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38歲苟芸慧與陸漢洋傳婚變 搬離貝沙灣愛巢 發文慨歎：該斷的斷了

東方新地 - 娛聞

苟芸慧自2018年嫁給富二代陸漢洋（William）後，刻意減產享受少奶生活，識飲識食的她前年赴法國學整麵包，返港後又跟法國名廚學整法式糕點，仲打算學以致用，由老公揼本開舖，不過受到疫情影響計劃要延期，而苟姑娘的生B大計亦遲遲未實現，最近就傳出苟姑娘因生育問題未能與陸漢洋達成共識而鬧婚變。

撰文、圖片：東方新地、苟芸慧社交網

苟芸慧恨生B 老公採取拖字訣

現年38歲的前華姐冠軍苟芸慧，跟「錫礦大王」陸佑後人兼賽車手陸漢洋於2018年結婚，成為陸太的苟姑娘做少奶奶，減少幕前工作，不時跟老公放閃。可苟姑娘年來眼見「處女黨」成員鍾嘉欣、岑麗香、李亞男等，紛紛結婚並成為人母，羨慕至極，一向計劃婚後生B，可惜年來與陸漢洋未能達成共識，有指男方愛車又多生意，雖然曾打本予太太開蛋糕店支持她創業消磨時間，苟姑娘卻發現愈推愈遲，年初苟姑慧獨自返加拿大探親，嘗試冷靜思考二人婚姻關係，回港後似有所決定並積極尋租盤。

苟姑娘近日積極工作，似是為新方向找出路。（圖片來源：苟芸慧社交網）
苟姑娘近日積極工作，似是為新方向找出路。（圖片來源：苟芸慧社交網）

苟芸慧發文暗喻：該斷的斷了

有指苟芸慧離港期間，陸漢洋一直有越洋修補關係，本以為老婆鬧情緒，試圖安撫，至苟芸慧回港後，終察覺陷婚姻危機，出力修補感情，但苟姑娘已堅持分居，並在九龍站附近租屋搬離與陸漢洋位於貝沙灣的愛巢，而最近苟姑娘再次投入工作似是借工作澆愁，日前她有感而發在社交平台發文：「最近的日子裡，我清了20箱東西，該捐的捐了，該送的送了，該斷的斷了。同時開始研究哲學性的書～充實。」而其通訊軟件app頭像亦已更換，當中寫道：「Dear past, thank you for your lesson. Dear future, I’m ready. Dear God, thank you for another chance.」而一向愛放閃的苟芸慧，對上一次上載與老公的合照，已是去年10月慶祝結婚2周年。

在社交網發文似慨歎近期發生的事。（圖片來源：苟芸慧社交網）
在社交網發文似慨歎近期發生的事。（圖片來源：苟芸慧社交網）
並分享一本名為《自願被吃的豬》哲學書。（圖片來源：苟芸慧社交網）
並分享一本名為《自願被吃的豬》哲學書。（圖片來源：苟芸慧社交網）
對上一次放閃已是去年慶祝結婚周年。（圖片來源：苟芸慧社交網）
對上一次放閃已是去年慶祝結婚周年。（圖片來源：苟芸慧社交網）

苟芸慧醉心甜品製作跟法廚學整餅

苟芸慧（Christine）婚後一直享闊太生活，去年曾在無綫劇集《飛虎之雷霆極戰》中客串馬國明的惡妻，演技同以前一樣冇乜驚喜，皆因她志不在娛樂圈，尤其與陸漢洋結婚後，苟芸慧一直享受生活，近年她更醉心甜品製作，前年曾遠赴法國學整法式麵包，又在港修讀為期十個月的「法國糕餅藝術文憑課」，曾自封地獄廚神的苟芸慧上堂學整餅非常勤奮，課後更努力練習，經過480小時的學習，最近已完成畢業考試。

婚後的苟芸慧有老公陸漢洋錫到燶，少奶唔憂做，老公仲話打本畀佢開餅舖。
婚後的苟芸慧有老公陸漢洋錫到燶，少奶唔憂做，老公仲話打本畀佢開餅舖。

畢業後開教室獲老公揼本創業

據知苟芸慧瘋狂愛上整餅，本來計劃畢業後開舖，但因疫情關係受影響，知情者說：「苟姑娘（苟芸慧）一直想將自己嘅興趣變成事業，依家佢眼中只有整餅，仲話想畢業後同幾個志同道合嘅朋友一齊開間教室，教人整餅同賣餅，而佢老公陸漢洋亦好贊成，話打本畀佢開舖。苟姑娘自己都係易肥難瘦，甜品太高糖份唔健康，所以佢最近不停鑽研低醣低碳生酮飲食法，希望可以用喺整糕點上，要keep住味道賣相亦要好，令生酮蛋糕大行其道。」

苟芸慧早前在家中整了一個生酮朱古力蛋糕，她以羅漢果糖取代白砂糖，務求食得健康。
苟芸慧早前在家中整了一個生酮朱古力蛋糕，她以羅漢果糖取代白砂糖，務求食得健康。
除了法式糕點，苟芸慧仲自家製特色月餅，突破以往的傳統月餅。
除了法式糕點，苟芸慧仲自家製特色月餅，突破以往的傳統月餅。

可惜疫情令苟芸慧的餅舖暫時要擱置，這段時間她繼續裝備自己不斷練習整餅，並周圍物色合適的舖位，等疫情減退後再出擊。早前本刊記者見苟芸慧約友人到西環咖啡店歎咖啡，傾完個幾鐘再轉場去中環四季酒店High Tea，優哉游哉的闊太生活好寫意，苟芸慧掛住整餅歎咖啡，又點會再行番回頭路辛苦拍劇喎？

這日天氣悶熱，苟芸慧竟然黑衫黑褲外再著一件白色牛仔褸，看來是為了遮掩她翻脹的身軀，睇見都覺熱。
這日天氣悶熱，苟芸慧竟然黑衫黑褲外再著一件白色牛仔褸，看來是為了遮掩她翻脹的身軀，睇見都覺熱。
這日苟芸慧現身西環一間非常有人氣的咖啡店，她一度脫下口罩坐在門外邊飲咖啡邊等人
這日苟芸慧現身西環一間非常有人氣的咖啡店，她一度脫下口罩坐在門外邊飲咖啡邊等人
更趁冇人留意把飲剩的咖啡倒在地上。
更趁冇人留意把飲剩的咖啡倒在地上。
終於等到女友人現身，苟芸慧再買多杯咖啡，二人在店內排排坐傾足個幾鐘。
終於等到女友人現身，苟芸慧再買多杯咖啡，二人在店內排排坐傾足個幾鐘。
估唔到苟芸慧戴住口罩都被男粉絲認出，對方要求合照，苟芸慧冇托手踭。
估唔到苟芸慧戴住口罩都被男粉絲認出，對方要求合照，苟芸慧冇托手踭。
苟芸慧轉場再去中環四季酒店的 The Lounge享受 High Tea，做咗闊太果然識享受。
苟芸慧轉場再去中環四季酒店的 The Lounge享受 High Tea，做咗闊太果然識享受。

37歲苟芸慧研製生酮蛋糕獲老公揼本創業 直擊悠閒少奶歎啡打卡生活

苟芸慧花15萬學法式糕點

苟芸慧去年開始修讀為期十個月的「法國糕餅藝術文憑課 程」， 由法國名廚做導師，要上夠480小時的課堂，通過考試的學員可獲頒發證書，代表學員擁有於法國開設餐廳及當執業廚師的專業資格，全期學費要15萬。苟芸慧好認真咁學習，學盡所有法式糕點，絕對唔係揸流攤，而藝人梁祖堯、谷祖琳及陳貝兒等也曾因課程的口碑而相繼報讀此文憑課程。

37歲苟芸慧研製生酮蛋糕獲老公揼本創業 直擊悠閒少奶歎啡打卡生活

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女星大推生酮飲食

生酮飲食（Ketogenic Diet）顛覆傳統高碳水化合物、低脂肪的飲食模式，是一種高脂肪（75%）、適量蛋白質（20%）和低碳水化合物（5%）的飲食方法，透過燃燒脂肪而非碳水化合物得到身體所需的能量，脂肪在體內分解後會產生酮體，因此叫做生酮飲食。

崔碧珈接觸生酮飲食已兩年，今年她推出的寫真集主力講生酮減肥法，並公開了兩個星期減15磅的減肥餐單。
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黎芷珊表示自己是水腫型，難以控制食慾去達到減肥效果，但透過生酮飲食多吃蔬菜與肉類，低醣低碳高脂卻能keep住瘦。
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