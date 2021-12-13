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英文版愛回家｜ 簡淑兒同謝嘉怡爭仔 雲集外國長大藝人為明珠台搶收視

最新娛聞
撰文：東方新地

有指無綫開拍英文版愛回家，曾志偉入主無綫後大改革，有人離開亦有人加入，C君、王祖藍加入成為創意官，近來有指曾志偉正籌備拍攝港版《Penthouse》（上流戰爭）﹗翡翠台J2台進行大改革外，明珠台亦有新搞作，有報道指無綫將開拍英文版愛回家為明珠台搶收視，並搵來真情侶簡淑兒同麥大力情侶檔演出﹗

文：東方新地｜圖：《Family First》片段截圖、[email protected][email protected]_jessica

英文版愛回家｜暫定拍一季

《愛回家》成了無綫最長壽劇集，角色往往最容易入屋，不時加入新血令劇集長做長有，當中不少角色及熒幕CP都成功彈起﹗明珠台向來以外購節目為主，為搶攻英語市場，無綫亦計劃改革明珠台，並開拍自家處境劇如同英文版愛回家，據知劇集暫名為《Family First》，負責的監製正是去年話題劇《香港愛情故事》的林肯，並暫定開拍一季，看反應如何才再決定會否添食或變成長壽劇集。

無綫為搶攻英語市場，無綫節目巡禮2022上宣布陳凱琳強勢加入明珠主持行列﹗（圖片來源：IG@ghlchan）
無綫為搶攻英語市場，無綫節目巡禮2022上宣布陳凱琳強勢加入明珠主持行列﹗（圖片來源：[email protected]

英文版愛回家｜簡淑兒麥大力情侶檔拍劇

據知英文版愛回家演員包括有《衝上雲霄大選》冠軍麥大力，並加入麥大力真女友簡淑兒大玩情侶檔﹗35歲麥大力有四分一英國血統，在英國讀醫同時考獲民營飛行執照，10年加入航空公司揸飛機，18年升任機長，去年卻因公司大裁員，機緣巧合報名無綫舉行《衝上雲霄大選》奪冠而入行﹗今年10月有雜誌影到簡淑兒同麥大力甜爆拍拖，報道出街後，麥大力大方認愛﹗今次是二人首次情侶檔拍劇，同時加入上屆港姐冠軍謝嘉怡大玩三角戀﹗

簡淑兒自小在美國長大，12年回港參加港姐而入行，與有英國人血統及外國讀書的麥大力好啱嘴型﹗（圖片來源：IG@kan_jessica）
簡淑兒自小在美國長大，12年回港參加港姐而入行，與有英國人血統及外國讀書的麥大力好啱嘴型﹗（圖片來源：[email protected]_jessica）
麥大力熱愛戶外活動，與簡淑兒一起學潛水及考牌，亦同樣愛操body，喜好相同，一拍即合﹗（圖片來源：IG@derekmackesy）
麥大力熱愛戶外活動，與簡淑兒一起學潛水及考牌，亦同樣愛操body，喜好相同，一拍即合﹗（圖片來源：[email protected]
簡淑兒12年參加港姐而入行，一雙腰果眼及童顏臉，成為宅男女神﹗簡淑兒有不少拍劇經驗，首度挑戰英語劇集﹗（圖片來源：IG@kan_jessica）
32歲簡淑兒12年參加港姐而入行，一雙腰果眼及童顏臉，成為宅男女神﹗簡淑兒有不少拍劇經驗，首度挑戰英語劇集﹗（圖片來源：[email protected]_jessica）

謝嘉怡加入撬牆腳

謝嘉怡8月加入《愛回家》大家庭，飾演呂冠君並入職尋寶圖，並即將為明珠台自家劇《Family First》，備受力捧﹗英文版愛回家將雲集在外國長大的藝員，在外國長大簡淑兒、麥大力及謝嘉怡以英文講對白當然冇難度﹗

謝嘉怡8月加入《愛回家》曾透露背中文對白有相當難度，在即將開拍的英文版愛回家《Family First》全程講母語英文，謝嘉怡相對不太吃力﹗（圖片來源：IG@lisamarie_tse）
謝嘉怡8月加入《愛回家》曾透露背中文對白有相當難度，在即將開拍的英文版愛回家《Family First》全程講母語英文，謝嘉怡相對不太吃力﹗（圖片來源：[email protected]_tse）
26歲謝嘉怡自小在蘇格蘭長大，在當地任職手術室護士，去年為圓港人爸爸的心願而回港參加港姐，成雙料冠軍而入行﹗（圖片來源：IG@lisamarie_tse）
26歲謝嘉怡自小在蘇格蘭長大，在當地任職手術室護士，去年為圓港人爸爸的心願而回港參加港姐，成雙料冠軍而入行﹗（圖片來源：[email protected]_tse）

豹嫂、黃子雄演夫妻

英文版愛回家《Family First》主要圍繞一屋五人的故事，以香港背景大講貼地生活話題，近日《Family First》的宣傳片推出，首條片中見到無綫御用有錢人黃子雄、胡蓓蔚及14年港姐黃碧蓮等參與﹗

（圖片來源：《Family First》片段截圖）
豹嫂胡蓓蔚在《Family First》與黃子雄做一對夫妻﹗（圖片來源：《Family First》片段截圖）
無綫御用有錢人黃子雄都有份演出﹗（圖片來源：《Family First》片段截圖）
無綫御用有錢人黃子雄都有份演出﹗（圖片來源：《Family First》片段截圖）
（圖片來源：《Family First》片段截圖）
30歲黃碧蓮自小在加拿大溫哥華長大，14年參加港姐而入行，曾演出過《愛回家》、《星空下的仁醫》以及正在拍攝《四十二章經》﹗（圖片來源：《Family First》片段截圖）
（圖片來源：《Family First》片段截圖）
胡蓓蔚在劇集中升呢媽媽級，同小演員有不少對手戲﹗（圖片來源：《Family First》片段截圖）
黃碧蓮14年參選港姐時，以1票之差失落「最上鏡小姐」，由當屆雙料冠軍邵珮詩奪得﹗（圖片來源：IG@derplinna）
黃碧蓮14年參選港姐時，以1票之差失落「最上鏡小姐」，由當屆雙料冠軍邵珮詩奪得﹗（圖片來源：[email protected]
黃碧蓮在IG不時晒水著﹗（圖片來源：IG@derplinna）
黃碧蓮在IG不時晒水著﹗（圖片來源：[email protected]

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