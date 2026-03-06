英皇25+周年慶典｜藝人盲盒活動載譽歸來 張敬軒容祖兒等首批藝人宣傳照曝光

英皇娛樂25+周年慶典正式啟動！謝霆鋒、容祖兒、古巨基、張敬軒等樂壇老將齊聚一堂，首批由著名攝影師夏永康掌鏡的全新慶典宣傳照曝光，配上張叔平親自設計的T恤，簡約皇冠頭飾象徵每位藝人為自己加冕，瞬間掀起全城回憶殺！英皇更宣布從3月中旬開始展開一連串驚喜活動，包括首次在港出現的DJ電車巡遊派對、星光大道限定展覽，以及不定時的「英皇金曲巡迴Busking」，勢必炒熱全城氣氛。