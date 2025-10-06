內地女求改「聽落似香港人」英文名｜網民狂推7大爆笑建議 呢個名港女最愛？

在香港生活或工作，擁有一個英文名似乎已是約定俗成，但原來改名也大有學問！近日一名內地女子準備來港，特意在小紅書上發文求助，希望網民能為她改一個「聽落似香港人」的英文名，沒想到這個簡單請求竟引爆一場網絡創意大賽，各種爆笑又地道的建議紛紛出籠，究竟網民們提出了哪些令人哭笑不得的名字？