英皇25周年演唱會｜王雙駿辭任但仍留任謝霆鋒樂隊總指揮盛 演唱會總監製劉偉強：籌備工作一直按進度如常進行
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英皇娛樂25周年慶典壓軸演唱會籌備工作正如火如荼進行，惟音樂總監王雙駿（Carl）突然請辭一事引起關注。英皇娛樂今日發聲明回應事件，強調演唱會籌備工作按進度進行，Carl雖然辭任但其資深團隊仍會留任，不會影響整體音樂呈現效果。
Carl請辭但謝霆鋒環節仍會參與
英皇娛樂在聲明中解釋，《25+英皇群星演唱會》有別於其他單一歌手演唱會，涉及眾多藝人及製作單位，協調工作複雜度超乎想像。為提高溝通效率，由主創團隊代表與不同單位統一協調。雖然Carl請辭音樂總監一職，但他仍會擔任謝霆鋒環節的樂隊總指揮，加上其資深團隊繼續留任，確保演唱會音樂質素不受影響。
劉偉強感謝Carl前期貢獻
演唱會總監製劉偉強表示：「主創團隊十分感激Carl於演唱會前期提供意見。於籌備期間，Carl帶領其資深團隊為整個演唱會在音樂編排上作專業指導，以及在整體故事構想和音樂配合提供寶貴意見。」劉偉強強調有關演唱會流程及藝人選歌等已大致落實，籌備工作一直按進度如常進行，Carl的請辭不會影響演唱會整體呈現。
音樂總監團隊陣容依然鼎盛
英皇娛樂透露是次演唱會音樂總監團隊陣容鼎盛，除了Carl繼續擔任謝霆鋒環節樂隊總指揮外，其他環節亦有重量級音樂人參與。古巨基將攜手「最佳音樂拍檔」黃丹儀呈現不一樣的舞台經典，而陳慧嫻則與合作無間的音樂人黃兆銘為其經典金曲注入新元素，務求為觀眾帶來耳目一新的表演體驗。
眾藝人積極備戰演唱會
據了解，阿Sa與Kenny等一眾藝人連日來積極備戰，與總監製劉偉強及主創團隊進行密集會議，對每個表演細節都一絲不苟。即使不在香港的William亦分秒必爭，於繁忙工作空檔把握時間與主創團隊進行視像會議，認真對待每個表演環節，顯示藝人們對這次25周年慶典演唱會的重視程度。
圖片來源：大會提供、英皇娛樂資料或影片來源：原文刊於新假期