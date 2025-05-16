英皇珠寶內地首場品牌戰略發布會！陳偉霆衛詩雅「前度」再同框

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英皇鐘錶珠寶旗下英皇珠寶（中國）今日在深圳閃耀登場，舉辦內地首場品牌戰略發布會，以「英皇之光，耀目啟航」為主題，正式開啟內地市場全新篇章！現場大咖雲集，英皇集團主席楊受成博士、英皇集團副主席楊政龍先生、英皇集團董事總經理范敏嫦女士、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士、英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌先生親臨助陣。珠寶界巨頭陳世昌先生首次以英皇珠寶（中國）副董事長兼總經理身份亮相，侃侃而談品牌內地發展藍圖及年度璀璨新品。更有英皇娛樂當紅藝人陳偉霆（William）與新科金像獎影后衛詩雅（Michelle）驚喜現身，與近400位嘉賓共襄品牌新里程碑！
英皇珠寶 品牌戰略發布會 英皇珠寶（中國）於深圳舉辦首場中國內地品牌戰略發布會，一眾嘉賓主持啟動儀式（左至右：陳世昌先生夫人、重慶市涪陵區財政局黨組書記、局長楊華梅女士、英皇集團董事總經理范敏嫦女士、陳偉霆、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士、英皇集團主席楊受成博士、英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌先生、衛詩雅、英皇集團副主席楊政龍先生、江蘇張家港市市委常委、保稅區黨工委副書記、管委會副主任陸崇珉先生、英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌先生）。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇珠寶（中國）於深圳舉辦首場中國內地品牌戰略發布會，一眾嘉賓主持啟動儀式（左至右：陳世昌先生夫人、重慶市涪陵區財政局黨組書記、局長楊華梅女士、英皇集團董事總經理范敏嫦女士、陳偉霆、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士、英皇集團主席楊受成博士、英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌先生、衛詩雅、英皇集團副主席楊政龍先生、江蘇張家港市市委常委、保稅區黨工委副書記、管委會副主任陸崇珉先生、英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌先生）。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇珠寶 品牌戰略發布會 特意抽空前來支持公司的William 和剛成為「出爐」金像獎影后Michelle 被邀請到台上與主英皇鐘錶珠寶主席楊諾思(Cindy)互動。（圖片來源：英皇珠寶）
特意抽空前來支持公司的William 和剛成為「出爐」金像獎影后Michelle 被邀請到台上與主英皇鐘錶珠寶主席楊諾思(Cindy)互動。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇珠寶 品牌戰略發布會 （左起）陳偉霆、英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌先生、英皇集團主席楊受成博士、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士及衛詩雅一同見証英皇珠寶正式開啟在內地市場的新篇章。（圖片來源：英皇珠寶）
（左起）陳偉霆、英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌先生、英皇集團主席楊受成博士、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士及衛詩雅一同見証英皇珠寶正式開啟在內地市場的新篇章。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇珠寶 品牌戰略發布會 William 及Michelle 首次同框支持公司，兩人皆期望很快再有機會一起拍攝電影。（圖片來源：英皇珠寶）
William 及Michelle 首次同框支持公司，兩人皆期望很快再有機會一起拍攝電影。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇珠寶 品牌戰略發布會 William 特意抽空前來支持公司，在活動完結後便要立即進組拍攝。（圖片來源：英皇珠寶）
William 特意抽空前來支持公司，在活動完結後便要立即進組拍攝。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇珠寶 品牌戰略發布會 Michelle 指操肌後的William將「霸道總裁」演繹得淋漓盡致，笑問可不可以申請「總裁健身室」VIP 通行証，又說下次電視劇拍續集時飾演他的秘書。（圖片來源：英皇珠寶）
Michelle 指操肌後的William將「霸道總裁」演繹得淋漓盡致，笑問可不可以申請「總裁健身室」VIP 通行証，又說下次電視劇拍續集時飾演他的秘書。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇珠寶 品牌戰略發布會 英皇集團主席楊受成博士向William 及Michelle 親自講解珠寶設計的心思，二人都聚著會神，份外留心。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇集團主席楊受成博士向William 及Michelle 親自講解珠寶設計的心思，二人都聚著會神，份外留心。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇珠寶 品牌戰略發布會 英皇集團主席楊受成博士與William 及Michelle 一同合照。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇集團主席楊受成博士與William 及Michelle 一同合照。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇珠寶 品牌戰略發布會 (左起) William、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士、英皇集團主席楊受成博士、Michelle及英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌先生一同合照。（圖片來源：英皇珠寶）
(左起) William、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士、英皇集團主席楊受成博士、Michelle及英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌先生一同合照。（圖片來源：英皇珠寶）
英皇珠寶 品牌戰略發布會 (左起) 英皇集團主席楊受成博士、William及英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌先生一同鑑賞珠寶，言談甚歡。（圖片來源：英皇珠寶）
(左起) 英皇集團主席楊受成博士、William及英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌先生一同鑑賞珠寶，言談甚歡。（圖片來源：英皇珠寶）

「充滿愛的珠寶」新口號，感動全場

發布會上，英皇珠寶揭曉內地全新品牌口號「英皇珠寶 充滿愛的珠寶」，傳遞珠寶蘊含的情感溫度與對工藝美學的極致追求。英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士台上動情表示：「英皇珠寶80多年的積澱，不僅經得起時間考驗，更代表我們對進步的執著追求。我們希望每件產品都能成為『愛的見證』，讓消費者感受到品牌的心意。」

陳偉霆與衛詩雅「前度」重逢！

久違同框的陳偉霆與衛詩雅，帶來滿滿回憶殺！兩人自十多年前合作英皇電影《前度》與《紮職》後，首次為公司業務再度聯袂登場。William百忙中抽空支持，Michelle則以新晉雙料影后身份閃耀全場。上月謝霆鋒演唱會二人錯過同場，這次一上台便互動超有愛，William大讚Michelle人逢喜事精神爽，佩戴「Seasons of Love」系列珠寶的她光彩照人；Michelle則笑誇William操肌後的「霸道總裁」氣場十足，還搞笑申請「總裁健身室」VIP通行證，逗樂全場。William為Michelle新婚與事業雙豐收送上祝福，盼能沾喜氣再合作電影；Michelle則恭喜William成為健身房老闆與《許我耀眼》「總裁」，笑言續集想客串他的秘書！

愛的哲學！陳偉霆健身愛自己 、衛詩雅細膩談愛

談及「愛」的體會，William深情分享：「這次活動以『愛的見證』為主題，我覺得愛要從自己開始。健身不只是工作需要，更是愛自己的方式，就像挑選珠寶和服飾，細心打扮也是愛的展現。」Michelle則溫柔表示：「愛是生活中的無聲力量。我和另一半的相處平淡卻充滿關懷與尊重，這份愛給了我面對挑戰的勇氣。」台上互動後，楊受成博士與陳世昌先生同台展望未來，楊博士更寄語英皇珠寶在內地再攀高峰！

明星IP加持！Michelle想推出個人珠寶系列

發布會不僅展示英皇珠寶的經典明星IP系列，包括謝霆鋒的「Yo Yo」、容祖兒的「Heartbeat」與「See Me Fly」、蔡卓妍的「Love Knot」、張敬軒的「Sunray」與「Core and Encore」，以及關智斌與衛詩雅代言的「中式足金婚嫁」與「One Vow Two Love」婚嫁系列，還驚喜預告多款全新系列，令人期待值爆棚！Michelle會後受訪笑稱已在老闆面前「力sell」自己，盼效法師兄師姐推出個人IP系列，還俏皮提議命名「See Mi Here」，野心滿滿！

圖片來源：英皇珠寶資料或影片來源：原文刊於新假期

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