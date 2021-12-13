英文版愛回家｜ 簡淑兒同謝嘉怡爭仔 雲集外國長大藝人為明珠台搶收視
有指無綫開拍英文版愛回家，曾志偉入主無綫後大改革，有人離開亦有人加入，C君、王祖藍加入成為創意官，近來有指曾志偉正籌備拍攝港版《Penthouse》（上流戰爭）﹗翡翠台J2台進行大改革外，明珠台亦有新搞作，有報道指無綫將開拍英文版愛回家為明珠台搶收視，並搵來真情侶簡淑兒同麥大力情侶檔演出﹗
文：東方新地｜圖：《Family First》片段截圖、[email protected]、[email protected]_jessica
英文版愛回家｜暫定拍一季
《愛回家》成了無綫最長壽劇集，角色往往最容易入屋，不時加入新血令劇集長做長有，當中不少角色及熒幕CP都成功彈起﹗明珠台向來以外購節目為主，為搶攻英語市場，無綫亦計劃改革明珠台，並開拍自家處境劇如同英文版愛回家，據知劇集暫名為《Family First》，負責的監製正是去年話題劇《香港愛情故事》的林肯，並暫定開拍一季，看反應如何才再決定會否添食或變成長壽劇集。
英文版愛回家｜簡淑兒麥大力情侶檔拍劇
據知英文版愛回家演員包括有《衝上雲霄大選》冠軍麥大力，並加入麥大力真女友簡淑兒大玩情侶檔﹗35歲麥大力有四分一英國血統，在英國讀醫同時考獲民營飛行執照，10年加入航空公司揸飛機，18年升任機長，去年卻因公司大裁員，機緣巧合報名無綫舉行《衝上雲霄大選》奪冠而入行﹗今年10月有雜誌影到簡淑兒同麥大力甜爆拍拖，報道出街後，麥大力大方認愛﹗今次是二人首次情侶檔拍劇，同時加入上屆港姐冠軍謝嘉怡大玩三角戀﹗
謝嘉怡加入撬牆腳
謝嘉怡8月加入《愛回家》大家庭，飾演呂冠君並入職尋寶圖，並即將為明珠台自家劇《Family First》，備受力捧﹗英文版愛回家將雲集在外國長大的藝員，在外國長大簡淑兒、麥大力及謝嘉怡以英文講對白當然冇難度﹗
豹嫂、黃子雄演夫妻
英文版愛回家《Family First》主要圍繞一屋五人的故事，以香港背景大講貼地生活話題，近日《Family First》的宣傳片推出，首條片中見到無綫御用有錢人黃子雄、胡蓓蔚及14年港姐黃碧蓮等參與﹗