英皇旗艦戲院 進駐時代廣場 聖誕前强勢登場 湯怡 衛詩雅 周家怡帶隊觀賞

英皇戲院近年積極擴展業務版圖，旗下香港第七間戲院──英皇戲院(銅鑼灣時代廣場)，於 2021 年 12 月 9 日在銅鑼灣地標時代廣場正式開張。位處全港最黃金地段，新戲院共佔三層，設有5間獨立影院，包括300個座位及151個座位的杜比全景聲 (Dolby Atmos) 影院，全院共 917 個座位，為銅鑼灣區內最大型戲院，湯怡、衛詩雅、周家怡和曾樂彤等率先體驗。