內地女求改「聽落似香港人」英文名｜網民狂推7大爆笑建議 呢個名港女最愛？
內地女一句要求聽起來像香港人
事源早前一名內地女用戶在小紅書發帖，直接表明自己即將來港，誠心向廣大網民求一個英文名，並附上唯一一個關鍵要求：「聽起來像香港人」。這則帖文瞬間觸動了香港網民的幽默神經，吸引大量留言和轉發，討論區迅速變成一個大型命名工作坊，各種充滿港式風味的建議層出不窮，帖文熱度持續攀升，成為網絡熱話。
網民惡搞建議Delay NoMore上榜
在眾多回應中，最引人注目的莫過於一系列惡搞爆笑的建議。有網民發揮創意，提議了多個極具「特色」的名字，例如與港式粗口發音相似的「Delay NoMore」，還有笑稱是「老大的意思，受人尊敬」的「Seven Head」。其他盞鬼提議還包括「Poor Guy」、「Seven Eleven」，甚至有人建議直接叫「Hong Kong Doll」或「Hong Kong People」，稱「一聽就是香港人」，更有網民將周星馳電影角色「醬爆」的英文名「John Bow」也搬了出來，創意令人捧腹。
Yuki成港女最愛英文名？
雖然惡搞留言佔大多數，但仍有不少熱心網民提供較為實在的建議。有人指出，像Amy、Kitty、Crystal、Suki及Dickson等名字在香港非常普遍，具有一定的代表性。其中，有網民特別提到「Yuki」這個名字，似乎暗示這是不少香港女性的熱門選擇，認為這個名字既順口又符合港式潮流，比起天馬行空的搞笑名字更具參考價值，為樓主提供了更貼地的選擇方向。
網民突破盲點口音衣著先係關鍵
這場改名風波也引發了更深層次的討論，有網民對改英文名的必要性提出質疑，留言表示： 「去香港有必要取英文名？又不是去上班」、「你堅持不取英文名，他們也會叫你中文名字的」。更多網民一針見血地指出，名字只是其次，真正的關鍵在於其他方面。有留言直言：「但樣，衣著，口音已經出賣咗你」，認為這些外在特徵遠比一個英文名更能影響別人對你的第一印象，就算改了名也未必能融入。