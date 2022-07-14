我們的青春日誌

英皇娛樂炮製長壽音樂劇 《我們的青春日誌》9月正式首演

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英皇娛樂聯同爆炸戲棚於即將落成啟用的「爆炸戲棚劇場」舉行媒體發佈會，宣佈由全港最年輕音樂劇創作人陳恩碩一手包辦編劇、作 曲、填詞、導演及監製的全本地原創音樂劇《我們的青春日誌》將以香港史上首個長壽音樂劇的形式載譽歸來，而劇場的誕生亦為推廣本地音樂劇發展及青年創 作人提供據點及空間，將舞台劇文化推廣至大眾。

《我們的青春日誌》發佈會快閃歌舞演出

出席發佈會的嘉賓包括英皇集 團及英皇娛樂副主席楊政龍先生、英皇娛樂行政總裁許佩斯女士、英皇娛樂演唱 會部策劃及總監馮貽柏先生、爆炸戲棚音樂劇主創人及長壽劇項目總監陳恩碩先 生偕同劇團全體演員包括著名藝人杜以辰，更邀請到資深跨媒體文化人鄭丹瑞先生擔任司儀。發佈會中《我們的青春日誌》全體演員更首先送上一場精彩的快閃歌舞演出，獻唱音樂劇其中一首撼動人心的歌曲《我有個夢》，為大家送上驚喜。

我們的青春日誌 英皇集團及英皇娛樂副主席楊政龍先生出席發佈會並致辭提及英皇娛樂致力培 育本土青年創作人及藝術工作者，確立香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
英皇集團及英皇娛樂副主席楊政龍先生出席發佈會並致辭提及英皇娛樂致力培 育本土青年創作人及藝術工作者，確立香港作為中外文化藝術交流中心的定位。（圖片來源：英皇娛樂提供）

《我們的青春日誌》9月正式首演

《我們的青春日誌》預演日期為 8 月 10 至 31 日，並於 9 月正式首演，全城期待。英皇娛樂與爆炸戲棚的發展理念相輔相成，英皇集團及英皇娛樂副主席楊政 龍先生在發佈會致辭中提及：「作為一家娛樂公司，除了為觀眾提供歌、影、視、 舞台劇等多元娛樂表演外，我們亦一向熱衷於創新及推動本土娛樂文化產業的可 持續發展，致力培育本土青年創作人及藝術工作者，確立香港作為中外文化藝術 交流中心的定位。通過此次與爆炸戲棚的合作，我們希望培育更多有潛質的年輕 音樂劇演員，以及專業的台前幕後團隊，讓《我們的青春日誌》音樂劇作為一個 橋樑，支持鼓勵更多不同的劇種或劇目向長壽劇方向發展，慢慢將舞台劇變成香 港的主流文化之一。」

我們的青春日誌 英皇集團及英皇娛樂副主席楊政龍先生、英皇娛樂行政總裁許佩斯女士、英皇娛 樂演唱會部策劃及總監馮貽柏先生、爆炸戲棚音樂劇主創人及長壽劇項目總監陳 恩碩先生偕同劇團全體演員包括著名藝人杜以辰出席媒體發佈會，更邀請到資深 跨媒體文化人鄭丹瑞先生擔任司儀。
英皇集團及英皇娛樂副主席楊政龍先生、英皇娛樂行政總裁許佩斯女士、英皇娛 樂演唱會部策劃及總監馮貽柏先生、爆炸戲棚音樂劇主創人及長壽劇項目總監陳 恩碩先生偕同劇團全體演員包括著名藝人杜以辰出席媒體發佈會，更邀請到資深 跨媒體文化人鄭丹瑞先生擔任司儀。（圖片來源：英皇娛樂提供）

《我們的青春日誌》感動各個年齡層觀眾

校園青春音樂劇《我們的青春日誌》以愛情、友情、親情和夢想為題材，將歌舞結合輕鬆惹笑的劇情及正面深入的信息，之前兩度公演感動了無數不同年齡或背景的觀眾，獲廣大學生、家長、教育工作者、業界及媒體一致好評。《我們 的青春日誌》結合西式音樂劇的創作手法、非常本土的故事背景，全球性的共鳴 題材, 多元化內容能迎合不同背景的觀眾口味，是打造成香港首齣長壽音樂劇的 不二之選。透過劇團無間斷的演出，希望可以逐漸形成一個社會性的藝術氛圍和 新氣象，為大眾提供多一個長期娛樂選項。

英皇娛樂集團行政總裁許佩斯女士充滿信心

英皇娛樂集團行政總裁許佩斯女士對《我們的青春日誌》在香港重新上演充滿信心：「青春熱血的題材普遍受大眾歡迎，其內容充滿正能量又富有教育意義， 加上音樂劇的特色就是透過音樂、戲劇、舞蹈、視覺效果等多個元素的觀感刺激， 能迎合所有年齡、階層、背景、性別的觀眾，相信必定可以成為植根香港的人氣 長壽音樂劇，並成為一個代表自己城市的娛樂文化項目。」

爆炸戲棚藝術及製作總監陳恩碩先生感謝各方支持

爆炸戲棚藝術及製作總監陳恩碩先生在發佈會中感謝一路上幫助、鼓勵及扶 持過他的合作伙伴，他由衷表示: 「當日為這個破天荒的企劃四出叩門籌集資金， 幸得到英皇娛樂集團願意支持，擔任爆炸戲棚以外的出品人之一，方能有機會讓 香港史上首個長壽音樂劇在此時此刻順利誕生，漸漸將『入劇場』變成香港市民 生活的一部份。」

《我們的青春日誌》引發共鳴

《我們的青春日誌》結合西方音樂劇創作手法、香港本土故事背景、具共鳴的青春校園題材，相信能引起廣泛迴響，成為家傳戶曉的劇目。此次文化表演團 體與商界跨界合作亦能夠有效展示社會各界通力合作的願景及成果，通過共享各自領域上的經驗及優勢，為香港娛樂文化產業提供更廣闊的發展空間。

撰文：東方新地圖片來源：英皇娛樂提供

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