟芸慧的婚照，但他已將名字改為陸敬喬。自2020年12月以來，他未再更新社交平台，也沒有發布與苟芸慧的合照。此外，黃浩然的太太曾於2021年約他共進晚餐，當時他已改為中短髮造型，而苟芸慧並未出席該聚會。
苟芸慧若開放追求通道 一定大排長龍！
苟芸慧如果重新開放追求通道，一定大排長龍！皆因苟姑娘樣靚身材出眾！去年12月她前往多倫多出席2024多倫多小姐競選，重登當年的舞台，難怪苟姑娘也相當開心！相中可見，穿上超DeepV晚裝的苟芸慧非常識做，以多角度拍攝，大方騷極豐滿上圍，性感程度爆燈！除咗正面嘅Deep V相當有睇頭外，苟芸慧禮服嘅背面原來仲係大露背，曬埋白滑美背派福利簡直係冇得頂！
網民連環喪讚苟芸慧絕佳狀態
苟芸慧激罕派福利嘅新po隨即引來唔少網民留言喪讚，更被指現時嘅狀態係絕佳：「師姐太美了像仙女下凡」、「絕佳狀態今年再選都贏！」、「點解可以咁靚 因為系苟姑娘」、「好想擁有高清圖」更有人留言盼苟芸慧復出：「你是我看過最美的香港小姐，想當年你在TVB選的時候，你一出場我就覺得你一定是冠軍，實在太美了，甚麼時候再出來幕前」