英皇珠寶內地首場品牌戰略發布會！陳偉霆衛詩雅「前度」再同框
「充滿愛的珠寶」新口號，感動全場
發布會上，英皇珠寶揭曉內地全新品牌口號「英皇珠寶 充滿愛的珠寶」，傳遞珠寶蘊含的情感溫度與對工藝美學的極致追求。英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士台上動情表示：「英皇珠寶80多年的積澱，不僅經得起時間考驗，更代表我們對進步的執著追求。我們希望每件產品都能成為『愛的見證』，讓消費者感受到品牌的心意。」
陳偉霆與衛詩雅「前度」重逢！
久違同框的陳偉霆與衛詩雅，帶來滿滿回憶殺！兩人自十多年前合作英皇電影《前度》與《紮職》後，首次為公司業務再度聯袂登場。William百忙中抽空支持，Michelle則以新晉雙料影后身份閃耀全場。上月謝霆鋒演唱會二人錯過同場，這次一上台便互動超有愛，William大讚Michelle人逢喜事精神爽，佩戴「Seasons of Love」系列珠寶的她光彩照人；Michelle則笑誇William操肌後的「霸道總裁」氣場十足，還搞笑申請「總裁健身室」VIP通行證，逗樂全場。William為Michelle新婚與事業雙豐收送上祝福，盼能沾喜氣再合作電影；Michelle則恭喜William成為健身房老闆與《許我耀眼》「總裁」，笑言續集想客串他的秘書！
愛的哲學！陳偉霆健身愛自己 、衛詩雅細膩談愛
談及「愛」的體會，William深情分享：「這次活動以『愛的見證』為主題，我覺得愛要從自己開始。健身不只是工作需要，更是愛自己的方式，就像挑選珠寶和服飾，細心打扮也是愛的展現。」Michelle則溫柔表示：「愛是生活中的無聲力量。我和另一半的相處平淡卻充滿關懷與尊重，這份愛給了我面對挑戰的勇氣。」台上互動後，楊受成博士與陳世昌先生同台展望未來，楊博士更寄語英皇珠寶在內地再攀高峰！
明星IP加持！Michelle想推出個人珠寶系列
發布會不僅展示英皇珠寶的經典明星IP系列，包括謝霆鋒的「Yo Yo」、容祖兒的「Heartbeat」與「See Me Fly」、蔡卓妍的「Love Knot」、張敬軒的「Sunray」與「Core and Encore」，以及關智斌與衛詩雅代言的「中式足金婚嫁」與「One Vow Two Love」婚嫁系列，還驚喜預告多款全新系列，令人期待值爆棚！Michelle會後受訪笑稱已在老闆面前「力sell」自己，盼效法師兄師姐推出個人IP系列，還俏皮提議命名「See Mi Here」，野心滿滿！