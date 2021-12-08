英皇旗艦戲院 進駐時代廣場 聖誕前强勢登場 湯怡 衛詩雅 周家怡帶隊觀賞
資料提供：英皇戲院
會所級大堂等候區重新規劃 高質咖啡作電影頭盤
戲院大堂後，即可見一個個仿如時鐘的圓形懸浮裝置。空間設計以「時間」為設計概念，寓意觀眾踏入戲院時全情投入另一光影時空，忘卻現實煩囂。大堂經重新規劃後空間感大增，起用低飽和 度的莫蘭迪色系為主調，運用各款大理石磚配以古銅材質及玻璃物料，優雅與奢華並重。格局寬敞的 等候區在入口位置設有購票貴賓區，更有擴闊的美食及酒吧專區，給觀眾一個悠閒寫意的稍息空間。
芳香獨特的咖啡香氣飄揚，「源」來近在身邊。英皇戲院首度夥拍獲獎咖啡品牌 NINETY’s，獨家提供於美國咖啡評鑑機構 Coffee Review 2021 中分別獲得 93 分及 95 分的好評精品咖啡「Choco Blend」及「Fruity Blend」。我們更特意引入特色烘焙輕食，如限定冬甩及多款酥皮點心，與高人氣咖啡湊成絕配;加上趣味蟹籽及香烤煙肉兩款全新熱狗，為你的輕食體驗昇華至更高層次。位於大堂 的型格酒吧則提供豐富的酒類飲品選擇，最適合在下班後、看戲前與好友小酌一杯，打造更 chill 的消 閒觀影享受。
全港首設無線充電座椅設備
智能手機是不可缺少的生活拍檔。正因如此，位於時代廣場的英皇戲院為香港的戲院帶來突破，於全院座椅皆配備無線充電設備，觀眾只需將手機放在前方椅背，即可一邊專心看戲、一邊為手機及個人注入滿滿能量。我們貼心的服務，只望為你打造輕鬆無憂的觀影體驗。
高質聲畫 震撼視覺娛樂享受
放好手機，影音盛宴正式開場!英皇戲院(銅鑼灣時代廣場)所有獨立影院均配備杜比 SLS 影院音響系列 (Dolby SLS) 及全院使用4K 影院投映系統，其中3號院及5號院更設有杜比全景聲系統 (Dolby Atmos)，分別設有36路及48路揚聲器，讓聲音在周圍縈繞，使你感覺彷彿置身於情節之中。聲音來自各個方向，包括頭頂上方，從而在影院內營造出異常清晰、飽滿、細緻而有深度的音效，帶給你全方位的娛樂震撼。