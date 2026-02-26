英皇25周年群星演唱會海報引熱議 搵唔到張敬軒 粉絲無奈網上求救
張敬軒粉絲網上求救搵偶像
海報公開後，張敬軒的粉絲率先發難，在社交平台上留言表達疑惑：「其實邊個係張敬軒？」、「第一排竟然冇張生？😂😂咁真係唔知邊個係佢😂」更有粉絲直接向偶像求助：「張敬軒你可唔可以出嚟話我知邊個係你🙏🏻🤣」這些留言迅速獲得大量網民回應和轉發，令「搵張敬軒」成為網上熱話。粉絲們的困惑並非無理取鬧，因為按照娛樂圈慣例，最紅最大牌的藝人通常會被安排在海報最當眼位置，即第一排中央，但張敬軒卻神秘「失蹤」。
眼利網民揭曉答案坐月亮之上
經過一輪「全民尋人」後，終於有眼利網民找到答案，指出張敬軒其實被安排在皇冠上方，坐在月亮之上的位置。有網民留言：「頂頭藍衫？無佢就唔使搶飛了😆」、「羅賓，坐喺🌙上面嗰個」原來插畫師特意以張敬軒的經典歌曲《羅賓》為靈感，將他設計成坐在月亮上的造型，寓意超然脫俗的地位。不過這個創意設計卻未能獲得粉絲認同，有網民直言：「完全唔似張生喎🙏🏻著條裙又咁醜樣，咁核突😅蝙蝠俠變成美少女戰士？😅」
英皇25周年演唱會陣容超豪華
撇除海報爭議，英皇娛樂這場25周年群星演唱會確實星光熠熠，將於5月4日假啟德主場館舉行，號稱總投資額逾億元。演出陣容包括「元祖級」成員謝霆鋒，以及在公司超過25年的容祖兒，她更感性表示：「這裏不單是我事業的起點，更加是人生的起點，對我而言，英皇是我的家。」第一排位置除了謝霆鋒、容祖兒外，還有古巨基、Twins、Gin Lee，連新加盟的周國賢都獲安排在第一排右側，可見英皇對這次演唱會的重視程度。
幕後班底星級製作團隊
為了確保演唱會質素，英皇更請來重量級幕後班底，包括導演劉偉強擔任總監製、王雙駿任音樂總監、張叔平任美術總監。張叔平決定以插畫方法表達品牌求變精神，並委託本地著名插畫師sketchup操刀設計海報。Sketchup本身是獨立音樂人ketchup的另一個身份，他將每位歌手的小神情和小動作融入插畫中，希望呈現不同以往的視覺效果，只是沒想到會引發「尋人」風波。
網民熱議海報設計引發討論
雖然張敬軒被安排在皇冠之上坐月亮的位置，某程度上突顯了他在英皇的特殊地位，但網民對這個安排意見不一。有支持者認為這個設計別具心思，象徵張敬軒超越凡俗的藝術地位，但亦有粉絲不滿偶像的插畫造型，認為與本人相似度不高。這場海報風波無意中為演唱會帶來額外宣傳效果，「搵張敬軒」成為網上熱搜話題，相信對門票銷售會有正面幫助。