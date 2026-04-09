英皇25周年演唱會｜王雙駿辭任但仍留任謝霆鋒樂隊總指揮盛 演唱會總監製劉偉強：籌備工作一直按進度如常進行

英皇娛樂25周年慶典壓軸演唱會籌備工作正如火如荼進行，惟音樂總監王雙駿（Carl）突然請辭一事引起關注。英皇娛樂今日發聲明回應事件，強調演唱會籌備工作按進度進行，Carl雖然辭任但其資深團隊仍會留任，不會影響整體音樂呈現效果。