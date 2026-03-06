英皇25+周年慶典｜藝人盲盒活動載譽歸來 張敬軒容祖兒等首批藝人宣傳照曝光
夏永康操刀拍攝黃金團隊再添一員
為配合【英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典】，英皇特別邀請著名攝影師夏永康為旗下藝人拍攝全新照片，為原本由劉偉強、張叔平、王雙駿組成的黃金團隊再添一員。夏永康分享拍攝心得時表示：「感謝英皇娛樂的邀請，英皇旗下藝人陣容龐大，每一位都極具個人風格且專業。拍攝過程中數個動作，便能自然流露獨特魅力和個性。這次整體風格偏向簡約樸素，以人出發，無須繁複的背景，只配上皇冠頭飾。除了象徵英皇娛樂，也寓意每位藝人都憑藉努力與才華，為自己加冕。」而藝人穿著的T恤則由演唱會美術總監張叔平操刀設計，橙色字體代表活力，綠色流蘇代表延續，展現品牌深厚影響力。
古巨基相隔23年重唱金曲網民激讚回憶殺
首批發放的相片包括謝霆鋒、容祖兒、古巨基及張敬軒，展現英皇大家庭的凝聚力。加盟英皇超過17年的古巨基，最近相隔23年重唱金曲被網民大讚回憶殺，他笑言：「想不到大家這麼好反應，會收集一下網民意見，看看他們想聽的歌單，自己會在選歌上花上特別心思，希望能給大家帶來驚喜！」古巨基的話語透露出他對即將到來的5月4日25+英皇群星演唱會的重視，相信會為歌迷帶來滿滿的懷舊金曲。
張敬軒感動見證公司走過四分之一世紀
加盟英皇大家庭即將14年的張敬軒，對於公司25周年慶典感觸良多。他說道：「首先祝願公司25周年生日快樂！青春常駐！25周年代表銀禧，是一個重要的里程碑，象徵著如銀般堅固，經得起時間考驗，25+的『+』代表延續，細水長流，穩中求變，時刻不斷給予大家新意及驚喜。能夠見証著公司走過四分之一世紀，十分感動！」張敬軒的感言道出了英皇藝人對公司的深厚感情，也預告了這次慶典的特殊意義。
DJ電車巡遊派對首次登陸香港
【英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典】系列活動精彩紛呈，3月中旬將率先推出首次在香港出現的DJ電車巡遊派對，為慶典打頭陣。緊接著3月下旬於香港美麗華酒店Vibes舉辦「英皇盛世之夜」DJ派對，以及3月下旬至4月中旬於淺水灣灘畔商場the pulse舉行「英皇娛樂25+嘉年華」。最矚目的是4月至5月為期一個月，於香港標誌性旅遊景點星光大道隆重面世的「英皇娛樂25+限定展」，現場將設有大型裝置及多款限量藝人周邊商品，不定期舉行Busking表演，有維港美景作伴，勢必成為黃金打卡熱點。
藝人盲盒活動載譽歸來快閃派禮物
繼早前英皇娛樂的盲盒演唱會大獲好評後，今次慶典活動將有不同英皇藝人以盲盒形式輪流登場，更會快閃向公眾派禮物，與眾同樂。還有不定時以懷舊作主題的「英皇金曲巡迴Busking」，將帶著膾炙人口的經典金曲走進人群，喚起一浪接一浪的回憶殺。這種神秘感十足的安排，相信會為粉絲帶來連連驚喜，也為整個慶典增添更多話題性和互動樂趣。
總投資額一億港元打造年度音樂盛典
「25+英皇群星演唱會」將於2026年5月4日登陸啟德體育園主場館，由英皇娛樂主辦、恒生保險冠名贊助、英皇鐘錶珠寶、英皇金融及國泰贊助。演唱會總投資額高達一億港元，旨在打造年度最具話題性的音樂盛典。接下來數天不同單位的藝人照將陸續於藝人社交媒體上公布，更會透過大型戶外廣告等不同渠道與公眾見面，粉絲們絕對不能錯過這場樂壇盛事。
