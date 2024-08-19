英皇娛樂概念店0 e:ffect開幕 半百藝人撐場逼爆舖 仲有壽星仔女切蛋糕

為慶祝英皇娛樂成立二十五周年，英皇娛樂（EEG）以玩轉「EEG」成為「EGG（蛋）」的概念，於銅鑼灣羅素街開設期間限定概念店（Retailtainment Hub） – 「0 e:ffect」，概念店昨日前舉行開幕禮，英皇集團主席楊受成博士跟霍汶希（Mani）同時更為七、八月生日的Gin Lee李幸倪、歐陽震華、溫碧霞（Irene）、李靖筠（Gladys）及黃明德（Dark）慶祝生日。英皇旗下藝人衛詩雅（Michelle）、鄧小巧、許靖韻（Angela）、楊天宇（Angus）、艾妮（Elly）、黎展峰（Andy）、洪助昇（Aiden）、郭思（Suey）、劉若寶（Polly）、黎峻（Kenneth）、曾傲棐（Arvin）、樂隊SULIS、樂隊LOCKSMITHS及海兒（Hedy）均有出席，場面墟冚。

