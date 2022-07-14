英皇娛樂炮製長壽音樂劇 《我們的青春日誌》9月正式首演
《我們的青春日誌》發佈會快閃歌舞演出
出席發佈會的嘉賓包括英皇集 團及英皇娛樂副主席楊政龍先生、英皇娛樂行政總裁許佩斯女士、英皇娛樂演唱 會部策劃及總監馮貽柏先生、爆炸戲棚音樂劇主創人及長壽劇項目總監陳恩碩先 生偕同劇團全體演員包括著名藝人杜以辰，更邀請到資深跨媒體文化人鄭丹瑞先生擔任司儀。發佈會中《我們的青春日誌》全體演員更首先送上一場精彩的快閃歌舞演出，獻唱音樂劇其中一首撼動人心的歌曲《我有個夢》，為大家送上驚喜。
《我們的青春日誌》9月正式首演
《我們的青春日誌》預演日期為 8 月 10 至 31 日，並於 9 月正式首演，全城期待。英皇娛樂與爆炸戲棚的發展理念相輔相成，英皇集團及英皇娛樂副主席楊政 龍先生在發佈會致辭中提及：「作為一家娛樂公司，除了為觀眾提供歌、影、視、 舞台劇等多元娛樂表演外，我們亦一向熱衷於創新及推動本土娛樂文化產業的可 持續發展，致力培育本土青年創作人及藝術工作者，確立香港作為中外文化藝術 交流中心的定位。通過此次與爆炸戲棚的合作，我們希望培育更多有潛質的年輕 音樂劇演員，以及專業的台前幕後團隊，讓《我們的青春日誌》音樂劇作為一個 橋樑，支持鼓勵更多不同的劇種或劇目向長壽劇方向發展，慢慢將舞台劇變成香 港的主流文化之一。」
《我們的青春日誌》感動各個年齡層觀眾
校園青春音樂劇《我們的青春日誌》以愛情、友情、親情和夢想為題材，將歌舞結合輕鬆惹笑的劇情及正面深入的信息，之前兩度公演感動了無數不同年齡或背景的觀眾，獲廣大學生、家長、教育工作者、業界及媒體一致好評。《我們 的青春日誌》結合西式音樂劇的創作手法、非常本土的故事背景，全球性的共鳴 題材, 多元化內容能迎合不同背景的觀眾口味，是打造成香港首齣長壽音樂劇的 不二之選。透過劇團無間斷的演出，希望可以逐漸形成一個社會性的藝術氛圍和 新氣象，為大眾提供多一個長期娛樂選項。
英皇娛樂集團行政總裁許佩斯女士充滿信心
英皇娛樂集團行政總裁許佩斯女士對《我們的青春日誌》在香港重新上演充滿信心：「青春熱血的題材普遍受大眾歡迎，其內容充滿正能量又富有教育意義， 加上音樂劇的特色就是透過音樂、戲劇、舞蹈、視覺效果等多個元素的觀感刺激， 能迎合所有年齡、階層、背景、性別的觀眾，相信必定可以成為植根香港的人氣 長壽音樂劇，並成為一個代表自己城市的娛樂文化項目。」
爆炸戲棚藝術及製作總監陳恩碩先生感謝各方支持
爆炸戲棚藝術及製作總監陳恩碩先生在發佈會中感謝一路上幫助、鼓勵及扶 持過他的合作伙伴，他由衷表示: 「當日為這個破天荒的企劃四出叩門籌集資金， 幸得到英皇娛樂集團願意支持，擔任爆炸戲棚以外的出品人之一，方能有機會讓 香港史上首個長壽音樂劇在此時此刻順利誕生，漸漸將『入劇場』變成香港市民 生活的一部份。」
《我們的青春日誌》引發共鳴
《我們的青春日誌》結合西方音樂劇創作手法、香港本土故事背景、具共鳴的青春校園題材，相信能引起廣泛迴響，成為家傳戶曉的劇目。此次文化表演團 體與商界跨界合作亦能夠有效展示社會各界通力合作的願景及成果，通過共享各自領域上的經驗及優勢，為香港娛樂文化產業提供更廣闊的發展空間。