38歲苟芸慧與陸漢洋傳婚變 搬離貝沙灣愛巢 發文慨歎：該斷的斷了
撰文、圖片：東方新地、苟芸慧社交網
苟芸慧恨生B 老公採取拖字訣
現年38歲的前華姐冠軍苟芸慧，跟「錫礦大王」陸佑後人兼賽車手陸漢洋於2018年結婚，成為陸太的苟姑娘做少奶奶，減少幕前工作，不時跟老公放閃。可苟姑娘年來眼見「處女黨」成員鍾嘉欣、岑麗香、李亞男等，紛紛結婚並成為人母，羨慕至極，一向計劃婚後生B，可惜年來與陸漢洋未能達成共識，有指男方愛車又多生意，雖然曾打本予太太開蛋糕店支持她創業消磨時間，苟姑娘卻發現愈推愈遲，年初苟姑慧獨自返加拿大探親，嘗試冷靜思考二人婚姻關係，回港後似有所決定並積極尋租盤。
苟芸慧發文暗喻：該斷的斷了
有指苟芸慧離港期間，陸漢洋一直有越洋修補關係，本以為老婆鬧情緒，試圖安撫，至苟芸慧回港後，終察覺陷婚姻危機，出力修補感情，但苟姑娘已堅持分居，並在九龍站附近租屋搬離與陸漢洋位於貝沙灣的愛巢，而最近苟姑娘再次投入工作似是借工作澆愁，日前她有感而發在社交平台發文：「最近的日子裡，我清了20箱東西，該捐的捐了，該送的送了，該斷的斷了。同時開始研究哲學性的書～充實。」而其通訊軟件app頭像亦已更換，當中寫道：「Dear past, thank you for your lesson. Dear future, I’m ready. Dear God, thank you for another chance.」而一向愛放閃的苟芸慧，對上一次上載與老公的合照，已是去年10月慶祝結婚2周年。
苟芸慧醉心甜品製作跟法廚學整餅
苟芸慧（Christine）婚後一直享闊太生活，去年曾在無綫劇集《飛虎之雷霆極戰》中客串馬國明的惡妻，演技同以前一樣冇乜驚喜，皆因她志不在娛樂圈，尤其與陸漢洋結婚後，苟芸慧一直享受生活，近年她更醉心甜品製作，前年曾遠赴法國學整法式麵包，又在港修讀為期十個月的「法國糕餅藝術文憑課」，曾自封地獄廚神的苟芸慧上堂學整餅非常勤奮，課後更努力練習，經過480小時的學習，最近已完成畢業考試。
畢業後開教室獲老公揼本創業
據知苟芸慧瘋狂愛上整餅，本來計劃畢業後開舖，但因疫情關係受影響，知情者說：「苟姑娘（苟芸慧）一直想將自己嘅興趣變成事業，依家佢眼中只有整餅，仲話想畢業後同幾個志同道合嘅朋友一齊開間教室，教人整餅同賣餅，而佢老公陸漢洋亦好贊成，話打本畀佢開舖。苟姑娘自己都係易肥難瘦，甜品太高糖份唔健康，所以佢最近不停鑽研低醣低碳生酮飲食法，希望可以用喺整糕點上，要keep住味道賣相亦要好，令生酮蛋糕大行其道。」
可惜疫情令苟芸慧的餅舖暫時要擱置，這段時間她繼續裝備自己不斷練習整餅，並周圍物色合適的舖位，等疫情減退後再出擊。早前本刊記者見苟芸慧約友人到西環咖啡店歎咖啡，傾完個幾鐘再轉場去中環四季酒店High Tea，優哉游哉的闊太生活好寫意，苟芸慧掛住整餅歎咖啡，又點會再行番回頭路辛苦拍劇喎？
苟芸慧花15萬學法式糕點
苟芸慧去年開始修讀為期十個月的「法國糕餅藝術文憑課 程」， 由法國名廚做導師，要上夠480小時的課堂，通過考試的學員可獲頒發證書，代表學員擁有於法國開設餐廳及當執業廚師的專業資格，全期學費要15萬。苟芸慧好認真咁學習，學盡所有法式糕點，絕對唔係揸流攤，而藝人梁祖堯、谷祖琳及陳貝兒等也曾因課程的口碑而相繼報讀此文憑課程。
女星大推生酮飲食
生酮飲食（Ketogenic Diet）顛覆傳統高碳水化合物、低脂肪的飲食模式，是一種高脂肪（75%）、適量蛋白質（20%）和低碳水化合物（5%）的飲食方法，透過燃燒脂肪而非碳水化合物得到身體所需的能量，脂肪在體內分解後會產生酮體，因此叫做生酮飲食。