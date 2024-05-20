英皇女團VIVA即將登場！全部係00後選秀界遺珠 4位成員背景大公開！
VIVA四成員都係選秀界遺珠
VIVA四位成員：姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）、張鈊貽（ValC），分別參加過不同選秀節目，雖然最終均沒有勝出，但都被喻為選秀節目界的滄海遺珠。
- Ada ViuTV《全民造星4》 20強
- Carina ViuTV《全民造星4》 60強
- Val C HOYTV《就是青春》 亞軍
- Macy 騰訊《創造營2020》 30強
籌備超過一年 到韓國受訓
英皇覺得VIVA四人雖然冇勝出各自參賽的選秀節目，但認為她們均有潛質，故籌備超過一年，安排她們到韓國受訓，更與韓國頂級製作班底合作，希望給人耳目一新感覺，四人更因在比賽中受過磨練及挫折，異口同聲表示十分珍惜今次女團出道機會
女團VIVA成員介紹：
姜咏鑫（Ada仔）：24歲｜參加《全民造星4》進入20強後殺入總決賽
Ada仔較為人熟知是曾經與姜濤傳出緋聞，2021年她參加《造星4》期間，網上討論區有傳二人在同一間中學就讀中一同班時，姜濤曾追求過女方，但小時候姜濤身形仍是肥仔，有指女方嫌棄拒愛，但報導出街後，二人均否認，男方表示當年暗戀的對象是隔籬班另一位同學，女方亦表示當時已有男朋友，所以嫌棄拒愛說法亦證明並非屬實。
李晞彤（Carina）：22歲｜《全民造星4》滄海遺珠入圍60強
當日Carina在《全民造星4》中表現出色，更被喻為「九頭身美女」，曾是大熱參賽者。然而，她最終只進入60強就被淘汰，令很多網民都大表可惜。Carina熱愛水上活動，曾被Red Bull選為宣傳大使。她在IG上載的相片既性感又健康，吸引了大量粉絲的關注。
馬思惠（Macy）：23歲｜騰訊 《創造營2020》30強
Macy 現就讀音樂學院，將於今年暑假畢業。在廣東出世長大的Macy自小喜愛香港流行文化，曾參加內地偶像節目《創造營2020》，但最後在第三次順位排名中，排名第24無緣總決賽。由於Macy是四位女成員當中，透過選秀節目最早加入英皇，英皇早已安排她參與電影拍攝工作，今年有兩套電影預計排隊上畫，一套係與楊天宇擔正男女主角的武打電影《裡應外合》，另一套係與方中信、安志杰合作的《衝鋒》，展現其剛強的另一面。
韓國製作公司點名希望她可以參與今次女團企劃，認為其形象合適女團發展！Macy 與 Ada仔在韓國集訓期間曾發生趣事，二人在當地食飯期間，被韓個男生誤以為Macy 是韓國人，搭訕上前結識，同樣事件更曾發生過兩次，但由於Macy 及 Ada二人不懂韓文，雞同鴨講，十分搞笑。
張鈊貽（Val C）：20歲｜HOYTV《就是青春》亞軍
Val C於香港理工大學攻讀物理治療，是隊中跳舞擔當，以17歲之齡，在《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》 Dancers 試鏡中被選中，18歲首次踏上紅館舞台，其後更為《林家謙 SUMMER BLUES 演唱會2022》 以及 姜濤個人演唱會當中擔任舞蹈員。她也是2022年HOYTV選秀節目《就是青春》亞軍。
英皇女團VIVA團魂
VIVA其實來自諺語「Viva la Vida」，於西班牙意思就係活在當下，生命萬歲；於墨西哥又有「為生命而慶祝」嘅意思。4位成員覺得好有趣，因為同一個諺語在不同地方都有不同嘅正面意思，所以就採用咗Viva去代表，她們表示希望這個女團也和Viva一樣，四人四色，每個人都有一樣嘅目標，但發放不一樣嘅色彩。
Mani回應：一定會諗起《活著VIVA》
繼Twins後英皇相隔23年再組女團，英皇的金牌經理人 Mani（霍汶希）表示：「今次我哋呢隊女團名叫作VIVA，係希望為觀眾帶來開心及快樂的意思，相信大眾一聽到，第一下一定會諗起20年前同霆鋒出過一首歌叫《活著VIVA》，咁多年之後，同呢個字再扯上關係，心態都係一樣，冇變過，我哋所造嘅音樂都係希望為觀眾帶來開心快樂。」
網民大讚：正到 X打COLLAR
網上討論區留言：「正到 X打collor」、「可揮低COLLAR」、「英皇揀樣係有啲保證」、「Carina一路追到依家」、「carina對腳好X正」、「好想知道是否Mani 主理」、「當年捧twins 用了好多人力物力資金，今時今日英皇仲會咁大投資？」、「做大個餅就開始多資本投資，點都係好事但希望可以substain 到」