英皇珠寶內地首場品牌戰略發布會！陳偉霆衛詩雅「前度」再同框

英皇鐘錶珠寶旗下英皇珠寶（中國）今日在深圳閃耀登場，舉辦內地首場品牌戰略發布會，以「英皇之光，耀目啟航」為主題，正式開啟內地市場全新篇章！現場大咖雲集，英皇集團主席楊受成博士、英皇集團副主席楊政龍先生、英皇集團董事總經理范敏嫦女士、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士、英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌先生親臨助陣。珠寶界巨頭陳世昌先生首次以英皇珠寶（中國）副董事長兼總經理身份亮相，侃侃而談品牌內地發展藍圖及年度璀璨新品。更有英皇娛樂當紅藝人陳偉霆（William）與新科金像獎影后衛詩雅（Michelle）驚喜現身，與近400位嘉賓共襄品牌新里程碑！