英皇娛樂炮製長壽音樂劇 《我們的青春日誌》9月正式首演

英皇娛樂聯同爆炸戲棚於即將落成啟用的「爆炸戲棚劇場」舉行媒體發佈會，宣佈由全港最年輕音樂劇創作人陳恩碩一手包辦編劇、作 曲、填詞、導演及監製的全本地原創音樂劇《我們的青春日誌》將以香港史上首個長壽音樂劇的形式載譽歸來，而劇場的誕生亦為推廣本地音樂劇發展及青年創 作人提供據點及空間，將舞台劇文化推廣至大眾。