英皇25周年群星演唱會海報引熱議 搵唔到張敬軒 粉絲無奈網上求救

英皇娛樂25周年群星演唱會海報一經曝光，立即在網上掀起熱烈討論，但討論焦點並非演出陣容有多強勁，而是粉絲們竟然在海報上「搵唔到張敬軒」！這張由本地著名插畫師sketchup操刀的插畫海報，將一眾英皇歌手化身卡通人物，原本想展現品牌求變精神，卻意外引發「尋人遊戲」，張敬軒粉絲紛紛在網上留言求助，場面既搞笑又尷尬。