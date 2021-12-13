英文版愛回家｜ 簡淑兒同謝嘉怡爭仔 雲集外國長大藝人為明珠台搶收視

有指無綫開拍英文版愛回家，曾志偉入主無綫後大改革，有人離開亦有人加入，C君、王祖藍加入成為創意官，近來有指曾志偉正籌備拍攝港版《Penthouse》（上流戰爭）﹗翡翠台J2台進行大改革外，明珠台亦有新搞作，有報道指無綫將開拍英文版愛回家為明珠台搶收視，並搵來真情侶簡淑兒同麥大力情侶檔演出﹗